Lang Györgyi először szólalt meg kamera előtt a sztrókja után

Az énekesnő állapota napról napra javul. Bár a jobb kezét még nem tudja mozgatni, a beszéde egyre érthetőbb, sőt, énekelgetni is elkezdett otthon. Múlt héten már a Klubrádióban is beült a mikrofon mögé, most pedig a Fókusz stábjának nyilatkozott.