Kulcsár Edina az új kapcsolatában nem ülhet férfiak közé, és szájra puszit sem adhat

Az exszépségkirálynő megdöbbentő válása, majd új párjának bemutatása hatalmas médiavisszhangot keltett, azonban a pár úgy érzi, kapcsolatuk elég erős ahhoz, hogy a sok kritika és negatív megjegyzés ellenére is mindenben kitartsanak egymás mellett.

Varga Márk szerint annak ellenére, hogy részéről nem volt soha elvárás, Kulcsár Edina hamar elkezdte felvenni a roma szokásokat – már az első találkozáskor tudta, mit illik és mit nem. Erről egy friss interjúban beszéltek részletesen.

Mivel Márknak nagyon összetartó a családja, és fontos neki, hogy a szerettei is jó kapcsolatot ápoljanak a párjával, így hamar sort kerítettünk a találkozásra, és abszolút azt látom, hogy elfogadtak. Én is jól érzem magam közöttük

– kezdte a Borsnak Kulcsár Edina, aki párja édesanyjával is hamar megtalálta a közös hangot. Sűrűn beszélnek telefonon, és az asszony valahogy mindig akkor üzen, amikor a modell épp egy picit rossz passzban van, ez pedig nagyon megnyugtatja. Bár Varga Márk édesanyja Németországban él, már személyesen is találkoztak – Kulcsár Edina szerint mindketten ugyanúgy rajonganak a rapperért, egyébként pedig az asszonyt egy kedves nőnek tartja, akinek szerinte nagyon jó értékrendje van.

A jó kapcsolat ellenére persze vannak íratlan szabályok, amelyeket még meg kell szoknia a korábbi szépségkirálynőnek az új családjában.

Mint mindenben, ebben is folyamatosan csiszolódunk. A legtöbb hagyományról már hallottam, de Márk azzal is tisztában van, hogy mivel a médiában dolgozom, ebből adódóan minden feltételnek nem biztos, hogy eleget tudok tenni. Erről is sokat beszélgettünk, nagyon empatikus, jól áll a helyzethez és a személyemhez. Az elvárásai olyanok, amit nőként teljesen magától értetődőnek gondolok. Ilyen az is, hogy például nem viselkedek más férfiakkal túlságosan közvetlenül. Talán csak arra az egyre lesz nehéz odafigyelnem, hogy a család és a gyerekek előtt nincs közöttünk csók. De még egy szájra puszi sem fér bele. Ezzel még meg kell barátkoznom

– fogalmazott a modell.

Varga Márk azt mondja, nem várja el, hogy párja teljesen felvegye a roma szokásokat, ő is hajlandó kompromisszumokra. Azt is hozzátette, annyira jól működnek együtt, hogy nem kell külön semmit kérnie. Példaként említette, hogy náluk az a szokás, ha nyolc férfi leül egy asztalhoz üzleti dolgokról beszélgetni, akkor nem ül oda közéjük egy nő, és fordítva. A családtagok körében azonban ez másképp működik. Olyankor mindenki együtt van, a férfiak és a nők egyaránt. Ami még fontos náluk, hogy szívélyesen fogadják a hozzájuk érkező családtagokat, de G.w.M szerint Kulcsár Edina ebben is profi.

A férfi azt is kiemelte, mennyire házias és jó családanya a párja, melynek kapcsán állítólag korábban egyébként sok kritika érte.

Edina nagyon házias, többek között csodálatos nokedlit is szaggat. Maximálisan ellátja a szokásos házimunkákat. Nemcsak a szerelmem, hanem igazi barát és tökéletes társ is

– dicsérte a zenész.

A pár azt is elárulta, bár tervezik, hogy összeköltöznek, és már házakat is elkezdtek nézegetni, még odébb van azért, hogy ténylegesen összebútorozzanak.

