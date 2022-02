Nem veszi fel Arnold Schwarzenegger nevét a bejárónőjétől született fia

A sztárédesapa nyomdokába lépve a 24 éves Joseph is a színészi pályája beindításán dolgozik, már több komolyabb szerepe is felkérték, korábban pedig testépítőként is kipróbálta magát. A sok közös pont és az elképesztő fizikai hasonlóság ellenére azonban édesanyja családnevét szeretné továbbra is viselni.

Már van egy vezetéknevem, amivel nincsen gondom. Szeretem a nevemet

– jelentette ki a 24 éves Joseph Baena.

Az eddigi neve megtartása egyben amiatt is fontos az ifjabb Terminátor számára, mert nem szeretné, ha a Schwarzenegger név miatt vinné csak valamire Hollywoodban, sokkal inkább maga szeretne megdolgozni a sikerért. Legfőbb inspirációjának szüleit tartja, akik egyaránt a semmiből építették fel magukat, követendő példának tartja az ősök életútját.

Édesanyám motivál legjobban. Láttam mindig, hogy milyen keményen dolgozott, szeretném őt büszkévé tenni. Akárcsak édesapám, aki szintén a semmiből lett világhírű és sikeres. Mindkét szülőm bevándorló, akik a nulláról felállva csináltak karriert. Az életútjuk rendkívül motiváló, szeretném, ha büszkék lennének rám, hogy én is büszke lehessek magamra

– mondta az Unwaxed podcastjében a fiú, akinek születése hatalmas port kavart a tengerentúlon.

Joseph édesanyja ugyanis nem más, mint Arnold Schwarzenegger és korábbi felesége, Maria Shriver egykori bejárónője, Mildred Baena.

Ráadásul a filmcsillag pont akkor került intim kapcsolatba a házban dolgozó nővel, amikor felesége éppen várandós volt negyedik gyermekükkel.

Schwarzenegger nem bukott le azonnal a titkos viszonnyal, az egész dologra mindössze 2011-ben derült fény, miután az egyre növekvő fiú napról napra jobban hasonlított a színészre. Az ügy hatalmas port kavart, a botrány pedig Schwarzenegger és Shriver házasságának végét jelentette.

Az, hogy a házasságon kívül született ifjú Schwarzenegger apja nyomdokába léphet-e majd Hollywoodban, az elkövetkezendő években kiderül, azonban az már biztos, ha be is fut, a Baena nevet öregbíti majd tovább.

(Borítókép: Joseph Baena 2019. július 4-én. Fotó: gotpap / Bauer-Griffin / GC Images)