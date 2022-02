Hírességek, akik mindig ugyanazt a ruhát viselik

A hírességekről általában a siker és a csillogás az, ami először az eszünkbe jut: a vörös szőnyegen viselt extravagáns dresszek, a villámgyors luxusautók és a hatalmas villák világában akad azonban olyan is, aki az egyszerűségre és az állandósságra esküszik.

A hírességek előszeretettel mutatkoznak drága, gyakran rájuk szabott, kizárólag nekik készült öltözékekben, hiszen szívesen tűnnek ki a tömegből. De azért vannak olyanok is, akiknek a fényűző élet ezen része kicsit sem jelent örömet, sőt, előfordul, hogy a gardróbszekrényük is ugyanazokkal a sokszor egészen hétköznapi dresszekkel van tele. Ezek a jellegzetes darabok szinte már összenőttek a viselőjükkel, elég csak a 2011-ben elhunyt korábbi Apple-vezér, Steve Jobs garbójára, vagy Hillary Clinton kosztümjeire gondolni. Lássunk néhányat a The List gyűjtése nyomán a különcök közül.

Ariana Grande

A 28 éves, amerikai énekesnőt a színpadon és videoklipekben általában extravagáns öltözetben lehet látni, a hétköznapokban viszont, bármilyen meglepő, odavan az egyszerű, ám közben annál kényelmesebb és praktikusabb dresszekért.

A kedvenc összeállítása egy magas, térd alá érő csizmából és egyszínű, általában fekete egyrészes dresszből, vagy egy szándékosan túlméretezett pulóverből és szoknyából áll. Ahogyan az öltözködésnél, úgy a hajával kapcsolatban is szereti az állandóságot, hosszú frizuráját általában egyszerűen lófarokba köti, elmondása szerint ez a legpraktikusabb viselet számára.

Kanye West

A rapper öltözködése az évek alatt ugyan többször is változott, egy dolog biztosan elmondható róla: ha valami megtetszik neki, akkor egy ideig csak azt hordja. Legutóbbi kedvence egy igazán egyszerű, nem éppen elegáns, vagy feltűnő darab, hanem olyasmi, ami a legtöbb családban megtalálható: egy klasszikus mackónadrágból és egy melegítőfelsőből álló szett. Ami még feltűnő lehet, hogy általában tetőtől talpig ugyanolyan színben jelenik meg.

A The Sun korábbi cikke szerint volt olyan hét, amikor West háromszor is teljesen ugyanazt a ruhát vette fel. Vélhetően nem korábbi párja, Kim Kardashian volt a mentora, akiből inkább azt nézné ki az ember, hogy egy nap legalább négy-ötször átöltözik.

Ellen DeGeneres

A talkshow-műsorvezető, a tengerentúlon elképesztő népszerűségnek örvendő Ellen DeGeneres sem szereti stylistokra bízni magát, így egészen ritkán fordul elő, hogy nem ugyanarra a szettre esik a választása egy-egy adás előtt. A show indulása óta rendre csak egy egyszerű, szűk farmerben, ingben és különbözően díszített dzsekikben fogadja a vendégeit.

Nem fektetek túl sok energiát az öltözködésre. Szeretem a kényelmes ruhákat, de nem sorolnám magam semmilyen konkrét kategóriába. Kifejezetten sem a női, sem a férfiruhákért nem vagyok oda, szeretek semlegesen öltözni

– nyilatkozta korábban a Harper's Bazaarnak DeGeneres.

Michael Kors

A divatszakmában tevékenykedőktől, így a legnagyobb divattervezőktől a legtöbben szinte elvárják, hogy minden egyes nap egy különleges ruhakölteményben mutassák meg magukat, azonban közöttük is rengeteg olyan akad, aki csak a tervezésnél engedni el igazán a fantáziáját, reggel, a ruhásszekrény előtt már kevésbé. Ilyen Michael Kors is, aki a letisztult elegancia híve: szinte nincsen alkalom, hogy ne fekete vagy fehér nadrágban, fekete pólóban vagy ingben lépjen utcára, amelyet egy fekete dzsekivel vagy zakóval dob fel.

Minden egyes nap ugyanazt viselem. Mindig csomagolok magamnak legalább két fekete kabátot, egy halom fekete pólót és néhány nadrágot. Ez a szett elbűvölő, frissességet sugall

– mondta korábban a Seattle Timesnak a már-már védjegyévé vált szerelésről a divattervező.

Adele

Az Oscar- és Golden Globe-győztes, tizenötszörös Grammy-díjas brit énekesnő ahogyan a színpadon, úgy a hétköznapokban is ragaszkodik a számára kényelmes, már bevált dolgokhoz. Adele szinte minden esetben egyszínű, hosszú ujjú és nem dekoltált, a lábaiból szinte semmit sem mutató maxiruhában látható. Ugyan a boltba vélhetően nem így jár bevásárolni, az egyik kedvenc darabja egy Christopher Bailey által tervezett Burberry ruha, amelyet koncertjein előszeretettel hord, mert számára kényelmet nyújt és eleget takar ahhoz, hogy jól érezze magát benne a színpadon.

Hillary Clinton

Nemcsak a sztárvilágban, hanem a politikusok között is találkozhatunk olyannal, aki nem a kísérletezés és a változatosság híve. A Demokrata párt 2016-os elnökjelöltjét, Bill Clinton korábbi amerikai elnök feleségét, Hillary Clintont sem sűrűn láthatjuk változatos stílusú ruhadarabokban. A politikus rendre különböző színű nadrágkosztümben szerepel a nyilvános eseményeken, de hétköznap is ebben lép utcára.

Odavagyok a nadrágkosztümökért. Mindig profinak és útra késznek érzem magam bennük!

– nyilatkozta a CNBC-nek korábban Clinton.

Az egyenruhával a nők egyenjogúságáért is küzd a politikában, ugyanis szerinte a férfiakra nem szegeződik tekintet emiatt még úgy sem, hogy minden nap ugyanazt az öltönyt viselik, míg neki a szavak és tettek helyett erre is figyelnie kell. Reméli, hogy az öltözékével eléri, hogy a mondandója kerüljön előtérbe, ne pedig az, hogy közben éppen mit visel.

Mark Zuckerberg

A Facebook atyja is igazi különc a hírességek között, mind személyiségében, mind pedig az öltözködésében is igencsak visszafogott. Az évek alatt szinte semmit sem változott a stílusa, a leghétköznapibb összeállításokra esküszik. Zuckerberg szinte minden esetben szürke pólót és farmert visel, ettől csak nagyon ritka, formális öltözetet igénylő eseményeken, vagy a bíróságon látható, ahol mostanában többször is megjelent.

Szeretném az életemet minél egyszerűbbé és gondtalanabbá tenni, hogy a lehető legkevesebb döntést kelljen meghoznom, kivéve azokat, amik a közösségemet érintik

– reagált a ruhásszekrényét érintő kérdésekre még 2014-ben a Facebook-vezér.

Az erős öniróniával megáldott Zuckerberg 2016-ban is viccelődött a sokszor szóvá tett egyszerű viselete miatt, akkor egy képet posztolt Facebook-oldalára, amelyen a ruhásszekrényében sorakozó szürke pólók láthatók. A bejegyzéshez viccesen csak annyit írt:

„Az első nap az apasági szabadság után. Mit vegyek fel?”

Steve Jobs

A 2011-ben meghalt Apple-vezér, Steve Jobs, akárcsak Zuckerberg, az egyszerűség híve volt, ami hamar védjegyévé is vált: legújabb termékeinek bemutatóin minden alkalommal fekete garbót viselt farmerrel és sportcipővel. Annak ellenére, hogy a világ egyik legsikeresebb vállalatát irányította, nem szerette a drága öltönyöket és a kirívó öltözékeket.

Sokak szerint csak amiatt döntött a könnyen megjegyezhető öltözék mellett, mert korábban több olyan sikeres ember is volt, akinek védjegyévé vált egy-egy sűrűn viselt darab, mások szerint pedig ezzel a hétköznapi emberekhez akarta közelebb vinni a cégét és azok termékeit. A legvalószínűbb azonban az, hogy mivel rengeteg döntést kellett meghoznia egy nap, így szerette volna megkönnyíteni a saját dolgát, hiszen így a ruhásszekrényéből reggelente egyáltalán nem kellett válogatnia. Egy ember egy nap során körülbelül 35 ezer döntést hoz meg. Ezt vizsgálta egy kutatás, amely szerint a folyamatos döntéskényszer okozta fáradtságot ilyen és hasonló praktikákkal könnyedén lehet enyhíteni.

Karl Lagerfeld

A már szintén nem élő divattervező, a Chanel és a Fendi kreatív mozgatórugója, Karl Lagerfeld is az egyszerűség és állandóság mellett tette le a voksát annak ellenére, hogy végtelen kreativitásának és fantáziájának köszönhetően megannyi ruhakölteményt köszönhet neki a világ. A divatszakma egykori megkerülhetetlen alakja mindig fekete zakóban vagy kabátban, dzsekiben, fehér ingben, fekete kesztyűvel és napszemüveggel kiegészítve jelent meg a nyilvánosság előtt. Az öltözék annyira jellemző volt Lagerfeldre, hogy az nem ismert csak rá már jó messziről a divattervezőre, aki alapból sem ismerte őt.

A ruhásszekrényem tele van hasonló kabátokkal, zakókkal, így azokat szoktam variálni, mindig azt veszem fel, ami legelőször a kezem ügyébe akad

– mondta a 2019-ben elhunyt német divattervező.

Minden nap ugyanaz

A fenti példák alapján gyanús, hogy a siker együtt jár a megszokásokkal. De miért viseljünk minden nap ugyanolyan ruhát? Van néhány érv erre.