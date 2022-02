Brad Pitt egy nála 23 évvel fiatalabb énekesnőt szeret

Az Oscar-díjas színészt számtalanszor hozták már össze hírességekkel, ám most, több mint öt évvel azután, hogy elváltak az útjaik Angelina Jolie-val, újra rátalálhatott a boldogság. Pitt állítólag egyik közeli szomszédjával került bensőséges kapcsolatba, aki csupán néhány perc autóútra lakik Los Feliz-i otthonától. Úgy tudni, a 35 éves svéd énekesnő, Lykke Li és a színész már nyár óta együtt van. Egy bennfentes elmondása szerint azért tudtak könnyen nyitni egymás felé, mert közel laknak egymáshoz, ami mindkettejüknek komfortos. A párt egyébként egy hollywoodi étteremnél, a Mother Wolfnál is látták, ahol együtt vacsoráztak.

Sokakban felmerülhet a kérdés, mégis milyen közös pontot talált Lykke és Pitt, ám az biztos, hogy mindkettejüknek problémákkal teli volt eddig az élete. Tény, hogy a Pitt életében bekövetkezett változásokról hamarabb szereztünk tudomást, mint a Lykkével történtekről. Már csak amiatt is, mert sokan vannak, akik csak most hallottak róla először.

Lykke Li életét sok tragédia övezte

A svéd énekesnő Li Lykke Timotej Zachrisson néven látta meg a napvilágot Johan Zachrisson zenész és Karsti Stiege énekesnő lányaként. Nomád neveltetést kapott, aminek köszönhetően tizenegy különböző iskolában tanult, és Portugáliában élt egy hegyoldalban öt évig, illetve lakott Lisszabonban, Marokkóban, Nepálban és Indiában is. Lykke korábban beszámolt arról, hogy kihívásokkal teli gyermekkora miatt terápiára volt szüksége, azonban elmondása szerint még mindig vannak problémái, és talán további 35 évre lenne szüksége ahhoz, hogy újra „normális” legyen.

Fiatal volt még, amikor Madonnának és Michael Jacksonnak köszönhetően beleszeretett a táncba. 15 évesen azonban abbahagyta a tánciskolát, és annak ellenére hogy egyik tanára botfülűnek tartotta, úgy döntött, hogy a jövőben dalszövegírással és énekléssel akar foglalkozni, bár állítása szerint még jelenleg is alig tud énekelni. 19 éves volt, amikor maga mögött hagyta Svédországot, és New Yorkba költözött, ahol éjszakai klubokban töltötte az idejét. Az amerikai élet jó lehetőséget jelentett számára, hogy kitörjön abból a mondhatni tökéletes életből, ahogy a többi svéd ember él hazájában.

Svédországban mindenki fehér, gyönyörű, magas, van pénzük, kilenctől ötig dolgoznak, finom steaket vacsoráznak, szeretkeznek, aztán mennek aludni

– nyilatkozta Lykke, aki 21 évesen végül visszatért Svédországba, és gondozóként dolgozott egy idősek otthonában, mígnem Bjorn Yttling felajánlotta, hogy elkészíti debütáló albumát, a Youth Novelst. Az énekesnő elmondása szerint ekkor kezdtek jóra fordulni a dolgok. Egy véletlen találkozásnak köszönhetően Rihanna még arra is felkérte, hogy menjen vele turnézni.

Nagyon mélyen dekoltált felső volt rajtam, majd mikor meglátott, azt mondta: Ó, nézd csak, hogy kint vannak a melleid! Úgy érzem, volt köztünk valamiféle kapcsolat

– emlékezett vissza arra az estére Lykke.

Ám 2015-ben, miközben a harmadik albumával, az I Never Learnnelturnézott, egészségügyi okokból lemondta koncertjeit Ausztráliában és Új-Zélandon, köztük azt is, amelyen Rihannával közösen szerepelt volna. Az esettel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy nem emlékszik semmire azonkívül, hogy pánikrohamokat kapott.

Lykke 2017-ben szülte meg kisfiát, majd három héttel később megtudta, hogy édesanyjának agydaganata van, aki végül ugyanebben az évben meg is halt.

Az egész év egy őrület volt. Megszületik a babád, majd rájössz, hogy az anyád meg fog halni

– szólalt meg a történtekről.

Az énekesnő egy szerény, két hálószobás otthonban lakik jelenleg, ami körülbelül 1,3 millió fontot (553 millió forintot) érhet. Vele együtt él kisfia, Dion is, aki nemsokára hatéves lesz. Az előadó korábban még azt is elárulta, hogy varázsgombát szokott fogyasztani az otthonában, illetve hogy az egyik kedvenc helye a kert.

Gyermeke édesapjával, Jeff Bhasker zenei producerrel nem alakult a legrózsásabban a kapcsolata, a 2018-as So Sad, So Sexy című albuma készítésekor nagyon megromlott a viszonyuk. Az énekesnő mindennap sírva ment haza a stúdióból, majd a lemez elkészülte után el is váltak. Elmondása szerint jó a párkapcsolatokban, csak a romantikával vannak gondjai, emiatt többször is járt már terápián. Lykke 2018-ban arról is beszámolt, hogy az előző évben három barátját veszítette el, akik mind öngyilkosok lettek Svédországban, ugyanebben az évben vesztette el édesanyját is, így mondhatni összeomlott. Ám a színésszel való kapcsolata talán felélesztheti benne a reményt, hogy sokévnyi megpróbáltatás után végre újra rátalálhat a boldogság, ahogy Pittre is, akinek szintén akadtak gondjai az elmúlt években.

Brad Pitt megjárta a poklot

Angelina Jolie és Brad Pitt házassága külső szemmel álomnak tűnt, ami a hollywoodi frigyek zömétől eltérően olyan stabil lábakon állt, hogy szinte elképzelni sem lehetett, hogy valaha is kicsúszik alóluk a talaj. A színésznővel való házassága öt éven át tartott, 2014–2019-ig. Úgy tűnik, az ötödik év a legkritikusabb a számára, mivel korábbi feleségével, Jennifer Anistonnal is öt évig, 2000–2005-ig voltak házasok. Ugyan Jolie-val jóval több ideig volt együtt, Anistontól való elválása után, 2005 nyarán már összeköltözött vele, miután összemelegedtek a Mr. és Mrs. Smith forgatásán.

Pitt 2005 legvégén fogadta örökbe Jolie adoptált gyerekeit, akiknek a neve így hivatalosan Maddox Chivan Jolie-Pitt és Zahara Marley Jolie-Pitt lett. 2006. május 27-én született meg első közös gyermekük, Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, majd az ezt követő év tavaszán Jolie egy vietnámi kisfiút is örökbe fogadott, Pax Thient. Azért nem együtt adoptálták, mert ekkor még nem voltak házasok, így az ottani törvények miatt csak egyedülállóként fogadhatta örökbe, ám ő is megkapta a Jolie-Pitt vezetéknevet a későbbiekben. Nem sokkal később, 2008 nyarán ikreik születtek, Knox Léon Jolie-Pitt és Vivienne Marcheline Jolie-Pitt. Bár az életük teljesen tökéletesen tűnt, a falak mögött nagy harcok dúltak, amelyek odáig vezettek, hogy Jolie kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva 2016-ban beadta a válókeresetet, illetve azt állította, hogy Pitt túl durván bánik gyermekeikkel. Az is elterjedt, hogy szakításuk után egy nagyobb veszekedés alakult ki örökbefogadott gyerekük, Maddox és Pitt között egy magángépen, ám végül Pittet felmentették a gyerekbántalmazás vádja alól. Pitt érezte, hogy változásra van szüksége, így letette az alkoholt és terápiára kezdett járni. Két évvel ezelőtt a Csillag születik színészének, Bradley Coopernek mondott köszönetet azért, hogy segített neki kijózanodni.

Ugyan hivatalosan már 2019-ben elváltak, ám gyermekeik felügyeleti jogáért még mindig folyik a harc. Tönkrement házassága miatt pedig egyáltalán nem meglepő, hogy Pitt egy ideig nem akart nyitni senki felé, ám az utóbbi hónapokban már több forrás is azt állította, hogy kész egy hosszú távú párkapcsolatra. Egy problémája van csak, hogy még kávézni sem tud úgy kimenni, hogy ne pletykáljanak róla.

A szerelem elkerülte

Pitt a válás után egy 29 éves német modellel, Nicole Poturalskival járt, akivel a Volt egyszer egy Hollywood című film berlini bemutatóján találkozott. Egy évig alkottak egy párt. Kapcsolatuknak egyáltalán nem kedvezett az, hogy a modell állítólag nyitott házasságban él, ráadásul a világ másik felén, így igazán mély viszony sosem alakult ki közöttük. Egy bennfentes információi szerint ez inkább alkalmi kapcsolat volt közöttük.

Ugyan sokan remélték 2020-ban, hogy Jennifer Aniston és Brad Pitt között újra fellobban a láng, miután a Screen Actors Guild Awards díjátadón látták őket együtt mutatkozni. Mint ismeretes, korábban öt évig voltak házasok, az egyik legközkedveltebb hollywoodi álompárnak számítottak, ám kapcsolatuk végül válással végződött. Az egykori pár nem hagyta, hogy a múlt megismételje önmagát, tapasztalatból tudják, hogy felmelegítve csak a töltött káposzta jó.

2021-ben azt is pletykálták, hogy a színész közeli kapcsolatba került a 36 éves énekesnővel, Andra Dayjel, akivel az Oscar-gálán flörtöltek. Day egyébként nemcsak zenészként, hanem színésznőként is bizonyított már, alakításért eddig két Golden Globe-díjat sikerült bezsebelnie. A Pitt és közte lévő románcról ezután nem sokat lehetett tudni, ám tekintve, hogy Pitt most Lykke Li társaságában találta meg a boldogságot, mindegy is, mi volt köztük.

A színésznek egyébként a nyolcvanas évek végétől kezdve az 1990-es esztendő elejéig számos hírességgel volt viszonya, köztük Robin Givensszel, Jill Schoelennel és Juliette Lewisszal. A legnagyobb nyilvánosságot kapó románca ebben az időben a színésznő Gwyneth Paltrow-val volt, akivel 1994-ben kezdtek járni, majd el is jegyezte, ám végül 1997-ben felbontották az eljegyzést.

