Brad Pittben látták a megmentőjüket, ma már átkozzák a nevét

Segítségnyújtás lett volna a cél, de csak nagyobb problémákat hagyott maga mögött az amerikai filmcsillag, Brad Pitt és alapítványa New Orleansban. A színész és az általa létrehozott Make it Right elnevezésű nonprofit szervezet még a 2005-ös Katrina hurrikán, és az azzal járó áradást követően jött létre, hogy a vihar által végzett pusztításban lakhatatlanná vált otthonok helyére új házakat húzzanak fel a Lower Ninth Ward elnevezésű körzetben.

A neves építészekkel és tervezőkkel készített épületnegyed a hollywoodi sztár és befolyásos, híres barátai nélkül aligha valósulhatott volna meg: Pitt csak egymaga 5 millió dollárral (mai árfolyamon több mint 1,5 milliárd forinttal) támogatta a gigaprojektet, de a rapper Snoop Dogg és a korábbi amerikai elnök, Bill Clinton is kiállt a nemes kezdeményezés mellett.

Az épületek egyaránt a fenntarthatóság és a környezettudatosság jegyében épültek, emiatt zöld házaknak is becézik a lakónegyed házait, melyeket valóban a zöld irányelveknek megfelelően húztak fel: napelem, energiatakarékos fűtési és hűtési rendszer is található bennük, az otthonok pedig nagyrészt fenntartható anyagokból készültek. A házakat emellett rendkívül jutányos áron, mindössze 150 ezer dollárért, mai árfolyamon átszámítva

46,4 millió forintért árulták az otthonukat elvesztőknek.

Brad Pitt és akkori felesége, Angelina Jolie segítsége nem olyan meglepő, hiszen abban az időben nekik is volt egy közös otthonuk New Orleansban, emiatt is szerették volna támogatni a nehéz időket átélő közösséget.

A projekt ugyan megvalósult és úgy tűnt, hatalmas segítséget nyújt a károsultak számára, a 2008-as építkezés megkezdését követően alig 10 év elteltével már rendkívül komoly problémákról érkeztek hírek.

A panaszok szerint a falak rohamosan vizesedni kezdtek, a tetők beáztak, emiatt pedig penészfoltok jelentek meg az épületekben, a teraszok is rohadásnak indultak.

Amennyiben ez nem lenne elég probléma, az elektromos vezetékekkel és hálózattal is gondok akadtak, többször is tűz ütött ki a környéken. Emellett a vízvezetékekkel, és az épületek szellőzésével sem volt minden rendben, több házat termeszhangyák leptek el. A problémák miatt a lakók egy része egészségkárosodásra panaszkodott.

Néhány tulajdonos csoportos polgári peres eljárást indított az alapítvánnyal és a színésszel szemben, amiért azok a jó szándék ellenére megkárosították őket.

A romló állapotú házak kapcsán Judith Keller, urbanisztikai akadémikus végzett kutatást 2018-ban, melynek részeként egy ideig a negyed egyik házában tartózkodott, hogy megvizsgálhassa az épületek állapotát.

Ezek között az épületek között akad olyan is, amelyek még egy évtizede sem készültek el, ennek ellenére mindössze hat olyat találtam, amely jó állapotban megmaradt. Megdöbbentett, hogy milyen ütemben romlik a projektben felépített házak állapota

– mondta a Guardiannek Keller. „A 2018-ban fennálló problémák azóta csak tovább súlyosbodtak, mivel senki sincsen, aki megjavítsa őket, a lakók pedig nagyrészt nem tudják állni azok költségeit.”

Először Pitték még elvégeztek néhány kisebb javítást, utána azonban arra kényszerítették a lakókat, hogy írjanak alá titoktartási szerződést arról, hogy nem beszélnek nyilvánosan az otthonukat érintő problémákról. Ekkor már több lakónak kezdett kényessé és problémássá válni a helyzet.

Az alapítvány és Brad Pitt azonban ahelyett, hogy javította vagy orvosolta volna az évek alatt fellépő komoly hibákat, szinte teljesen felszívódott: a hollywoodi sztár nyilvánosan legutóbb 2016-ban beszélt a házakról, akkor sikeresnek titulálta a projektet.

Minden alkalommal elmondom, amikor áthajtok a Claiborne-i hídon, hogy nagyon büszke vagyok, amikor látom a napelemeket és ezt a kis színoázist

– utalt a negyedben felhúzott színes házakra Pitt.

A helyi médiának adott nyilatkozatát követően nem sokkal a filmcsillag és Angelina Jolie elváltak, New Orleans-i birtokukat pedig eladták, így a színész teljesen kikerült a városi körforgásból. Azóta mintha köze sem lenne a korábbi szívügyéhez, sőt a Make It Right honlapja is elérhetetlenné vált, a felelősök láthatóan lapítanak.

A kártérítést igénylő lakókat képviselő ügyvéd, Ron Austin szerint, mivel a legtöbb lakó az összes megtakarítását beleölte ezekbe az otthonokba, így érthető, hogy szeretnék, ha az alapítvány megoldást nyújtana számukra.

A problémák ellenére az ott élők nagy része továbbra is bálványozza Pittet, miközben az otthonuk romokban hever.

Ez hihetetlen! Az otthonuk éppen összeomlik körülöttük, ennek ellenére ők továbbra is imádják Brad Pittet. Egyszerűen nem hiszik el azt, hogy ilyet tenne velük a sztár

– nyilatkozta az ügyvéd.

A színész tagadja az ügyben a felelősségét, egy barátja szerint ő maga is csalódott, hogy ide jutott az általa indított projekt.

„Brad kezdetben próbált segíteni az itt élőknek, és számára is felkavaró volt látni, hogy mi történt azóta, hogy mások vették át a projekt irányítást. Az ügyvédei egyértelművé tették, hogy nem terheli jogi felelősség őt a hibákért, ennek ellenére továbbra is elkötelezett amellett, hogy valamilyen módon enyhíteni tudja az ott élők problémáit” – nyilatkozta a Guardiannek a színészhez közelálló barát.

A lakók mellett a Make It Right is jogi útra terelte az ügyet, a szervezet 2021 áprilisában beperelte a projekt ügyvezető igazgatóját III. Tom Dardent, mivel 2007 és 2016 között véleményük szerint a szakember rosszul vezette a körülbelül 65 millió dolláros (20,1 milliárd forintos) projektet, emellett pedig többeket is megvezetett, köztük az alapítványt megálmodó Brad Pittet is. A szervezet úgy véli, körülbelül 20 millió dollárba kerülne összesen a felmerülő károk javítása, amely összeg a házak állapotát elnézve, napról napra tovább növekedhet.

(Borítókép: Brad Pitt és a városi tanács tagja, Cynthia Willard-Lewis sajtótájékoztatót tartanak New Orleansban 2007. augusztus 21-én. Fotó: Mark Mainz / Getty Images North America / Getty Images via AFP)