Egyesek fizetnek, mások megfizetnek a szépségért

A szépségnek ára van, tartja a sokszor emlegetett mondás, azonban amellett, hogy a szépségért sok áldozatot kell hozni, egyesek ez idő alatt maguk is áldozattá válnak. A szépségiparban, a modellszakmában szinte nem telik el év úgy, hogy ne cikkeznének mentális betegségről vagy rosszabb esetben öngyilkosságról.

A hét elején sokkolta a modellszakmát a hír, hogy a 2019-es Miss USA szépségverseny győztese, Cheslie Kryst öngyilkosságot követett el, New York-i apartmanja tetejéről vetette magát a mélybe. A szépségkirálynő édesanyja napokkal a tragédia után vallotta be, hogy a nyilvánosság előtt mindig mosolygós, vidám lánya a magánéletében komoly problémákkal küzdött, amit olyannyira eltitkolt, hogy ő is már túl későn tudta meg.

Cheslie a magánéletében komoly depresszióval küzdött, amit mindenki előtt titkolt, még előttem is, egészen a halála előtti napokig

– idézte a gyászoló édesanya, April Simpkins szavait a New York Post.

Mégis milyen problémája lehet egy gyönyörű, elismert, háromdiplomás, ügyvédvégzettségű fiatal nőnek? – merülhet fel a kérdés. A felszín ugyan valóban a legtöbb esetben csodásnak, ragyogónak, már-már megfoghatatlannak tűnik a hétköznapi ember számára, a háttérben azonban a legtöbbször komoly problémák lapulhatnak.

A szépségiparban, a modellszakmában évek óta problémát jelent, hogy

a felszíni pompa alatt igazán sötét dolgok történnek: bántalmazás, nemi erőszak, függőségek, mentális betegségek árnyékolják be a szakma szépségét.

Az Index most olyan eseteket gyűjtött össze, amikor a szépségkirálynőkre már nem a gyönyörű ruhájuk és tökéletes frizurájuk miatt, hanem egy sokkal tragikusabb dologból kifolyólag irányult figyelem.

Molnár Csilla Andrea (1969–1986)

Sajnálatos módon a hazai szépségkirálynők történelmében is akad tragikus esemény. Molnár Csilla Andrea, az 1985-ös esztendő Miss Hungary-győztese szinte a semmiből robbant be a kifutóra, amelynek csillogása egyben a sikere és végül a veszte is lett. Az akkor mindössze 16 éves lány a versennyel járó, hirtelen jött figyelmet és hírnevet nem tudta kezelni. Problémáit tovább tetézték a róla megjelent, rosszindulatú pletykák is, miszerint könnyűvérű, könnyen kapható lány lett, aki a szakmai előrehaladása érdekében bármit megtenne. Mondani sem kell, ez csak tovább rontott az amúgy is összezavarodott lány lelkiállapotán.

A figyelem azonban amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is illant, népszerűsége hamar visszaesett, sehol sem akarták foglalkoztatni, munkakeresési problémái akadtak. A bajt csak tetézte egy szerelmi csalódás, amely a korábbi nehézségekkel együtt végül a tragikus eseményhez vezetett. 1986-ban a család otthonában az akkor még csak 17 éves lány az édesapja altatójából 30 darabot bevett, a nagy dózis pedig végzetesnek bizonyult. Egyes felvetések szerint Molnár Csilla csak segélykiáltásnak szánta a végül tragédiával végződött akciót, de van, aki szerint már több korai jele is volt annak, hogy mentálisan valami nincs rendben a tinédzserrel.

Maria Theresa Carlson (1963–2001)

A tengerentúlon nevelkedő, majd szüleivel a Fülöp-szigetekre hazatérő Maria Theresa Carlson ugyan sorstársaival ellentétben nem fiatalon vetett véget az életének, története szintén szívszorító. A hazája szépe címet 1979-ben elhódító Carlson a koronával együtt hatalmas hírnévre tett szert, több filmben is szerepet kapott, azonban a siker és csillogás nála sem tartott örökké. 1982-ben megismerkedett egy nála 13 évvel idősebb politikussal, Rodolfo Castro Farinasszal, aki végül feleségül vette. A házasság azonban hamar megromlott, férje erőszakossá vált, és rendszeresen bántalmazta a korábbi szépségkirálynőt. Volt, hogy csúnyán összeverte, de olyan is, amikor fegyvert tett Carlson szájába, és úgy fenyegette. Halála kísértetiesen hasonlít a hétvégén elhunyt amerikai szépségkirálynőéhez, a 48 éves Fülöp-szigeteki szépség 2001-ben egy felhőkarcoló 23. emeletéről vetette magát a mélybe.

Viveka Babajee (1973–2010)

A mauritániai színész, modell Viveka Babajee hazájában elképesztő népszerűségnek örvendett, fénykorában szépségével mindenkit elkápráztatott. Ezért talán nem is olyan meglepő, hogy 1993-ban Miss Mauritius Word, majd 1994-ben Miss Mauritius Universe lett. A rangos szépségkirálynői címek azonban nem menthették meg így sem Babajee életét. Az akkor 37 éves nőre egy hotelban találtak rá, a mennyezeti ventilátorra fellógatva. Az öngyilkosságot megelőző estén Mauritánia szépe sejtelmes üzenetet hagyott édesanyjának: „Nagyon messzire megyek” – írta üzenetében.

Fotó: Str / AFP Miss World-versenyzők a dél-afrikai tengerparton 1993. november 16-án, Viveka Babajee a jobb oldalon ül

Nafisa Joseph (1978–2004)

Mauritániai kolléganőjéhez hasonló sors jutott az 1997-es Miss India Universe győztesének, Nafisa Josephnek is, akire szintén Mumbaiban találtak rá, szállodaszobájában felakasztva. A szépségkirálynői koronát mindössze 19 évesen elhódító hölgy a család szerint azért vetett véget az életének, mert a közelgő esküvőjét le kellett mondania. Az ok egészen megdöbbentő volt, a vőlegényről a nagy nap előtt kiderült, még házas, és nem elvált, mint ahogyan azt az indiai szépségnek előadta.

Marina Kolobova-Featherstone (1978–2012)

A korábbi ukrán szépségkirálynő, Marina Kolobova-Featherstone is mindössze 27 esztendős volt, amikor úgy döntött, véget vet az életének. A módszer némileg eltér a feljebb bemutatott esetektől, az ukrán hölgy ugyanis szó szerint halálra itta magát, alkoholmérgezés végzett vele. De hogy mi vezetett egy újabb szépségkirálynőnél a tragédiáig? Kolobova-Featherstone házassága mindössze egyévnyi együttélés után zátonyra futott, ismerősei szerint pedig a válás miatti kétségbeesésében végzett magával a királynő.

Magas elvárások, elviselhetetlen nyomás

A 2017-es Magyarok Világszépe szépségverseny győztese, Senánszky Flóra szerint a legtöbb lány nem tudja kezelni a szakmában jelen lévő nyomást. A probléma ezt követően csak tovább súlyosbodik, hiszen a legtöbben magukban őrlődnek, ritka, hogy valaki segítséget kérjen. Flóra is nagyon fiatalon, a húszas évei elején kapott koronát, azonban szerencsésnek tartja magát, hogy a hirtelen jött médiafigyelmet és rivaldafényt már akkor is jól tudta kezelni.

„Nekem is kellett egy kis idő, amíg megszoktam a győzelemmel járó új életemet, ami nálam főleg a megjelenésemben, az interjúkban és a közösségi médiában jelentett változást. Utána igazából minden ugyanolyan természetesen alakult, mint előtte – nyilatkozta az Indexnek a szépségkirálynő, aki szerint meg kell tanulni levetkőzni a megfelelési kényszert.

„Szerintem az élet minden területére igaz, hogy mindenkinek nem lehet megfelelni, nem tudunk tökéletesek lenni. Ezzel szerintem alapvetően nincs is probléma. a lényeg, hogy az ember mindig a maximumot hozza ki magából, hiszen elsősorban saját magunknak kell tudni megfelelni.”

Azonban nem minden csak fejben dől el, a szakmának is újra kellene gondolnia, mit és hogyan várhat el a kifutók csillagaitól.

„A modellvilágban és a szépségkirálynői szakmában is nagy elvárások vannak, például a súly vagy a centik, a színpadon sétálás és még sok-sok apró dolog miatt, amire mindig figyelni kell. A megfelelési kényszer minden lánynál szerintem más és más – vélekedett a szépségkirálynő. – Szerintem a nagy nyomás és az elvárások miatt sok lány ezt nem tudja a helyén kezelni, és felőrli őket belül, ezért kell megtalálni az egyensúlyt. Minden szakmának megvan a szépsége és a nehézsége, ezeket meg kell tanulni kezelni. Én maximalista vagyok a sportmúltamból fakadóan, ezért korábban talán néha túlzásba is estem például a fogyókúrákkal, de aztán megtanultam, hol vannak a határaim.”

A szépségkirálynő szerint a közösségi média térnyerésével a mentális betegségek is nagyobb számban jelennek meg a szakmában, hiszen mindenki a legjobb formáját akarja megmutatni ezeken a platformokon, ami egy újabb pont, ahol meg kell felelni.

Főleg a fiatalabb korosztálynál biztos, hogy a közösségi média tovább rontja a jelenséget. A legtöbb kép tökéletesen beállított és megszerkesztett, és vélhetően ehhez próbálják sokan hasonlítani magukat, vagy azt a tökéletességet szeretnék ők is elérni, amit ott láttak. A probléma csak az, hogy az ezeken a felületeken látottak a legtöbb esetben nagyon távol állnak a valóságtól

– mesélte Senánszky, aki szerencsésnek mondhatja magát, hiszen számára sosem okozott problémát a social media világa, sőt sokszor onnan gyűjtött motivációt. „Mindenképpen figyelnünk kell egymásra, a környezetünkre, és segíteni azoknak, akik mentális problémákkal küzdenek, hogy olyan ne fordulhasson elő többet, mint az amerikai szépségkirálynővel. A legfontosabb, hogy elfogadjuk magunkat, és boldoggá tegyen minket az, amit csinálunk a mindennapokban.”

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as vagy 80-20-55-20-as telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másértaggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.

(Borítókép: A 69. Miss Universe verseny 2021. május 16-án Hollywood, Floridában, jobb oldalon Cheslie Kryst. Fotó: Rodrigo Varela / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)