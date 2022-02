„Mazsi kérte, hogy menjek el” – Berki Krisztián szállodába költözött

Mélypontra került Berki Krisztián és párja, Mazsi párkapcsolata az utóbbi időszakban, aminek az lett a vége, hogy az egykori Fradi-vezér kénytelen volt elköltözni, most egy szállodában lakik épp.

Mint megírtuk, Berki Krisztián házassága válságba jutotta lányuk megszületése után, mivel párjával nagyon eltávolodtak egymástól. Január végén még úgy nyilatkozott, hogy azt érezte, gyűlöli a felesége, ezért válni akart, ám mégis úgy döntöttek, hogy megpróbálják megmenteni a frigyet. Berkinek nem csak emiatt fájhat a feje az utóbbi időben, mivel kiderült, 1,39 millió forint gyerektartással tartozik volt nejének, Hódi Pamelának, amelyet kénytelen lesz kifizetni.

A legújabb információk szerint azonban Berki és jelenlegi felesége bármennyire is próbálták normalizálni a viszonyt kettejük között – még párterápiára is elmentek –, ám még nagyobb mélypontra kerültek. A Bors ugyanis egy szálloda előtt kapta lencsevégre Berkit, amint kislányával együtt taxiba ültek, és távoztak. A lap megkereste Berkit is, aki megerősítette, hogy fordulóponthoz ért a házasságuk, és úgy döntött, ad egy kis időt kettejüknek, és beköltözik egy szállodába.

Mazsi kérte, hogy menjek el egy időre. Számomra fontos, hogy mindkettőnk lelki békéje meglegyen, ha esélyt adunk a vitákra, ez lehetetlen. Az elmúlt 6-9 hónapban nagyon nehéz helyzet alakult ki, próbálunk ezen dolgozni

– mondta a celeb, hozzátéve, hogy amikor a hotelbe költözött, egyből értesítette erről első gyermekének édesanyját, Hódi Pamelát is, aki megértő volt a kialakult helyzettel kapcsolatban.

Pamelával megbeszéltem, hogy Natikával ideiglenesen egy szállodában töltjük el a közös időt, amit megértett, és nagyon köszönöm neki

– fejtette ki Berki. Mint mondta, ha „megfelelőképpen tudják felvázolni a jövőképüket”, akkor az sem kizárt, hogy hamarosan visszaköltözik nejéhez és közös gyermekükhöz.

