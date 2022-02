Fischer Gábor: Stratégiailag fontos a TV2-nek az Exatlon

Fischer Gábor 2013 decembere óta dolgozik a TV2-nél, először programstratégiai vezető, 2016 februárjától a TV2 Csoport kábelcsatornáinak programigazgatója, majd 2017. július 1-től a TV2 Csoport programigazgatóságának a vezetője lett – irányítása alatt szerezte meg először a TV2 Csoport, majd hosszú évek után a TV2 is a piacvezető szerepet a teljes napot tekintve. A kinevezése utáni évben indultak a török licencen alapuló Exatlon Hungary első évadának előkészületei, a műsornak jelenleg a negyedik szériáját forgatja a csatorna. Az Acun Medya tulajdonát képező extrémsport-reality egy olyan tartalom, amelyen annak idején az RTL Klub is elgondolkodott. Kolosi Péter programigazgató viszont 2020 májusában az Index kérdésére azt mondta, nem bánják, hogy végül nem csinálták meg, sőt kifejezetten örül annak, hogy abban az idősávban, amelyben ezt is adhatták volna, végül más stratégia mellett döntöttek, mert szerinte így főműsoridőben színesebb kínálatot biztosíthatnak a nézőknek.

A TV2 Csoport programigazgatója egészen máshogy gondolkodott, amikor 2018 nyarán megkereste, illetve meghívta a műsor forgatási helyszínére a formátum török tulajdonosa. Fischer Gábor jelen pillanatban úgy véli, az Exatlon Hungarynek stratégiailag nagyon fontos szerepe van abban, hogy a piaci versenyben jól szerepel a csatorna. A szakemberrel a Dominikai Köztársaságban beszélgettünk, ahol az Index stábja is bepillanthatott az extrémsport-reality kulisszái mögé, amelynek a kezdetekhez képest már három kontinensen zajlik a gyártása, a munkálatok pedig a pandémia alatt sem álltak le.

Gyakran jár Dominikán?

Megmondom őszintén, nem hittem volna, hogy valaha idejövök, mert Dominika nem szerepelt a bakancslistámon. 2018 nyarán viszont kaptunk egy meghívást a török partnertől, hogy nézzük meg, hol és hogyan készül a formátum – de még akkor sem gondoltam, hogy ennyiszer utazom majd ide, mint ahogy azt sem, hogy pár sikeres évad után Szlovéniában a TV2 Csoporthoz tartozó csatornára is megcsináljuk az Exatlont. Úgyhogy van pár pecsét az útlevelemben a dominikai határőröktől.

Ráadásul azóta már költözött is a produkció.

Igen, ez már a második helyszín. Az első évadot északon forgattuk, Las Terrenasban. Az még egy kezdetleges beruházás volt a törökök részéről, elképesztő szintet ugrott azóta a formátum. De számunkra már akkor is óriási megdöbbenés volt, amit ott láttunk. Az évek alatt nagyon sok energiát tettem abba, hogy komoly kapcsolatrendszert építsünk ki a formátumtulajdonosokkal, valamint folyamatosan figyeljük a gyártóbázisokat és a külföldi gyakorlatokat, de általában az a tapasztalat, hogy üres prezentációkon és ötletekkel teli, gyönyörű brosúrákon kívül valójában alig van olyan hely, ami bizonyítottan működőképes, és tévéműsorokat forgatnának már tőlünk függetlenül is, amihez csak csatlakozni kell. Ezért is volt kellemes meglepetés, amit Dominikán tapasztaltunk.

Mi győzte meg?

Egyrészt az, hogy amikor 2018 júliusában megérkeztünk Las Terrenasba, ahol akkor épp az amerikai Telemundo forgatott, egy monumentális élményt kaptunk. Láttuk a dzsungel közepén felépített pályákat, a közvetítőkocsikat, és bebizonyosodott, hogy ez a formátum tényleg működik. A forgatás után két nappal egy 95 százalékban adáskész epizódot mutattak a törökök – lenyűgöző volt látni azt a módszertant, amilyen gyorsasággal összerakták a műsort, pedig akkor még a vágás is helyben készült. Igazából ez volt az, ami miatt úgy éreztük, mindenféleképp érdemes foglalkozni a formátummal. Közben elmerültünk a pszichológiájában is, hogy megértsük, mi az, ami a képernyő előtt tartja a nézőket, hiszen nyilván a legtöbben otthon sem hittek benne, a döntéshozókat pedig valamivel meg kellett győznünk, hogy rábólintsanak.

Mivel érveltek?

Csak két példát említenék. Egy nagyon széles társadalmi réteg nő fel videójátékokon, amelyekben az ismétlődés senkit nem zavar, az emberek képesek időt és pénzt áldozni arra, hogy ezekben elmerüljenek. Másrészt az Exatlon esetében egy sportrealityről van szó, ami az amúgy sportot nem feltétlenül kedvelő, női nézőknek a reality ismerős közegében mutatja meg, milyen érzés az ő Ronaldójuknak szurkolni, aki igazából bárki, akár önmaga vagy a szomszédja is lehet. Ez egy elképesztően bonyolult, mélypszichológiai kötődésre épülő tévéműsor, amit az is alátámaszt, hogy 3 év alatt már több mint 300 epizódot gyártottunk. Mivel ilyen hosszú időn keresztül érdekes tud maradni, komoly versenytársnak számít. Jelentőségében talán a 2000-es évekbeli beköltözős realitykhez tudnám hasonlítani, amelyek vizualitásukban és élményükben is olyan újszerűséget tartalmaztak, hogy sok év után is emlékeznek rájuk az emberek.

Hozta a kezdeti elvárásokat?

Szerintem abszolút. Nyilván nem akarom titkolni, hogy voltak kiszállási pontok, amennyiben a dolog mégsem működött volna, de szerencsére minden a terveim szerint alakult, és pont annyi részt forgattunk, amennyire a TV2-nek szüksége volt az éves programstratégiájához. Azt gondolom, a TV2 életében ez egy fontos produkció, hiszen egy kis létszámú csapatnak kell csak a forgatások miatt Dominikán tartózkodnia, a csatorna köreibe tartozó többi, kreatív gyártási szakembernek így jut ideje más műsorokkal foglalkozni itthon, ami egyértelműen meglátszik a produkciók minőségén. Abban, hogy a TV2 az RTL Klub komoly versenytársa lett, az Exatlonnak szerintem nagy szerepe van, enélkül biztos vagyok benne, hogy nem lenne ennyire kiélezett a piaci helyzet a két csatorna között. Épp ezért azt gondolom, a műsor elindítása fontos stratégiai előrelépés volt 2018-ban.

Most hány fős magyar stáb dolgozik a helyszínen ?

Dominikán 17 fő és az isztambuli utómunka helyszínén 6 fő. A magyar műsorgyártási kultúrában egyébként nagyon merésznek tűnt, hogy egy ekkora csapattal levezényeljük a folyamatot. Nem mindenki értette, hogyan valósul meg az, hogy először Dominikán, a későbbi évadokban pedig Isztambulban vágják meg a szigeten forgatott anyagot. De a lebonyolításhoz nagyon komoly infrastruktúra áll rendelkezésre, annak ellenére pedig, hogy az elején a többi országhoz képest picit nehezebb eset voltunk, nagyon jó viszonyt alakítottunk ki az Acun Medya munkatársaival. Abszolút elfogadják a tanácsainkat, az elmúlt években sok mindent adaptáltak is tőlünk a gyártási és tartalmi folyamatokba. Mára kialakult egyfajta szimbiózis, amiben nyilván vannak kihívások, hiszen három kontinens összehangolt munkájáról van szó, de összességében nagyon flottul működnek a dolgok.

A többi műsorhoz viszonyítva mekkora költséget jelent a produkció?

Az Exatlon alapvetően drága produkció, de az értékelésnél fontos figyelembe venni, hogy ez nem egy tévéműsor, hanem valójában kettő, hiszen sok esetben 120-130 perc az adások hosszúsága, ami értelemszerűen az árban is megmutatkozik. A nagy epizódszámot tekintve viszont azt gondolom, hogy a TV2 Csoport számára egy nagyon költséghatékony üzleti konstrukciót jelent. Bár a teljes, százrészes megrendelés volumenében nagy részét teszi ki az éves költségvetésnek, ha azt nézzük, hány műsorperc készül, és az milyen eredményeket hoz – nem csak nézettségben, hanem hogy emellett a többi műsorra is jut elég időnk, stúdiónk és szakemberünk –, azt gondolom, nagyon optimális döntés a formátum használata. A piacon számos példát láthattunk arra, hogy jóval nagyobb költségvetésből készülnek sokkal kevesebb nézőt elérő műsorok. Szinte biztos vagyok benne, hogy az Exatlon Hungary nélkül a TV2 messze nem lenne olyan versenyképes éves szinten az RTL Klubbal szemben, tehát elképesztően fontos szerepe van a programstratégiánkban.

Egyébként miért pont Dominikát választotta az Acun Medya?

Ennek több oka is van. Miután a régióban szinte egész évben jó az idő, kültéri beruházás szempontjából optimális. Másrészt a kormányzatnak turisztikai szempontból előnyös, hogy a műsorok népszerűsítik Dominikát, így kedvező adó-visszatérítési támogatásokat biztosítanak, ezáltal pedig hatékony gyártási struktúrákat lehet kialakítani. Logisztikailag is kedvező, hogy a sziget közel van az Egyesült Államokhoz. Sokan nem tudják, hogy a parkourokat (pályákat) ugyan Isztambulban tervezik, és az elemek java ott is készül, ám ezt követően először Miamiba érkeznek, és onnan szállítják őket Punta Canába vagy Santo Domingóba. Nyilván az is számít, hogy megfizethető a helyi munkaerő, illetve hogy a képernyőn jól mutatnak a dominikai felvételek, főleg a téli időszakban. A szigeten ráadásul sok olyan alternatív programlehetőség van, amelyet szintén be lehet építeni a műsorba. Azt sem szabad elfelejteni, hogy

az Exatlon egy összességében 3 millió négyzetméteres területen zajlik,

ekkora szabad hely pedig nem mindenhol áll rendelkezésre. A produkció jelenleg egy közepes kihasználtságú golfpályán telepedett le, amely a sok esetben 2500 négyzetméteres parkourok kialakítása mellett arra is alkalmas, hogy több száz főt befogadó hoteleket építsenek. Mostanra olyan mértékű a beruházás az országban, hogy egyértelműen látszik, hosszú távon gondolkodik az Acun Medya, amely az Exatlon mellett a szintén idetelepített Survivor tulajdonosa is egyben. Érdekes kaland lesz látni, hogy három-öt év múlva hova fejlődik ez a történet.

Hány stáb forgat egyszerre a szigeten?

A létesítmény 15 ország befogadására alkalmas, jelenleg 7 nemzet van Dominikán. Mexikó, Amerika és Magyarország Exatlont forgat, Románia, Görögország és Törökország pedig Survivort, illetve utóbbiból közös verziót készít Csehország és Szlovákia. Néhány héten belül érkeznek a szerbek, de több más országgal is tárgyal az Acun Medya. A költséghatékonyság miatt valójában úgy működik az egész, hogy egy parkourt két nemzet használ naponta. Elképesztően érdekes figyelni a logisztikát, és hogy milyen profizmussal szervezik meg a forgatásokat.

Amelyek ugye a pandémia alatt is ugyanúgy folytatódtak, pedig az első időszakban azért elég kemény korlátozások voltak mindenhol.

A második évadnál kezdődött a járvány, ami miatt főleg az elején úgy kellett elővigyázatossági lépéseket tennünk, hogy a játékosoknak még fogalmuk sem volt a helyzetről. Nyilván Dominikán egy ideig gyengébb volt a pandémia, mint Európában vagy Kínában, de azért akadtak nehézségek, elsősorban a kijárási korlátozások miatt. A szigeten gépfegyveres katonákkal tartották otthon a lakosokat, ők ügyeltek arra, hogy ne legyen rendbontás, hiszen itt szegényebb emberek élnek, a turizmus leállása pedig óriási bevételkiesést jelentett nekik. Miután lényegében egy elzárt helyen van a létesítmény, nem kellett leállítani a forgatásokat, ettől függetlenül az egy nagyon stresszes időszak volt. De mindenki tisztában volt vele, hogy annál a tévénél, amelyik vezető szerepet akar betölteni, nem állhat le a hír-, illetve a szórakoztató műsorok gyártása egy olyan helyzetben, amikor az emberek bezárkóznak az otthonukba. Ez fel sem merült senkiben, ehelyett a megoldásokon gondolkodtunk, és azon, hogyan tudjuk a kint lévő kollégákat itthonról segíteni. Nem volt egyszerű összehangolni a munkát, nagyon komoly logisztikai kihívásokkal kellett szembenéznünk. Én egyébként azt gondolom, a magyar televíziózás szépen helytállt ebben a nehéz időszakban.

A nézettségnek azért biztos jót tett a bezárkózás, bár feltehetőleg a streamingszolgáltatók a legnagyobb nyertesei ennek az időszaknak. Erre vonatkozóan mik a tapasztalatok?

A pandémia alatt nőtt a tévénézésre fordított idő, hiszen amíg az emberek otthon voltak, nyilvánvalóan valamivel el kellett foglalniuk magukat. A fogyasztás jellegét tekintve megemelkedett a hírműsorok népszerűsége, és bár az elején a csatornák olcsóbb, egyszerűbb körülmények között készített tévéműsorokkal próbálkoztak, végül bebizonyosodott, hogy ezeknek a termékeknek nem olyan hosszú az élettartamuk, az emberek ugyanis csillogást és álmokat várnak a tévétől, így ennek megfelelően kell műsorokat gyártani. Nyilvánvalóan a lineáris mellett a nonlineáris tartalmak fogyasztása is növekedésnek indult, de továbbra is azt gondolom, hogy

a különféle platformok jól megférnek egymás mellett.

A streaming sok esetben az egyedi igények kiszolgálásáról szól, ami kisebbségi szegmensekre vonatkozik. Természetesen a volumene nő, de azért az emberek szeretik a közösségi élményeket, így nem gondolom, hogy a hagyományos tévézés ilyen szempontból elveszítené a szerepét. Annak azért van ereje, ha valaki olyan műsorról beszélget a barátaival, amit mindannyian láttak. Manapság persze minden visszajátszható, de egy Magyarország–Mexikó összecsapás például az Exatlonban két hét múlva már elveszíti a varázsát. Figyelni kell rá, hiszen a streaming a jövő része, és biztos, hogy befolyásolja valamilyen mértékben a döntéshozókat, de a televíziózást nem veszélyezteti.

Mondjuk az Exatlon nézettsége az első két évadhoz képest csökkent. Ennek ellenére is sikersztorinak tartja?

Nyilván az első évad az újdonságát tekintve egy nagy sikertörténet volt. Más, ha egy széria 80, 100 vagy 112 részes, a műsorok konkrét nézettségét így nagyon nehéz összehasonlítani, hiszen a fragmentáció és az előbb említett nonlineáris tartalomfogyasztás miatt valójában számos tévéműsor nézettsége csökkenőben van. Egy produkció eredményességét ennél több mérce alapján ítéljük meg. Egyrészt fontos, hogy mik a saját elvárásaink, milyen szerepet játszik a TV2 éves programstratégiájában, hogy általa milyen egyéb tévéműsorokat tudunk létrehozni – hiszen sok esetben ugye egy műsorral kapacitást vagy pénzt lehet spórolni más produkciókra –, illetve hogy az adott sávban hogyan teljesít a versenytársunkkal szemben. Ha egy műsort kevesebben néznek, mint mondjuk 3 évvel ezelőtt, de összességében kisebb a különbség az adott sávban a TV2 és az RTL Klub nézettsége között, azaz versenyképesebbek vagyunk akár az RTL Klub fikciós sorozatával szemben, akkor én azt gondolom, hogy sikeres a történet. Azt sem szabad elfelejteni, hogy itt nem évi harminc adásról beszélünk, hanem nagyságrendi volumenekről, ez esetben pedig egy tévéműsor sikerének visszaigazolása az, hogy a csatorna megrendeli-e a következő évadot, vagy sem.

Mivel az EXATLONból megrendeltük a negyediket is, ez azt jelenti, hogy alapvetően elégedettek voltunk.

Nem kérdés, hogy történtek olyan dolgok, amikből tanulni lehetett, de a nézettség csökkenése számunkra inspiráló eszköz, hogy további fejlesztéseket végezzünk, amennyiben egy stratégiailag fontos műsorról van szó. Ezért is döntöttünk úgy, hogy megcsináljuk az All Start, visszaadva ezzel az erejét a műsornak.

Mennyire jött be ez a stratégia?

A nézettségi görbéket elnézve azt gondolom, hogy hétköznap esténként a TV2 egy nagyon versenyképes csatorna. Hol nyer főműsoridőben, hol nem, de azon dolgozunk, hogy a tartalom még izgalmasabb legyen. Az előző évad nagyon magasan indult, és utána lejjebb ment. Bízom benne, hogy az All Star esetén a végkifejlet felé tartva emelkedést tapasztalunk. Az elmúlt napok statisztikája egyébként azt mutatja, hogy ismét emelkedő szakaszában van a nézettség, ami azt jelenti, hogy a tartalmi döntéseinket kedvelik a nézők, és egyre többen szoknak rá a műsorra. Több nagy költségvetésű ellenfél sem tudott megbirkózni vele, a Bátrak földje után az RTL Klub legújabb sorozatát, a Hotel Margaretet is legyőzte. Egy ponton túl a hetek előrehaladtával már csak a legjobbak, remélhetőleg a kedvencek maradnak a műsorban, így reményeink szerint átlagosan egyértelmű sikertörténetként könyvelhetjük el majd a negyedik széria eredményét, és a kétkedők látják majd, hogy nem kell az Exatlont leírni.

Mekkora törést okozott Palik László távozása?

Palik Lászlónak nagyon nagy szerepe volt az Exatlon Hungary pozicionálásában műsorvezetőként, kommentátorként és kreatív szakemberként is. Rengeteget hozzátett ahhoz, hogy a produkció ilyen erős branddé vált. Nyilván nem örültem, amikor úgy tűnt, három év után véget érhet a közös munka. Először nagyon komoly nehézséget jelentett számomra, amikor ez szeptember második felében végérvényesen eldőlt, és decemberre új műsorvezetőt kellett találnunk a produkcióhoz. Az ember szeretne elkerülni ilyen helyzeteket, ám ha előáll, meg kell ugrani, én pedig őszintén hiszek abban, hogy

a televíziózásban időnként szükség van megújulásra.

Miután megszületett a döntés, teljesen véletlenül összefutottunk Lacival sportolás közben. Annyi útravaló jó tanácsot adott, hogy ő biztos benne, a legjobb tudásom szerint megoldom a pótlását, és hozzak olyan döntést, ami a TV2 és az Exatlon számára a legjobb. Azt hiszem, ez történt. A TV2 és Palik László viszonya továbbra is jó, és azt sose fogja a csatorna elfelejteni, hogy az elmúlt 3 évben összességében egy évet töltött a Dominikai Köztársaságban az Exatlon stábjával.

Ezek szerint akár jót is tehet a váltás?

A TV2 nagyon erős képernyős gárdával rendelkezik, de nyilván lehetőséget kell adni új arcoknak is, mert amikor arról beszélünk, hogy az emberek kezdenek leszokni a tévézésről, annak egyfelől oka lehet az is, hogy a tévé nem biztos, hogy megújul olyan mértékben, mint a streaming. Nekünk komoly célkitűzésünk, hogy lehetőséget adjunk új tehetségeknek, amit a biztosra támaszkodva ugyan nem minden esetben lépünk meg, de azt gondolom, ha a TV2-t hosszú távon piacvezető pozícióban akarjuk látni, akkor ez elkerülhetetlen. Az Exatlon kapcsán nagyon sok jelöltet megnéztünk, hogy vajon kivel működhet legjobban a műsor. Voltak köztük nagyon meglepő nevek is, olyanok, akik egyébként nem a TV2 közelében vannak, és ha közülük választunk, valószínűleg a nézők is meghökkentek volna.

Mik voltak a szempontjaik?

Nagyon fontos volt, hogy nem Palik László utódját kerestük. Ha egy ugyanolyan karakterrel indulunk, folyamatos lenne az összehasonlítgatás. Olyan személyt akartunk választani, aki jó, de más, mint Laci volt. Rengeteg sportkommentátort kipróbáltunk, hiszen ebben a játékban fontos, hogy a műsorvezető értsen ehhez a szakmához. Nem egyszerű kommentálni a futamokat, óriási szókinccsel kell rendelkezni, és mivel nem csak heti pár közvetítésről van szó, folyamatosan ott kell lenni agyban, mindezt távol az otthontól. Monoki Lehel nagyon jól bizonyított a castingokon, nagy reményeink vannak vele kapcsolatban, és bízom benne, hogy ez kölcsönös. Az eddigiek alapján pontosan azt hozza, amit vártunk, és önmagához képest is rengeteget fejlődött az elmúlt hetekben. Teljesen más jellegű Exatlont hoz közvetítésben és műsorvezetői stílusban is, miközben hallgat a szakértő kreatív kollégák tanácsaira is, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez egy hosszú együttműködés kezdete.

Akkor lesz ötödik évad? Vagy más műsorokban is számítanak Monoki Lehelre?

Nyilvánvalóan fogunk erről beszélni. Azt gondolom, Lehel olyan személyiség, aki beleillik abba az újítási folyamatba, amit a TV2 idén a zászlajára tűzött. Én nagyon szeretném, ha más műsorokban is lehetőséget adnánk új karaktereknek. Biztos lesznek köztük olyanok, akiket különböző szerepekben már évek óta építünk, egy apró kitekintésként Lékai-Kiss Ramónát említeném, akit a Sztárban Sztár új évadában zsűriként láthatnak a nézők. Nem feltétlen az a célunk, hogy máshonnan igazoljunk új arcokat, egyszerűen csak olyanoknak akarunk lehetőséget adni, akikben hiszünk, és akikről azt gondoljuk, ha újabb és újabb szerepeket kapnak, csak még jobban kiteljesednek. Szeretném, ha a TV2 Csoportra olyan lehetőségként gondolnának a tehetséges képernyősök, ahol a folyamatos együtt gondolkodás a jellemző, ahol mindenki a karakterének megfelelő feladatot kap, és időről időre meg tud újulni. Visszatérve Lehelre, benne megvannak azok a kvalitások, hogy más tévéműsorokban is kipróbáljuk, szem előtt tartva, hogy ő alapvetően egy sportkommentátor, és ennek a hivatásnak meg is akar felelni. De látva, hogy azért sokszor több száz fő előtt is képes helytállni a műsorvezetői feladatokban, bízom benne, hogy lesznek még számára más lehetőségek is a csatornánál.

(Borítókép: Fischer Gábor. Fotó: Pogonyi Nóra / Index)