Novák Zalán nem szenvedhet tovább az Exatlonban

Novák Zalánnak nincs szerencséje az Exatlonokban, hiszen a korábbi évadban is sérülés miatt kellett távoznia a versenyből, mint ahogy most, az All Star évadából is az egészségügyi állapota írta felül a versenyszellemét. A kihívó az Indexnek elmondta, hogy az állandó fájdalmai mellett egyáltalán miért küzdött ilyen sokáig.