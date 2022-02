Galambos Dorina csalódottan zárta a Sztárban Sztár első adását

Újra műsorára tűzte a TV2 a Sztárban Sztár című zenei szórakoztató produkciót, amelynek az a lényege, hogy az énekesek mások bőrébe bújva a megformált sztárok dalait éneklik el. Kökény Attila és Papp Szabi mellé új zsűritagként érkezett Lékai-Kiss Ramóna, valamint Makranczi Zalán, aki az Index kérdésére elmondta, mit vár a műsortól.

A versenyzők közül is megszólaltak néhányan a megmérettetés után. Köztük az első adás egyik nagy meglepetése, a VALMAR együttes zenésze, Marics Peti, aki a szavazatok alapján első helyen végzett a ponttáblán, valamint a Tóth Gabit megformáló Orsovai Reni, aki annyira izgult, hogy nem is emlékszik a produkciójára. Galambos Dorina csalódottan vette tudomásul, hogy távoznia kellett a műsorból, mert még rengeteg olyan dal volt a tarsolyában, amit szívesen megmutatott volna. Az énekesnő azt is elárulta az Indexnek, szerinte mi volt az oka annak, hogy ő esett ki elsőként.