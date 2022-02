Hamarosan menyasszony lehet a Vámpírnaplók sztárja, Nina Dobrev

A pár még 2019-ben egy eseményen találkozott először, de csak egy évvel később, 2020 áprilisában kezdtek el randizni. A koronavírus miatti bezártságnak és a temérdek együtt töltött időnek köszönhetően kapcsolatuk egyre komolyabbra fordult, a közeljövőben pedig egy újabb mérföldkőhöz is elérkezhetnek.

– árulta el a Page Sixnek egy közeli barát.

A pár jó úton halad az esküvő és a közös élet felé. Nina Dobrev nemrég White Los Angeles-i lakásába költözött, ahol kutyáikkal közösen szinte most is egy családot alkotnak, ám a sportoló nem titkolja, már nagyon várja a lánykérést és az esküvőt követő gyerekprojektet.

– mondta az Us Weeklynek az utolsó olimpiájára készülő sportoló, aki a játékokat követően a magánéletére fókuszál majd. „Egy gyerek születése igazán különleges dolog, és odavagyok a gondolatért, hogy a saját elfoglaltságaim mellett vigyázhatok majd valakire. Az évek során a snowboardozásban mindent elértem, talán most van itt az ideje, hogy egy új fejezetet nyissak az életemben.”

A pár rendkívül aktív életmódot folytat, a fizikai egészség mellett pedig a lelki békére is komoly hangsúlyt fektetnek.

– árulta el Dobrevék egy barátja.

Az sem titok már, hogy egyébként mindketten sikeres vállalkozók, White elindította saját snowboard-márkáját, a WHITESPACE-t, de bemutatták már a Louis Vuittonnal együttműködésben tervezett ruhakollekcióját is. Dobrev eközben a különleges borokkal foglalkozó Fresh Vine Wine névre keresztelt cég résztulajdonosa, melyet barátnőjével, Julianne Hough amerikai táncosnővel közösen alapítottak.

A jó vállalkozói véna mellett talán a legfontosabb közös pont azonban a sport, azon belül is a snowboardozás, szerelme,

A háromszoros olimpiai aranyérmes White jelenleg a téli olimpián szerepel Kínában, ahova a szigorú Covid-szabályozások miatt a színésznő nem tarthatott kedvesével. Nem lesz azonban újdonság számukra a távol töltött idő, tavaly White Európában edzett, míg a színésznő egy új Netflixes produkció forgatásán dolgozott az államokban.

„Tavaly nagyon sok filmen dolgozott Nina, ami nem volt egyszerű, hiszen Shaun csak hétvégente tudott hazarepülni, hét közben pedig már mennie kellett vissza Ausztriába” – mesélte a színésznő barátja, aki kitért arra is, hogy a tavalyi év vége óta azonban minden megváltozott.

Shaun áttette az edzéseit Coloradóba, így Nina most minden percben vele van. Ő is nagyon izgatott az olimpia miatt, mindenki láthatja az amerikai csapatot buzdító posztjait, amely rajongás amiatt is elképesztő, mert Nina nem is amerikai.