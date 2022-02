Kórházba került a Paddy and the Rats énekese, nem lesz ott Babicsek Bernát színházi emlékestjén

Nem tud részt venni a Turay Ida Színház vasárnapi eseményén a Paddy and the Rats frontembere, amelyen a fiatalon elhunyt zenésztársukra, Babicsek Bernátra emlékeznek a fellépők. Oravecz Kristóf a zenekar közösségi oldalán tájékoztatott, hogy szerdán kórházba került és azóta már meg is operálták. Az együttes basszusgitárosa szintén lebetegedett.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, a Turay Ida Színházban a fiatalon elhunyt Babicsek Bernátra emlékeznek február 6-án. Az esemény bevételéből a szervezők díjat alapítanak, amit ezentúl minden évben egy 41 év alatti fiatal, tehetséges, zenész-színésznek ítél majd oda az erre a célra megválasztott kuratórium. Az előzetes hírek szerint a Paddy and the Rats zenekar is az est fellépői között szerepel, amelynek Babicsek Bernát harmonikaművészként csaknem 10 évig volt a tagja, pénteken azonban az együttes arról tájékoztatott, hogy a zenészek közül ketten betegség miatt nem tudnak részt venni az eseményen.

A közlemény szerint a banda frontembere szerdán éjjel kórházba került, Oravecz Kristófot vakbélgyulladás miatt kellett műteni. A zenekar basszusgitárosa pedig néhány nappal ezelőtt elkapta a koronavírust.

Úgy néz ki, hogy nem volt elég a rossz történésből így az év elején. Szerda éjjel be kellett jönnöm a kórházba, mert nagyon görcsölt a hasam. Kiderült, hogy vakbélgyulladásom van. Tegnap reggel meg is műtöttek sikeresen. A nehezén túl vagyok, de pár napot még kórházban kell feküdnöm. Ezért sajnos nem tudok ott lenni vasárnap a Turay Ida Színházban. Ahogy Vince sem, akit meg a Covid gyűrt le pár napja

– olvasható az énekes által fogalmazott zenekari bejegyzésben. A frontember megnyugtatásképp hozzátette, hogy a Paddy and the Rats másik három tagja ott lesz a Turay Ida Színház emlékestjén és eljátszanak egy dalt akusztikusan. Végül kiemelte:

Reméljük, ezzel vége a rossz szériánknak és március 6-án már teljes erővel tudunk ott állni az Akvárium színpadán Veletek, Értetek, Bernie-ért! Erősek vagyunk és mindenből felállunk együtt!

A márciusi emlékkoncertet még január végén hirdette meg a zenekar, a tagok ugyanis szeretnének méltóképp búcsút venni Babicsek Bernáttól egy olyan esemény keretében, ahol azok a zenészek és énekesek segítenek megszólaltatni a dalaikat, akik közel álltak a harmonikaművészhez, vagy akikkel egy színpadon zenélt a karrierje során. Az emlékkoncert részleteiről itt tájékozódhat.