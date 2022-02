Pamela Anderson kiszivárgott videója csak a kezdet volt

Mint arról az Index is beszámolt, a sorozat Tommy Lee-vel való házasságát és az ehhez kapcsolódó legnagyobb botrányát, a hírhedt szexkazetta kiszivárgását mutatja be. Mivel Anderson egy időben nemcsak szépségével, hanem folyamatos balhéival, meghökkentő kijelentéseivel is magára vonta a figyelmet, így csak idő kérdése volt, hogy egyszer valaki feldolgozza életének ezen szakaszát.

Pedig nem ez az egyetlen olyan komoly visszhangot keltő ügy, ami miatt Anderson magyarázkodásra szorulna. Rasszista megnyilvánulások, szexvideó, házasságok és válások sora, mind mind a korábbi Baywatch-sztár életének a része – foglalta össze találóan a The Sun a szexbálványt érintő botrányokat.

Házasság négy nappal az első randi után

A hetekben megjelent, HULU által készített Pam & Tommy című alkotás Anderson és Tommy Lee amerikai rockzenész kapcsolatát, megismerkedésüktől egészen a hírhedtté vált szexszalagok kiszivárgásának történetéig a nézők szeme elé tárja. A különös páros egy szilveszteri bulin, 1994-ben találkozott először, ám mivel a Mötley Crüe dobosát barátai óva intették Andersontól, ezért akkor nem jutottak el a randevúig. Nem telt el azonban sok idő, már az 1995-ös év elején, egy mexikói fotózás során újra összesodorta őket az élet, ekkor pedig már nem volt visszautasítás Tommy részéről sem, sőt, a páros mindössze 96 óra leforgása alatt össze is házasodott. A gyorsan jött boldogság végül három évvel később válással végződött, a kapcsolatból két gyermekük született. Pamela csak úgy falja a férjeket, Lee-t követően még négy házassága volt. Legutóbb tavaly, egy év után szakított Dan Hayhursttal, aki korábban a színésznő testőre volt.

A házivideó kiszivárgása

A hirtelen jött házasság nászútért kiáltott, a párost pedig nem kellett sokáig unszolni, hogy megünnepeljék a frigyet. A jachttúrán azonban nem a megszokott boldog mézesheteket ábrázoló képek születtek: Anderson és Lee úgy döntöttek, hogy a tenger helyett inkább magukat filmezik le együttlét közben. Ezzel alapvetően nem is lett volna probléma, azonban a kazettát a páros hazaérve a közös házuk széfjébe tette. A széfet pedig még abban az évben ellopták onnan, és a felvételek rossz kezekbe kerültek. Az akkoriban még igencsak kezdetleges internetet azonnal meghódította a szexvideó. Andersonék semmit sem tehettek a terjedése ellen, amire egy idő után ők maguk is rájöttek, így leszerződtek egy kiadóval és a felvételek forgalmazásáért, terjesztéséért cserébe pénzt kértek. A videó 2000-ben Guinness-rekordot döntött, ezt a felvételt töltötték le a legtöbben az internetről akkoriban.

Szexista reklám

Annak ellenére, hogy Anderson karrierje során többször is megpróbált kitörni a szőke bombázó szerepéből, jócskán előfordult, hogy mégis pont a testi adottságaival került a rivaldafénybe. Így volt ez 2013 júniusában is, amikor egy brit reklámban kapott szerepet. A videón Anderson és az asszisztensnőjét alakító másik modell egy férfiakkal teli irodában tárgyal, amikor az egyik srác álmodozni kezd a dekoratív hölgyekről. Andersonék a srác fejében bikiniben, tejszerű folyadékban lubickolva mutatják meg bájaikat. A képileg már talán inkább egy könnyedebb felnőtt tartalomhoz hasonlítható reklámot pont emiatt nem is csodálhatták sokáig a tévénézők, ugyanis a brit reklámhatóság szexistának titulálta, és végül csak a főműsoridőt követően vetíthették le.

A zaklatással vádolt jó barát

Általában ha zaklatás, pláne, ha szexuális zaklatás vádjával illetnek valakit, akkor amellől a személy mellől pillanatok alatt eltávolodnak még a legközelebbi barátok, kollégák is. Nem volt ez másképp az ausztrál WikiLeaks alapítója, Julian Assagne esetében sem, akit Svédországban vádoltak meg szexuális zaklatással. Ekkor jött a képbe Pamela Anderson, aki mindenki hatalmas megdöbbenésére elkezdte keresni a férfi társaságát, sőt, egy másik ügy kapcsán az éppen az Egyesült Királyságban börtönbüntetését töltő üzletembert még a rácsok mögött is meglátogatta. Pamela harcolt a közben jó barátjává váló férfi ártatlanságának bebizonyításáért, akit egy nyilvánosságra került levelében egyenesen jóképűnek titulált.

Kulturális kisajátítás

A legtöbbünk számára piros úszódresszben megismert színésznő 2019-ben tovább borzolta a közvélemény kedélyeit. Anderson egy halloweeni jelmezes fotót töltött fel a Twitterre, amelyet a hozzászólók azonnal elítéltek, a legtöbben rasszistának titulálták, a fejdísz használatát pedig kulturális kisajátításnak nevezték. Pamelát láthatóan nem annyira hatották meg a gyűlölködő kommentek, a hozzászólásokra egyáltalán nem reagált, azonban a közvélemény heves reakciójára válaszképpen megosztott egy cikket, amely azt taglalja, miért nem logikus a kulturális kisajátítás fogalom.

Antipornókampány

Pamela Anderson neve szinte egybeforrott a Playboy férfimagazinnal, amelynek címlapján egyetlen egy nő sem szerepelt többször nála, 1989 óta 13-szor is rákerült. Meg is lepte a világot, amikor 2016-ban felszólalt a pornográfia ellen, ugyanis élete nagy részében ő maga is ilyen tartalmakban vállalt szerepet. Azt állította, hogy a pornó negatívan befolyásolja a férfiakat abban, hogy férfiként, apaként tudjanak működni. Mivel ő is átélte, milyen az, amikor a saját szexfilmjét kell nézni, szembeszállt az iparral, bár véleménye szerint a technológia rohamos fejlődése miatt ezeket a tartalmakat lehetetlen már visszaszorítani.

Áldozathibáztatás

Az egész világot bejárta a hír, amikor Harvey Weinstein hollywoodi producer zaklatási botrányba keveredett, így nyilvánvalóan a filmes körökben ismeretes Anderson is tisztában volt a történtekkel. Véleményét természetesen akkor sem rejtette véka alá, ám sokak szerint ismét igencsak túlzásba esett. A színésznő azt mondta az üggyel kapcsolatban, hogy azoknak a lányoknak soha nem lett volna szabad bemennie egyedül egy szállodai szobába Harvey Weinsteinhez, főleg ha az fürdőköpenyben fogadja őket. Az éles kritika miatt a Baywatch-sztárt áldozathibáztatással vádolták, aki ennek ellenére kitartott véleménye mellett.

Köztudott volt, hogy bizonyos producereket vagy embereket Hollywoodban kerülni kell a magánéletben. Ez csak józan ész

– vélekedett akkor.

Adófizetési gondok

Hiába, a hírnév általában több pénzzel, a nagyobb vagyon pedig magasabb adókötelezettséggel jár. A legtöbb esetben a bonyolult adózási szabályokkal gyűlik meg a tehetősebb emberek baja, szinte nem telik el úgy év, hogy a világ vagyonos emberi közül valakit ne vádolnának meg csalással, vagy ne ütközne adótartozási problémába. Pamela Andersont sem kerülte el a baj, egy kevésbé sem előkelő listára került fel még 2009-ben, méghozzá a legnagyobb adótartozást felhalmozók 500-as listájára Kalifornia államban. A kínos eset kapcsán így nyilatkozott akkor a Mirrornak:

Nem próbálok kikerülni semmilyen adókötelezettséget. Olyan, rajtam kívülálló események történtek, amelyek ezt az átmeneti, de kínos helyzetet idézték elő. A közeljövőben minden adókötelezettségem megoldódik

– magyarázkodott.

(Borítókép: Pamela Anderson. Fotó: Bertrand GUAY / AFP)