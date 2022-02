Kulcsár Edina még mindig szereti Csutit, nem beszél többet a válásról

Mint megírtuk, az elmúlt hónapban dobta le az atombombát Kulcsár Edina és Szabó András (Csuti), akik közösségi oldalaikon jelentették be, hogy bármennyire próbálták, nem tudták megmenteni házasságukat, így elválnak. Pár nappal később pedig a modell már arról számolt be, hogy egy magyar rapper, G.w.M oldalán talált rá újra a szerelem, ami el is indította a találgatásokat, miszerint a zenész miatt mehetett tönkre a frigy. Bár Kulcsár ezeket a vádakat már több ízben is tagadta, azonban Csuti egy korábbi interjúban, a hallgatást megtörve elmondta, nem tudja, jól ismerte-e egyáltalán egykori nejét.

Csutit követően pedig G.w.M is tiszta vizet öntött a pohárba, és elárulta, kezdetben csak munkakapcsolat volt közöttük a modellel, ám a tavalyi év végén minden megváltozott. Kulcsár Edina nemrég azzal kapcsolatban fejezte ki felháborodását, hogy mindenki őt tartja bűnbaknak, holott ő csak kilépett egy rossz kapcsolatból. Most pedig egy újabb interjúban próbál választ adni a kétkedők kérdéseire.

Mint azt a life.hu-nak elárulta, egyáltalán nem számított arra, hogy a válása és új kapcsolata ilyen sokáig fogja lázban tartani az országot. Ugyanakkor arra a kérdésre, hogy nem lett volna-e bölcsebb pár napot várni új kapcsolatának bejelentésével, azt válaszolta, úgyis kiderült volna a poszt megszületésének napján valamelyik hírportálról, hogy együtt vannak.

Rettentően sajnálom, hogy nem hagytak nekem időt, és hogy a válásom bejelentése után ilyen rövid időn belül az új kapcsolatomról is színt kellett vallanom. Többek között az ilyen esetekben sem túl szerencsés, ha az embert sokan ismerik

– fejtette ki Kulcsár Edina, aki azt is hozzátette, nem szeretne a válásáról többet nyilatkozni, mivel így is épp elég nagy feszültséget szültek azok a hírek, amelyek napvilágra kerültek a házasságuk felbomlásáról.

A nyilvánosság nélkül is nehéz lenne ez az időszak, hát még így. Szeretnénk, ha végre békében és sokkal nyugodtabb körülmények között tudnánk a dolgainkat intézni

– mondta a modell, hozzátéve, szerinte férjével intelligens felnőttekként tudják majd kezelni a válással járó procedúrát.

Kulcsár Edina arról is beszámolt, hogy 3 és fél éves kisfiuk már érzékeli a körülötte lévő változást, ám az eddigi tapasztalatok szerint jól alkalmazkodott a kialakult helyzethez. Mint azt a modell megjegyezte, a boldogság iránti sóvárgás adta meg számára a végső löketet ahhoz, hogy kilépjen házasságából, illetve szerette volna visszanyerni régi önmagát. Kifejtette, Csutival „nem egyezett a szeretetnyelvük”, ami problémákhoz vezetett, azonban sokat köszönhetnek a másiknak, mivel rengeteg tapasztalatot szereztek.

Remélem, hogy ezeket a tapasztalatokat hasznosítani tudjuk a jövőben, és mindketten rátalálunk a nagybetűs boldogságra, amit meg is tudunk majd tartani. Én pedig, mint tudjuk, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nagyon gyorsan lett is ehhez partnerem

– tette hozzá Kulcsár, aki azt is kiemelte, mint embert és a gyerekei apját, még mindig szereti Csutit, és bízik abban, hogy az idő múlásával olyan lesz a kapcsolatuk, mint hat évvel ezelőtt, így olyan barátként tudnak majd tekinteni egymásra, akiknek közös érdekük, hogy a gyerekeik a legnagyobb szeretetben nőjenek fel. Mint mondta, egyelőre még mindketten közös otthonukban laknak.

Nemrég kikerült dalával kapcsolatban hozzátette, mivel mostanában kezdett el foglalkozni a zenéléssel, adta magát, hogy érzéseit ilyen formában is közölje, ám ez egyáltalán nem tette könnyebbé számára, hogy feldolgozza a történteket. Mint mondta, szeretne a jövőre koncentrálni, törekedni a boldogságra, és elengedni a sérelmeit.

Sajnos elmúltunk… Nekem is fáj, de kár már a múlttal foglalkozni

– mondta a modell.

Ugyanakkor arról is beszámolt, hogy hamarosan mindketten beszélnek G.w.M-mel a kapcsolatuk kialakulásának körülményeiről, mivel sokan – tévesen – azt gondolják, hogy pár nap alatt alakult ki köztük szerelem.

(Borítókép: Kulcsár Edina és Csuti 2019. február 9-én. Fotó: Kaszás Tamás / Velvet)