Kis híján lekapta Lékai-Kiss Ramónát a Sztárban sztár énekese

Még ki sem hevertük az X-Faktort, máris itt a következő zenés showműsor. Ezúttal a TV2 ébredt fel előbb és vasárnap este elindította a Sztárban sztár nyolcadik évadját, ahol újabb hazai hírességek bizonyíthatják, hogy akár világsztár is lehetett volna belőlük – vagy ennek pontosan az ellenkezőjét. A műsor házigazdája ezúttal is Till Attila, ám a zsűri soraiban történt némi változás: Kökény Attila és Papp Szabi mellett a mostani szezonban Lékai–Kiss Ramóna és Makranczi Zalán osztja a kritikákat.

A versenyzők névsorát elnézve azért akadt olyan jelölt, akiről picit furcsállva vettük tudomásul, hogy képesnek tartja magát akár külföldi sztárok teljesítményét is hozni – ilyen például Emilio, akinek messze földön híres az angoltudása. Talán mindenki emlékszik arra az esetre, amikor halandzsaszöveggel tolta le a Kool & the Gang dalát egy műsorban, ami ha akkor nem is tűnt fel senkinek, Ganxsta Zolee nem feledkezett meg róla, és évekkel később felemlegetve a sztorit óriási hírverést csinált Emiliónak. Az énekest szerencsére akkor sem hagyta el a humora, sőt a mai napig poénra veszi, ha valaki felhozza a történteket. Az Indexnek egyébként korábban elárulta, a Sztárban sztár miatt elkezdett foglalkozni az angollal, amiben a párja is sokat segít neki.

Zámbó Krisztián szintén üde folt a versenyzők között, bár afelől talán senkinek nincs kétsége, hogy valószínűleg sosem fog apja nyomdokaiba lépni. Korábban az X-Faktorban is próbálkozott, de akkor sem tudta megugrani a szintet, ettől függetlenül tavalyelőtt az RTL Klub Nyerő páros című műsorában bebizonyította: ha nem is lesz belőle kiemelkedő énekes, attól még egy nagyon szerethető figura, párjával ugyanis rengeteg vidám pillanatot okoztak a nézőknek.

Stohl András szerepeltetése nem olyan meglepő, a showműsorok között eddig is volt átjárásuk a csatorna arcainak. Ebben a produkcióban ráadásul nem is árt, ha valakinek színészi tehetsége van, ami persze nem jelenti azt, hogy hangban is tud akkorát villantani. Dallos Boginál viszont picit felhúztuk a szemöldökünket, az énekesnő ugyanis korábban az RTL Klub tehetségkutatójának mentorszékében ült. Ugyan férje, Puskás Peti azóta is az X-Faktor egyik arca, Bogi helyett tavaly már Csobot Adél zsűrizett a műsorban.

Az említetteken kívül Palya Bea, Szekeres Adrien, Galambos Dorina, Orsovai Reni, Péterffy Lili, Ember Márk, Vavra Bence és Marics Peti kapott lehetőséget a produkcióban – utóbbi a ValMar nevű formáció egyik énekese, aki korábban Istenes Bence YouTube-sorozatában is gyakran szerepelt, ami által egy meglehetősen vicces karaktert ismerhettek meg benne a nézők.

Az elején még hiányzott a plusz

A Sztárban sztár első adását az Index a stúdióban követte nyomon. Till Attila most sem okozott csalódást, már ami az öltözködését illeti. A műsorvezető egy fehér alapon vörös színnel fröcskölt szettben lépett színpadra, amiről perceken át tartó gondolkodás után sem tudtuk igazán megmondani, hogy pontosan mit ábrázol. A zsűri is elviccelődött a szerelésén, amiről a tévés csak annyit mondott, késes buliból érkezett a stúdióba. Ezt követően túl sokáig nem húzta az időt, miután kiderült, hogy a versenyzők mely előadókat alakítják, felkonferálta az első produkciót.

Ember Márk színész-énekes érkezett a színpadra, aki Jason Derulo Swalla című számát adta elő néhány lengén öltözött táncos társaságában. A produkció teljesen rendben volt, csakúgy, mint az őt követő Galambos Dorina előadása, aki Elly Jacksonná változott. Talán azért nem kaptak mégsem túl magas pontszámot, mert hiányzott az a plusz, amivel több lesz az előadás annál, mint hogy egy dalt jól elénekelnek, illetve a maszkírozásnak köszönhetően hasonlítanak az eredeti énekesekhez. A harmadik produkciónál viszont ez a többlet is megérkezett.

Dallos Bogi robbantotta be a show-t

Egészen elképesztő átalakuláson esett át Puskás–Dallos Bogi, aki a Pamkutya Aranybula című számával készült. Az énekesnő ráadásul nem egy, hanem a formáció mindkét férfi előadóját megjelenítette a színpadon, a maszkmesterek pedig olyan nagyszerű munkát végeztek, hogy még akkor is Bogit kerestük a színpadon, amikor már rég belekezdett a dalba. Ő volt az egyik legnagyobb meglepetés a műsorban, egyáltalán nem gondoltuk volna, hogy ilyen elképesztően jól és szórakoztatóan megugorja ezt a feladatot.

Dallos Bogi után rögtön jött a következő meglepetés: Marics Peti az Eurovízió-győztes és azóta világsztárzenekarrá avanzsált olasz Måneskin együttes frontemberének bőrébe bújt, akinek nemcsak a hangját, de a gesztusait is csaknem tökéletesen hozta.

A ValMar énekese a Beggin' című Four Seasons-számot adta elő, amit az olasz Måneskin tagjai 2017-ben dolgoztak fel, amikor az X-Faktorban versenyeztek, ahol egyébként akkor a második helyen végeztek. Marics a produkciója alatt nem volt rest bejárni az egész stúdiót, még a zsűrihez is odasomfordált, majd egy mozdulattal elkapta Lékai–Kiss Ramóna állát és úgy tett, mintha meg akarná csókolni.

A fiatal énekes lenyűgözte a döntnököket (és mint később kiderült, a nézőket is). Mi csak azt sajnáljuk, hogy az előadáshoz ennyire beöltözött – Damiano David ugyanis ennél sokkal extrémebb viseletben is színpadra szokott állni, az MTV EMA díjkiosztóján, amit tavaly Budapesten rendeztek, harisnyakötőben és egy strasszos szuszpenzorban vonult végig a vörös szőnyegen. Mondjuk az X-Faktorban annak idején pont olyan öltözetben állt színpadra, mint ahogy most Marics Petit is láthattuk.

Marics Peti produkciója után a showműsor talán legnagyobb humorfaktora is megérkezett. Zámbó Krisztián következett, aki ugyan abból a szempontból könnyű feladatot kapott, hogy magyar dalt kellett előadnia, viszont nehezítésképp egy női előadót, Csepregi Évát választották neki. Már az énekes megjelenése is mosolyra fakasztott mindenkit: egy szűk fehér nadrágban és egy fodros, napsárga felsőben vonult a színpadra, ráadásul a tűsarkú csizmát is bevállalta.

Bár Csepregi hangszínét sikerült többé-kevésbé eltalálnia, azért voltak olykor kisebb elcsúszások, és a dalszöveg sem mindig stimmelt. Az viszont kétségtelen, hogy tett bele munkát és jól érezte magát a produkcióban. Egy ilyen mókamester-karakterre pedig igazából minden showműsorban szükség van.

Stohl András hozta meg a parádét

Az adás közepére időzített „könnyedebb tartalom” után Orsovai Reni egy komolyabb hangvételű előadással érkezett: Tóth Gabit igyekezett megjeleníteni, és bár a választott nótában talán nem volt annyi lehetőség a kibontakozásra, a zsűri szerint tökéletesen sikeredett. Péterffy Lili a többiekhez képest jóval nehezebb feladatra vállalkozott: franciául dalolt férfiként és nőként egyszerre, ami egészen biztos, hogy óriási koncentrációt igényelt. Az őt követő Vavra Bence pedig, ha a körítés szempontjából nem is tolta túl a dolgot, James Arthur bőrébe bújva elképesztő nagyot énekelt.

Bár megizzaszthatták volna, Emiliónak végül Zámbó Krisztiánhoz hasonlóan egy magyar dal jutott: Korda György karakterét jelenítette meg az énekes. Ezt követően Szekeres Adrien állt színpadra, aki Kylie Minogue egyik slágerével készült, ám a produkciójával a zsűritagok nem voltak maradéktalanul elégedettek, Palya Bea előadását viszont, aki LP-nek öltözött, nagyon megdicsérték.

Húzónévként Stohl András lépett utoljára színpadra, és vele együtt a karneváli hangulat is megérkezett. Will Smith bőrébe bújva az Aladdin mese-musicalből a Prince Ali című betétdalt adta elő, ami egy színész esetén nem kifejezetten nehezített pálya. Hangban hozta is, amit kellett, talán mozgásban kicsit lehetett volna fürgébb, de a körítés megtette a hatását, a szablyákkal hadonászó és tollakat lebegtető táncosokkal, valamint a produkció végére hagyott konfettiesővel a produkció tökéletes zárása volt a show-nak.

Galambos Dorina távozott

Bár a zsűri pontszámai alapján Orsovai Reni állt az élen, a nézők döntése szerint Marics Peti lett az első élő adás abszolút győztese, akit a döntnökök egyébként csak a negyedik helyre soroltak. A kieső versenyző személyére vonatkozóan viszont a zsűri és a nézők véleménye is megegyezett: így a Sztárban sztár 8. évadjából elsőként Galambos Dorinának kellett távoznia. Biztos nem lehet jó érzés rögtön az elején kiesni a műsorból, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy Dorina produkciója rossz lett volna. Talán ha még több showelemmel, vagy egy olyan dallal indít az ember, amiben több lehetősége van a képességeit megvillantani, szerencsésebb helyzetbe kerül az eredményhirdetésnél.

Hogy a megújult zsűriről is ejtsünk pár szót: összességében nem működnek rosszul a tagok. A két régebbi motoros ugyanazt hozza, mint korábban, újdonság velük kapcsolatban, hogy Papp Szabit – egyelőre tisztázatlan okokból – zsűrielnöknek nevezték ki a többiek. Lékai–Kiss Ramóna ugyan továbbra sem vette le a hangerőt, gyorsan beilleszkedett az új szerepébe. Makranczi Zalán is megállja a helyét, bár egy picit talán jobban elengedhetné magát a jövőben.

