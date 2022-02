Kibukott Aretha Franklin családja az Oscar-jelölteken, nem csak ők voltak meglepve

Nemrég derült ki, kiket jelöltek a 2022-es Oscar-gála különböző kategóriáiban. A legtöbb jelölést A kutya karmai közt és a Magyarországon forgatott Dűne zsebelte be, ám az majd csak jövő hónapban derül ki, ebből hányat tudnak díjra is váltani. Az idei Oscaron egyébként akár történelem is születhet, ugyanis ha a West Side Story újabb filmes adaptációja megnyeri a legjobb filmnek járó elismerést, akkor az az első olyan alkotás lesz, aminek két változatát is díjjal jutalmazták. A korábbi adaptáció ugyanis a 34. Oscaron szintén díjat nyert ebben a kategóriában. Vannak, akiket most először jelöltek Oscarra, köztük Beyoncét, Kirsten Dunstot, illetve Billie Eilisht, ám olyanok is akadnak, akiket kifelejtettek a jelöltek sorából.

A 2018-ban elhunyt Aretha Franklin családja ugyanis nem kicsit háborodott fel azon, hogy nem kapott Oscar-jelölést Jennifer Hudson, aki a soul királynőjét alakította a róla szóló, Respect című filmben. Az önéletrajzi ihletésű alkotásban egyébként páratlan alakítást nyújtott Hudson, így valóban érdekes, mégis hogy maradhatott ki a jelöltek közül.

Franklin unokahúga, Sabrina Owens úgy nyilatkozott, hogy csalódott az Oscar-díjjal kapcsolatban, mert úgy érzi, Hudson fantasztikus munkát végzett a filmben. Mint mondta, az alakítása elismerésre méltó volt, és úgy érzi, ezzel a nagynénje is egyetértett volna. Kiemelte továbbá azt is, hogy a film Aretha Franklin szerelemgyereke volt, amíg élt, ő maga választotta ki Jennifer Hudsont is a szerepre, sőt nagymértékben részt vett a gyártásban is 2018. augusztus 16-án bekövetkezett haláláig. Hozzátette, Franklin mindig törekedett a tökéletességre, illetve büszke volt a munkájára, ahogy azt is örömmel látta volna, hogy Hudsont egy Oscarral jutalmazzák az alakításáért.

Hasonlóképp vélekedik Franklin unokatestvére és egyben korábbi háttérénekese, Brenda Franklin Corbit is, akinek elmondása szerint fáj a szíve amiatt, hogy Hudsont kihagyták. Kifejtette, hogy a filmakadémia óriási hibát követett el, mivel a színésznő a szívét-lelkét beleadta ebbe a szerepbe. Sőt azt is kijelentette, hogy Aretha Franklint is komolyan felzaklatták volna a történtek, mivel a film készülte közben határozottan megfordult a fejében, hogy akár Oscart is érdemelhet. Mint mondta, reméli, hogy Hudson tudja, mennyire büszkévé tette Aretha Franklint az odaadó alakításával.

Bár Jennifer Hudson 2007-ben már bezsebelte a legjobb női mellékszereplőnek járó Oscar-díjat a Dreamgirlsben nyújtott alakításáért, ám talán most is megérdemelt volna legalább egy jelölést. Bár ezzel nincs egyedül, mivel jó pár színész csúszott le az Oscarról idén, ami sokakat meg is lephet.

Lady Gaga

A világhírű énekesnő-színésznőt már háromszor jelölték Oscarra a korábbi években, egyszer sikerült is aranyszoborral hazatérnie, amit a legjobb eredeti dal kategóriában nyert el a Csillag születik című film főcímdaláért 2019-ben. Ugyanezen évben jelölt volt a legjobb színésznő, illetve három évvel korábban szintén a legjobb eredeti dal kategóriában, ám egyik elismerést sem ő kapta végül. Az viszont meglepő, hogy a Gucci-ház című – Maurizio Gucci olasz üzletember, a Gucci divatház vezetőjének meggyilkolását, illetve annak következményeit feldolgozó – filmet csupán egy, a legjobb smink kategóriában jelölték. Gaga egyébként a gyilkosság megszervezésével gyanúsított egykori feleséget, Patrizia Reggianit játssza a filmben. Mint azt már több interjúban is elmondta, annyira eggyé vált a szereppel, hogy alig tudott kizökkenni belőle, állandóan úgy beszélt, mint Patrizia Reggiani.

Leonardo DiCaprio

A színésznek már egyáltalán nem okozhat meglepetést, hogy hoppon marad, ha Oscarról van szó, mivel pályafutása során eddig számtalanszor adódhatott volna lehetőség arra, hogy aranyszoborral jutalmazzák, ám csak egyszer tették meg, azt is 2016-ban. Eddigi hét Oscar-jelölése közül így csak egy alkalommal kapott elismerést is. Mint ismeretes, a koronavírus-járvány miatt új szabályokat hoztak, amelyeknek értelmében olyan filmeket is lehet jelölni Oscarra, amelyek valamelyik streamingszolgáltatón jelennek meg. Ennek köszönhetően négy kategóriában – legjobb film, eredeti filmzene, eredeti forgatókönyv és vágás – is esélyes a győzelemre a Ne nézz fel! című, Netflixen megjelent szatíra. A Leonardo DiCaprio és Jennifer Lawrence főszereplésével készült film sztorija szerint két csillagász próbálja figyelmeztetni az emberiséget egy közelgő üstökösre, ami el fogja pusztítani a Földet, ám senki nem akar hinni nekik. Ahogy azt is nehezen lehet elhinni, hogy Leonardo DiCaprio ne érdemelt volt Oscar-jelölést az alakításáért.

Frances McDormand

Leonardo DiCapriótól eltérően McDormandet már háromszor érhette az a megtiszteltetés, hogy a munkájáért Oscar-díjjal tüntette ki a filmszakma. Legutóbb a 2021-es gálán vitt haza két aranyszobrot, mivel a legjobb színésznő és a legjobb film kategóriában is A nomádok földje lett a nyertes, amiben nemcsak főszereplő volt, hanem a film producere is egyben. Idén is jelöltek olyan filmet Oscarra, amiben szerepelt, sőt a producere is volt az alkotásnak, ám ő nem kapott jelölést. A Macbeth tragédiája a legjobb operatőr, látványtervezés és férfi főszereplő kategóriákban száll harcba. Utóbbiban egyébként Denzel Washington a szerencsés, aki saját rekordját megdöntve a legtöbbször jelölt színes bőrű színész lett az Oscar történelmében.

(Via TMZ, Today, Independent)

(Borítókép: Aretha Franklin a Muhammad Ali Variety Special című műsorában, 1975. május 16-án. Fotó: Disney General Entertainment Content / Getty Images)