Janicsák Veca titokban elvált a férjétől

Interjúban számolt be az énekesnő a magánéletében bekövetkezett változásokról. A beszélgetés során kiderült, hogy Janicsák Veca 2020-ban elvált a párjától, miközben egy súlyos betegséget is diagnosztizáltak nála.

Janicsák Veca az utóbbi időben eltűnt a nyilvánosság elől, most viszont interjút adott a Glamourban, aminek során feltárta, milyen problémákkal kellett szembenéznie a mindennapjaiban. Kiderült, hogy az énekesnő tavalyelőtt elvált Ladányi Jancsó Ábeltől, akivel 2017-ben mondták ki egymásnak a boldogító igent, miután az Ázsia Expressz című műsorban szerepelve sikerült túllendülniük a magánéleti gondjaikon. Addigra már egy kislányuk is született.

Válása mellett az énekesnőnek egy súlyos betegséggel is meg kellett küzdenie: bár a terhessége alatt is volt nőgyógyászati problémája – akkor egy miómát kellett eltávolítani a méhéből –, 2020-ban méhnyakrákot diagnosztizáltak nála, és el kellett távolítani a méhét.

A történtek nagyon megviselték Vecát, sokáig nem is tudott beszélni ezekről. Végül úgy döntött, szakemberhez fordul.

Kicsiny országunk egyik rossz szokása, hogy a psziché egészségére egyfajta luxusként tekintünk, pedig rengeteg helyzetben segíthet egy szakember. Mára megtanultam őszinte lenni magammal, és igen, volt olyan pont, amikor ehhez el kellett mennem egy pszichológushoz. Ilyenkor keresed az okokat, milyen mértékben vagy te a felelős a történtekért, és mit tehetsz azért, hogy ez jó irányba változzon a jövőben

– idézett az interjúból a blikk.hu.

Nem hibáztatom a volt páromat a történtekért, hiszen a párkapcsolatban is mindig kettőn áll a vásár, de biztos, ha a tested ilyen mértékben jelez, akkor egészen bizonyos, hogy nem vagy jó helyen, vagy nem vagy kellőképpen értékelve. Nehéz szembenézni ezzel a ténnyel úgy, hogy közben az emberek ítélkeznek feletted, miközben fogalmuk sincs a valóságról. Nekem a válás mellett kellett döntenem, hogy visszanyerhessem önmagamat.

A múltat lezárva Janicsák Veca most erősebb és kiegyensúlyozottabb, mint valaha. Az önmagával vívott harcot és a megújulást szimbolizálja a Gravitáció című klipje is, amely a hamarosan megjelenő új albumának egyik előfutáraként jelent meg ma délelőtt a YouTube-on.

Nagyon nehéz, törékeny és tanulságos időszakot tudhatok magam mögött, amiből rengeteget fejlődtem és épültem. A magánéleti drámáink mögött valójában mi magunk állunk, legtöbbször mi vagyunk a saját akadályaink és ellenségeink. A klip a harcot, amit valójában önmagunkkal vívunk és az elmúlt fejezetek lezárását szimbolizálja a képsorok végén eldobott bokszkesztyűvel. Egy ideje új időszámítás kezdődött az életemben, ami zeneileg is pluszenergiákat szabadított fel bennem. Ezen hónapok szüleménye a régóta ígért új album is, amellyel április 8-án debütálunk egy budapesti lemezbemutató koncerten, a live act formációmmal közösen

– olvashatók az énekesnő gondolatai a klip kapcsán érkezett friss közleményben. A fentiekhez azt is hozzátette, hogy a Gravitáció nem csupán magánéleti vonatkozásban mérföldkő számára, a szöveg és a dal is saját szerzemény, emellett a rendezés és a teljes látványvilág is önálló munka útján született. A klipben Janicsák Veca három szerepet játszik el, ezáltal olyan oldalát is láthatja a közönség, amit korábban nem.

Egy felszabadult, őszinte és boldog Veca köszön vissza, aki a megpróbáltatások után újjászületett, erősebb, mint valaha, és már nem szeretne másoknak megfelelni

– mondta az énekesnő.

(Borítókép: Janicsák Veca 2013. március 12-én. Fotó: Zih Zsolt / MTI)