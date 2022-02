András hercegről durva dolgokat árult el a masszőre

Egyre nagyobb bajban van a kegyvesztett herceg, múltjának sötét titkai napról napra kerülnek nyilvánosságra. Most korábbi masszázsterapeutája számolt be arról, hogyan viselkedett vele, amikor találkoztak.

II. Erzsébet királynő második fiának az utóbbi időben – a királyi család többi tagjával ellentétben – nem a jó cselekedeteiről volt hangos a sajtó. Egy amerikai nő, Virginia Roberts vallomása nyomán ugyanis kiskorú ellen elkövetett szexuális erőszakkal vádolták meg. A herceg azóta is mindent tagad, azonban a királynő már komoly lépéseket tett az ügyben. Nemcsak hercegi titulusától, hanem a királyi családban betöltött egyéb rangjaitól is megfosztotta. A királyi sarj legutóbb egy dokumentumot adott be a New York-i bíróságra, amelyben egyrészt esküdtszék előtti tárgyalást kért, továbbá Roberts olyan állításait is tagadta, amelyekre nyilvánvaló bizonyíték van.

Úgy tűnik, András herceg múltja több olyan elfeledett titkot is tartalmaz, amelyek rossz fényben tüntetik fel őt. Nemrég ugyanis egykori szobalánya számolt be arról, hogy még egy függönyt sem volt hajlandó önállóan behúzni, most pedig korábbi masszázsterapeutája, Emma Gruenbaum tett olyan kijelentéseket, amelyek csak még tovább súlyosbíthatják a királyi sarj amúgy sem pozitív megítélését.

Gruenbaum még 2005 elején kezdett el dolgozni masszázsterapeutaként a Surrey-ben található Wentworth Clubban, amikor András herceg korábbi felesége, Sarah Ferguson is járt hozzá. Állítólag Ferguson ajánlotta be őt a férjének, ezt követően vette fel vele a kapcsolatot a herceg személyi titkára, és hívta meg a Royal Lodge-ba. Mint mondta, azon a nyáron találkoztak először, amikor már különböző vádakkal illették Jeffrey Epsteint – akit végül emberkereskedelem és kiskorúak megrontása miatt csuktak le, végül 2019-ben a cellájában találták holtan.

A terapeuta elmondása szerint ebben az évben hat alkalommal is járt a királyi sarjnál. Hozzátette, azért látta fontosnak, hogy elmesélje, hogyan bánt vele a herceg, mert nem akar ölbe tett kézzel ülni és várni. Pláne azok után, ahogy a herceg meghazudtolta Virginia Robertset.

Sok előkelő ügyfelem volt, gyakran meglátogattam az otthonukat. De András egészen más volt. Már a kezdettől fogva egy kéjenc volt

– jelentette ki Gruenbaum, illetve arról is beszámolt: amikor egyik alkalommal meg akarta igazítani a masszázsasztalt, a herceg hátulról ezt mondta neki:

Hé, szép a segged. Engeded seggbe?

A helyzet nagyon feldühítette, így azt felelte neki, semmi köze hozzá, ám a királyi sarj meglepődött a reakcióján, és kikérte magának ezt a hangnemet.

A terapeuta elmondása szerint a herceg ragaszkodott hozzá, hogy a törölköző alatt meztelen legyen, illetve gyakran beszélt az anális szexről, annak ellenére is, hogy arra kérte, álljon le ezzel.

Mindig félrenéztem, amikor az asztalra feküdt, és megbizonyosodtam róla, hogy a törülköző takarja alul. Elkezdtük a masszázst, de állandóan az anális szexről beszélt, illetve viccelődött vele. Megkérdezte, mikor szexeltem utoljára. Ez ment végig

– fakadt ki Gruenbaum, aki hiába közölte a herceggel, hagyja abba, még tetszett is neki, hogy úgy viselkedhet, mint egy szemtelen kisfiú.

Állítása szerint York hercege a masszázsok végén mindig meg akarta ölelni őt, illetve azt mondta, majd szól a személyzetnek, hogy fizessék ki, mivel ő nem foglalkozik készpénzzel. Végül Gruenbaum csekkeket kapott, illetve egy bókoló levelet is Andrástól. Hozzátette, bár két hónapon át majdnem hetente járt hozzá, ezt követően már nem hívta fel őt a személyzet, hogy időpontot egyeztessenek vele.

András herceg egy másik masszőre is megszólalt korábban, Monique Giannelloni, aki 2000-ben járt hozzá. Az egyik inas megmutatta neki a herceg hálószobáját a Buckingham-palotában, aki meztelenül flangált a fürdőszobából kijövet.

(Borítókép: András herceg 2018. november 26-án. Fotó: David Mariuz / MTI / EPA / AAP)