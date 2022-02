Mint megírtuk, vasárnap volt 70 éve, hogy II. Erzsébet királynő trónra lépett, amelynek apropójából az uralkodó egy közleményt is kiadott. Ebben amellett, hogy köszönetet mondott a támogatásért, amit az évek folyamán kapott, egy fontos bejelentést is tett: azt szeretné, ha halálát követően nemcsak a fia, Károly herceg venné fel a királyi, hanem felesége, Kamilla hercegné is a királynéi címet. A legújabb információk szerint azonban ez egyáltalán nem újdonság,

a döntés már régen megszületett, a bejelentést évek óta tervezték.

Egy palotabeli forrás arról számolt be, hogy Károly herceg a koronázási fogadalmába már évekkel ezelőtt, 2017-2018 körül belefoglalta azon elképzelését, hogy feleségét, Kamilla hercegnét is királynévá koronázzák azon a napon, amikor őt királlyá. Ez akkor történt, amikor azon terveket dolgozták át, amelyek a Károly herceg jövőbeli uralkodóvá avatásának tiszteletére megrendezett ünnepség részleteit takarták. A Clarence-ház és a palota egyéb tisztségviselői azért láttak neki évekkel ezelőtt a tervek átalakításának, mert az utolsó koronázás 1953-ban volt, így szerették volna korszerűbbé varázsolni, és persze rövidebbé, miután II. Erzsébet királynő koronázása három órán át tartott.

Sőt, még az is megeshet, hogy Károly királlyá koronázásakor Kamilla hercegné fejére Erzsébet anyakirályné, II. Erzsébet királynő édesanyjának felbecsülhetetlen értékű, platinából és gyémántból készült koronáját helyezik majd, amely még VI. György király (II. Erzsébet királynő édesapja) 1937-es megkoronázására készült. A korona egyébként 2800 gyémántot tartalmaz egy nagy kővel együtt, amelyet 1856-ban még a török szultán adott Viktória királynőnek, hálaképp a krími háború alatt nyújtott brit támogatásért. Az elülső kereszt a híres, 105 karátos Koh-i-Noor gyémántot tartja, amely Indiából származik, és egy levehető platinatartóban van.

Mint kiderült, Károly herceg már 2019-ben is közel állt ahhoz, hogy bejelentse: királlyá koronázása után Kamilla is felveszi a királynéi címet, ám mégsem tette. 2019-ben volt 50 éve ugyanis, hogy Károly megkapta a Wales hercege címet, ám az alkalmat nem látták a legmegfelelőbbnek a bejelentésre. Mint azt egy közeli forrás megerősítette, félt attól, milyen lesz a visszhang.

A walesi herceg már egy ideje fontolgatta, hogy bejelenti a hírt, de az időzítésnek megfelelőnek kellett lennie. Ideges volt miatta, és a lehető legjobban akarta csinálni

– jelentette ki a bennfentes, akinek elmondása szerint egy ideje már mindenki tudta, hogy Kamillából királyné lesz, ám abban is biztosak voltak, hogy ez a döntés nem lesz mindenkinek ínyére – még ha a királyi család így is látja jónak.

Egy másik palotabeli forrás arról is beszámolt, a királynő úgy érezte, Kamilla hercegné megérdemli ezt a posztot. Hozzátette: a hercegné soha nem próbálta meg háttérbe szorítani a férjét, Károly herceget, és mindig örömmel vett részt minden rendezvényen, sőt, egy komoly ügyet is felkarolt, amikor fellépett a nők elleni erőszak érdekében.

A királynő mindig is példát mutatott, és így tesz most is. Senkinek nem szabad abban az illúzióban lennie, hogy Kamilla ezt akarta, vagy erre vágyott

– jelentette ki, ahogy ezt több más informátor is alá tudta támasztani. Szerintük sem nyilatkozott úgy Kamilla hercegné soha, hogy mindenképpen királyné szeretne lenni, pusztán a legjobb tudomása szerint próbált eleget tenni kötelezettségeinek. A hercegné 11 évvel ezelőtt egyébként egy wiltshire-i gyermekotthonban járt, ahol egy nyolcéves kislány kérdezte arról, valaha királyné lesz-e, mire ő így felelt:

Soha nem lehet tudni.

Mint arról Rebecca English, a Daily Mail királyi tudósítója beszámolt, Kamilla hercegné királynévá avatásával kapcsolatban nem volt családi kupaktanács, mivel ebben a kérdésben II. Erzsébet, a magántitkára, Sir Edward Young, Károly herceg, illetve jobbkeze, Clive Alderton döntött. Még maga Kamilla hercegné sem volt ott. A jubileumi évforduló napját látták a legjobbnak a bejelentésre, amiről Károly herceg fiait is tájékoztatták. Vilmos herceg bizakodónak tűnt, ám Harry reakciójáról nem tudni. A Károly herceghez közeli egyik forrás elmondása szerint a trónörökös számára ez sokkal inkább szól a tiszteletről, mintsem a rangról, mivel úgy gondolja, Kamilla hercegné miért ne rendelkezhetne ugyanolyan jogokkal és kiváltságokkal, mint egy első feleség.

Örültek, hogy nem volt tojásdobálás

A briteket mindig is lázban tartotta a kérdés, hogy Kamilla hercegné valaha királyné lesz-e. A hercegnével szemben tanúsított előítéletek pedig főképp abból fakadnak, hogy köztudott: Károly hercegnek már abban az időben is viszonya volt vele, amikor még házasságban élt Diana hercegnével, akit a nép hercegnőjének is neveztek – nem véletlenül, hiszen ő volt a legközvetlenebb a királyi család tagjai közül. Diana hercegné 1997-ben bekövetkezett halála után Kamilla hercegné még inkább a közutálat tárgyává vált. Ez azóta enyhült, köszönhetően annak, amit eddig a királyi család kötelékében tett le az asztalra.

Károly herceg egykori nejének halálos autóbalesete után egy évvel anyja, II. Erzsébet királynő elé járult, és arra kérte, támogassa, illetve hagyja jóvá a kapcsolatát Kamillával. Ekkor az édesanyja még azt felelte, „nem akar hallani arról a gonosz nőről”. Mikor a királynő kezdetben megtudta, hogy Károly herceg egy házas tiszt feleségével hál, házasságtörőnek nevezte Kamillát, és rendelkezett arról, hogy semmilyen nyilvános esemény vendéglistájára ne kerülhessen fel, amelyen neki is meg kell jelennie.

Károly herceg és Kamilla hercegné 2005-ben jelentették be az eljegyzésüket, ám a herceg akkori magántitkára, Sir Michael Peat már akkor kijelentette, hogy Kamilla nem veheti fel a walesi hercegné címet, ami korábban Diana hercegnéé volt, holott megillette volna (így lett Kamilla cornwalli hercegné). Sőt, még azt is biztosan állította, hogy Kamilla akkor is hercegné marad majd, amikor Károly herceg trónra kerül. A királynő egyébként az eljegyzéssel kapcsolatban azt is megjegyezte Károly hercegnek, hogy kevés van már a walesi aranyból – amiből a királyi jegygyűrűket készítik –, így nem biztos, hogy elég lesz egy harmadik esküvőre.

Egy bennfentes elmondása szerint vannak, akik már a pár eljegyzésekor sejtették, hogy titkon mindvégig azt akarták, Kamilla királyné legyen, ám ők már annak örültek, hogy az esküvőt túlélték.

Őszintén szólva mindenki annyira megkönnyebbült, hogy túl vagyunk az esküvőn anélkül, hogy nyilvános tüntetések vagy tojásdobálások történtek volna, az emberek nagyon boldogok voltak, és félre tudták tenni a történteket

– nyilatkozta az informátor. Egy másik forrás szerint biztosan lesznek olyanok, akik továbbra is kiállnak Diana hercegné mellett, és ellenezni fogják a királynévá avatását.

Kamilla hercegnének az évek során mégis sikerült szeretőből a királyi család egyik legmegbízhatóbb szereplőjévé válnia. A királynő feltétlen bizalmát élvezi, akinek sokat jelentett az is, hogy mellette volt, amikor meghalt Fülöp herceg. Sőt, a közvélemény-kutatások szerint a legtöbb brit már nem bánná, ha a későbbiekben királyné lenne Kamilla hercegné. II. Erzsébet királynő egyébként mindig is úgy tartotta, hogy az uralkodó szerepe kétszemélyes feladat, így ő maga is mindig hálálkodott Fülöp hercegnek a támogatásáért. Elsőszülött fiának, Károly hercegnek is olyan feleséget szeretett volna, aki tudja biztosítani neki azt, amit ő kapott Fülöp hercegtől. Titkon attól félt, hogy Károly herceg esetleg megbukna királyként, ezért is tartotta fontosnak, hogy legyen mellette egy olyan társ, mint Kamilla, aki már sokszorosan bebizonyította, hogy képes ellátni királyi kötelezettségeit.

Így indult a viszony

Károly herceg és Kamilla hercegné még 1970-ben találkoztak egy lovaspóló-mérkőzésen. A herceg már 1973-ban meg szerette volna kérni a kezét, ám ez nem jött össze, így Kamilla hozzáment Andrew Parker Bowleshoz, egy jó kapcsolatokkal rendelkező fiatal tiszthez. Bowles szülei egyébként közeli barátai voltak Károly herceg nagymamájának, Erzsébet anyakirálynénak. Bowles és Kamilla egy koktélpartin találkoztak, majd éveken át randiztak. Végül 1973-ban összeházasodtak, majd 1995-ben el is váltak. Bowles azután nyújtotta be a válókeresetet, hogy Károly herceg bevallotta, hosszan tartó viszonya volt Kamillával.

A botrány akkor robbant ki igazán, amikor nyilvánosságra került Károly herceg és Kamilla egyik telefonbeszélgetése a 90-es évek elején. Egy interjúban Diana hercegné rottweilernek nevezte Kamillát, illetve azt is hozzátette: ő tehet a házassága felbomlásáról.

Igazából hárman voltunk ebben a házasságban, szóval ez már egy kicsit sok volt

– nyilatkozta akkor Diana hercegné. Ennek következtében Kamilla elég népszerűtlenné vált, és sokak számára azóta is az.

Károly herceg még nyilvános szereplésekre is magával vitte nem hivatalos kísérőként Kamillát, azonban Diana hercegné halála után ezzel a szokásával felhagyott. Legalábbis 1999-ig, amikor újra együtt fényképezték le őket, majd 2003-ban be is költözött Károly herceg hivatalos rezidenciájára. 2005-ben megtörtént az eljegyzés, Kamilla hercegné ujjára Erzsébet anyakirályné gyűrűje került fel. Az esküvőt végül egy nappal elhalasztották, hogy részt tudjanak venni II. János Pál pápa temetésén.

A királynő és Fülöp herceg nem is akartak részt venni a szertartáson, mivel II. Erzsébet az anglikán egyház fejeként nem támogatta elvált személyek újraházasodását, illetve Kamilla hercegné apja sem tudott részt venni a ceremónián, ezért csak a hercegné gyerekei, illetve Károly herceg fiai, Vilmos és Harry herceg jelentek meg. II. Erzsébet és Fülöp herceg csak az egyházi szertartáson vettek részt, illetve a tiszteletükre fogadást tartottak a Windsor-kastélyban.

A menyegző után Károly herceg skóciai otthonába, Birkhallba utaztak nászútra, itt volt az első nyilvános szereplésük is.

(Via DailyMail)

(Borítókép: Kamilla hercegné. Fotó: Ian Vogler / POOL / AFP)