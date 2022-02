Adele-t eljegyezhették, gyémántgyűrűvel érkezett

A zenész feje felett összecsaptak a hullámok az elmúlt időszakban, mivel egy nappal a Las Vegas-i koncertsorozata kezdete előtt kényszerült elhalasztani az egész turnéját. Az okok között volt az, hogy a koronavírus keresztülhúzta a számításaikat, illetve az is, hogy bizonyos késések miatt nem tudták volna úgy színpadra vinni az előadásokat, ahogyan szerették volna.

Adele és csapatának ezen döntése heves indulatokat szült, mivel sok rajongója már a repülőn ült Las Vegasba tartva, amikor értesült arról, hogy elmarad a koncert. Arról nem is beszélve, hogy a jegyárak 300 ezer forinttól akár 3,8 millióig terjedtek, így a rajongók nem keveset fizettek azért, hogy élőben lássák az énekesnőt. Nem csoda, hogy Adele lett a legjobban fizetett énekesnő Las Vegasban, mivel ez a koncertsorozat estenként több mint 500 ezer fontot (214,8 millió forintot) jelentett a számára. Bár a Ceasar's Palace, ahol megrendezték volna a koncerteket, legutóbb azt nyilatkozta, abban reménykednek, hogy az év közepén elkezdhetik a koncertsorozatot, ám ez attól függ, milyen hamar tudnak majd megegyezni az énekesnővel. A fellépések elhalasztásával kapcsolatban pedig nem egy pletyka került napvilágra, amik Adele magánéletét is nagyban érintik.

Mégsem futott zátonyra a kapcsolata?

Adele és párja, a sportügynök Rich Paul még a 2021-es év elején jöttek össze, azonban két évvel előtte már találkoztak egy partin. Az énekesnő az Oprah-nak adott interjúban elárulta, olyan harmonikus kapcsolat alakult ki közöttük, amilyet korábban még nem érzett. Mint ismert, Adele 2018-ban ment hozzá gyermeke, Angeló apjához, Simon Koneckihez, akitől három évvel később hivatalosan el is vált. Adele a lelki gyötrelmeiről, illetve a válással járó nehézségekről énekel legújabb albumán, illetve választ ad arra a kérdésre is, miért tűnt el a nyilvánosság elől évekre.

Bár az énekesnő több nyilatkozatával is azt sugallta, a lehető legnagyobb a Paul és közte lévő románc – sőt a Rolling Stone magazinnal azt közölte, kezdetben a barátainak sem akarta elmondani, hogy együtt vannak, mert meg akarta tartani magának –, ám bennfentesek teljesen másról számoltak be. Az elhalasztott Las Vegas-i koncertsorozat körül kialakult zűr nem kicsit viselte meg lelkileg Adele-t, akinek arra lett volna szüksége, hogy párja ott legyen vele, amikor a leginkább padlón van. Paul azonban, tekintve, hogy sikeres sportügynök, épp máshol végezte a munkáját, így nem tudott ott lenni vele. Úgy tűnt, mélypontra került a kapcsolatuk, mivel a források arról számoltak be, hogy a próbák alatt sokszor látták az énekesnőt sírni, illetve telefonon kiabálni Paullal.

Adele sírt és egyetlen próbát sem tudott végigcsinálni az elmúlt hónapban

– jelentette ki akkor egy informátor. Továbbá olyan híresztelések is szárnyra kaptak, hogy a zenész a Las Vegas-i koncertsorozatot követően le szeretné csökkenteni a munkával járó kötelezettségeit, és inkább a zenélésre koncentrálna. Graham Norton műsorában még biztosan tiszteletét teszi, ahogy a BRIT Awardson is megtette.

Újra igent mondott?

Ugyan több forrás is arról számolt be, hogy az elhalasztott koncertsorozat miatt kialakult feszültség rámehet Adele kapcsolatára, ám most mégis olyan pletykák kezdtek el terjengeni, miszerint az énekesnőt eljegyezték. A híresztelés táptalaja a kedden megrendezett BRIT Awards volt, amelyen Adele is megjelent. A vörös szőnyeges bevonuláson azonban nem a testhez simuló Armani ruhája vagy a szőke fürtjei vitték el a show-t, hanem az ujján lévő termetes gyémántgyűrű, ami alapján feltételezhető, hogy Rich Paul újabb szintre emelte a kapcsolatukat azzal, hogy megkérte az énekesnő kezét. Adele egyelőre még nem kommentálta a híresztelést.

A zenész több év kihagyás után tért vissza a zeneiparba 30 című albumával, aminek több dala is a slágerlisták élére tört. Munkásságát a keddi BRIT Awardson díjjal is jutalmazták, mivel ő nyerte el az év dalának, albumának és előadójának járó elismerést is. A díjátadó egyébként Adele kedvencei közé tartozik, mivel Londonban született, így otthon érzi magát. Pláne most, hogy Los Angelesbe helyezte át székhelyét.

(Via DailyMail)

(Borítókép: Adele fellép a The BRIT Awardson az O2 Arénában 2022. február 8-án Londonban. Fotó: JMEnternational / Getty Images)