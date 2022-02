Janicsák Veca férje megtörte a csendet, kiosztotta az énekesnőt

Mint megírtuk, Janicsák Vecával a napokban jelent meg egy interjú, amelyből kiderült, miért tűnt el a nyilvánosság elől az elmúlt időszakban. Mint közölte, 2020-ban méhnyakrákot diagnosztizáltak nála, aminek következtében el kellett távolítani a méhét, ez nagyon megviselte, mivel így nem lehet több gyereke. Lelkileg nehezen tudta feldolgozni a történteket, szakemberhez is fordult. Súlyos betegsége mellett pedig házassága megromlásával is szembesülnie kellett. Ugyan férjével, Ladányi Jancsó Ábellel – akivel 2017-ben házasodtak össze, majd született is egy közös gyermekük – igyekeztek felküzdeni a mélypontról kapcsolatukat, ami kezdetben sikerült is, ám 2020-ban végül elváltak.

Az énekesnő férje, Ladányi Jancsó Ábel eddig ugyan hallgatott a válással kapcsolatban, azonban most megtörte a hallgatást, és csalódottságát fejezte ki.

Azt tartottam volna korrektnek, ha a feleségem tájékoztat a cikk tartalmáról és konzultál velem, mielőtt kijön, ha már úgy érezte, meg kell ezt osztania a világgal. Szomorú, hogy előrébb való volt neki a cikk időzítése a videóklipje népszerűsítéséhez, amikor ilyen súlyos témákról nyilatkozott, mint a betegsége, a válásunk és a gyermekünk

– mondta a Blikknek.

Mint hozzátette, csak reménykedni tud abban, hogy nem lesz rossz hatással kislányukra a házasságuk zátonyra futása. Ugyan Janicsák Veca korábban arról számolt be, a válást követően ő fogja nevelni gyermeküket, ám az édesapa sem akar kimaradni.

Papíron még nem váltunk el, és szeretném, ha Veca tudomásul venné, hogy a kislányunknak apukája is van, akinek ugyanolyan jogai vannak, mint neki

– fejtette ki Ladányi Jancsó Ábel, illetve azt is kiemelte: az énekesnőnek nem kell a jövőben egyedül nevelnie kislányukat, mivel a válás után is Emma életének szerves része szeretne lenni.

(Borítókép: Janicsák Veca 2012. április 3-án. Fotó: Szécsi István / Velvet)