Sztárban Sztár: Puskás Peti és Puzsér Róbert is előjött a műsorban

Ismét Marics Peti lett a Sztárban Sztár napi győztese, de Szekeres Adrien is bravúros teljesítményt nyújtott. A parádés produkciók mellett viszont a paródiákhoz is elérkeztünk, a végén pedig Puskás Peti, Bakács Tibor, sőt Puzsér Róbert is előjött a műsorban.

Második adásához érkezett a Sztárban Sztár nyolcadik évada, amelyben az ország legsokoldalúbb előadóját keresik. Galambos Dorina múlt heti kiesésével ezúttal tizenegyen álltak színpadra, hogy újabb énekesek bőrébe bújva bizonyítsanak a zsűri előtt. Mint ismert, Papp Szabi és Kökény Attila mellett az idei szezonban Lékai-Kiss Ramóna és Makranczi Zalán véleményezik a produkciókat, a döntnökök pontszámai és a nézők szavazatai alapján pedig végül egy győztese lesz a játéknak. Ettől azonban még messze vagyunk.

Közös produkcióval indult a műsor, a versenyzők a Why Don't We együttes Fallin' című dalát adták elő, amelybe a végén Till Attila is bekapcsolódott, legalábbis, ami a koreográfiát illeti. Ezt követően, miután megfutották a kötelező köröket a zsűri és a házigazda öltözékével kapcsolatban, Tilla kitért Lékai-Kiss Ramónára is, aki szerinte a múlt héten „nagyon megjött” a műsorba. A műsorvezetőnő leszögezte, továbbra sem fogja vissza magát, amit azzal magyarázott, hogy az előadók olyan energiával érkeznek a színpadra, amit képtelenség máshogy lereagálni. Ehhez pedig ebben az adásban is szépen tartotta magát.

Papp Szabi magát értékelte

A versenyzők közül Palya Bea kezdte a sort, akinek ezúttal Rihanna bőrébe kellett bújnia. Félmeztelen táncosok, korbács, minden volt a színpadon, és az énekesnő kvalitásait ismerve neki ez egy testhezálló feladat is lett volna, mégsem sikerült százszázalékosan hoznia azt, amire a zsűri és feltehetőleg a nézők számítottak. Az őt követő Zámbó Krisztián viszont, bármennyire is a humorfaktort képviseli a show-ban, mondhatni, túlteljesítette az elvárásainkat. Amellett, hogy persze vicces volt, ahogy Thomas Andersként megjelent a színpadon, remek pillanatokat okozott a stúdióban.

Péterffy Lili nem kapott könnyű feladatot, Amy Winehouse-t kellett hoznia, amit nem is sikerült igazán megugrania. Ne felejtsük el ugye, hogy a verseny célja hangban és gesztusokban is megjeleníteni az adott előadót, nem elég csak jól elénekelni a kapott dalt. Orsovai Reninek sem volt egyszerű a dolga, neki ugyanis amellett, hogy egy férfi előadót kapott, konkrétan a zsűri soraiban helyet foglaló Papp Szabinak kellett tükröt tartania. Egyébként teljesen jól levette a zenész mozgását, zárásként még a mikrofonállványt is felrúgta, amin a Supernem zenekar frontembere persze nagyon jól szórakozott.

Vavra Bence már az előző adásban is nagyot énekelt, Ne-Yo bőrébe bújva pedig most azt is megmutatta, hogy mozgásban sem utolsó. Lékai-Kiss Ramóna tett is néhány merész megjegyzést a látottakra.

Nem tudom, hogy kell ezt megfogalmazni. Valahogy nekem az előző produkcióban is, meg évekkel ezelőtt, ahogy megismertem a munkásságodat, a szomszéd fiú vagy, aki tök jó haver, leülünk társasozni, de most, hogy kijöttél a színpadra, nem csak társasozni akarok veled. Mondjuk nekem van egy bajusz fétisem, ezt aláírom. Szóval, hogy így úristen, egy igazi dög voltál!

– értékelte a produkciót a tévés, hozzátéve: megirigyelte a táncoslányt amiatt, ahogy ránézett az énekes.

32 Zámbó Krisztián Galéria: Sztárban Sztár - 2022. 02. 13. (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Kökénynél a paródia is tíz pont

Emilio produkciójától már nem voltak ennyire elájulva a zsűritagok. Az énekes Zoltán Erikát jelenítette meg a színpadon, ám az előadása inkább volt paródia, mintsem komolyan vehető produktum, és nem csak az énekes teljesítménye miatt – a stylistok is rendesen elvetették a sulykot. Sem szövegben, sem hangban nem volt meg az egyveleg, mozgásban pedig itt-ott a „szexizés” is túl lett tolva – inkább hatott kínosnak, mint viccesnek a dolog, és láthatóan Emilio sem érezte jól magát a szerepében, ami szépen rá is nyomta a bélyegét az egész produkcióra.

Ennek a műsornak pont ez az egyik veszélye – nem elég, hogy a jelmezek már megadnak egyfajta „farsangi alaphangulatot”, nagyon könnyen át lehet esni a ló túloldalára, és bohóckodásba fulladhat az egész. Ennél a pontnál most ez meg is érkezett, amit valószínűleg maga az énekes is érzett, ezért elnézést is kért Zoltán Erikától. Hogy Kökény Attila mégis tíz pontot adott a produkcióra, kérdésessé teszi, vajon mennyire lehet komolyan venni a zsűri értékelését.

Mondjuk Kökény sok esetben osztogat könnyedén maximumot, igaz, hogy korábban kijelentette, ő szórakozni jött a műsorba, azért ez mégiscsak egy verseny, és a zsűri azért ül ott, hogy szakmai kritikákat megfogalmazva állítson fel egy sorrendet. Itt azért kemény felkészülés zajlik, és ha valakit csak azért pontoznak túl, mert „vicces”, az nem biztos, hogy jólesik azoknak, akik valóban százszázalékosan teljesítenek.

Itt emelnénk ki viszont Makranczi Zalánt, aki ugyan zsűriként új arcnak számít, nagyon kellemes meglepetést okozott azzal, mennyire felkészülten foglal helyet a többiek között. Nem csak a feladatoknak néz utána, a versenyzőkről is sok mindent tud, így amellett, hogy olykor kapunk tőle plusz infókat, konkrét érvekkel tudja alátámasztani az értékeléseit. Papp Szabi a másik, aki igyekszik szakmai érvekkel, a teljesítményt szem előtt tartva pontozni a versenyzőket.

32 Emilio Galéria: Sztárban Sztár - 2022. 02. 13. (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Szekeres Adrien inkább rappeljen

Szekeres Adrien múlt heti produkciója után nem voltak túl nagy elvárásaink az énekesnővel szemben, már ami az utánzást illeti. Picit el is bizonytalanodtunk, vajon van-e helye egyáltalán egy ilyen műsorban, a második adás után azonban már semmi kétségünk nincs efelől. Pedig elképzelésünk sem volt, hogyan fogja Pitbullt alakítani, ehhez képest az est egyik legdurvább teljesítményét hozta. A maszkmesterek is tökéletes munkát végeztek, arra a lazaságra pedig, ahogy az énekesnő kivonult a színpadra, igazából most sem találunk szavakat.

Puskás-Dallos Bogi most kevésbé teljesített jól, mint az előző adásban, bár ez nem feltétlenül az ő hibája. Zsédát kellett alakítania, akinek bár a hangszínét meglepően jól eltalálta, a választott dalban több lehetőség nem igazán volt a kibontakozásra. Stohl András ennél sokkal nehezebb feladatot kapott: Amanda Lear bőrébe bújt, akit ugyan hangban nem sikerült tökéletesen hoznia, ezt a színészi teljesítményével tudta ellensúlyozni. Mondjuk kicsit túlzásnak hat, amikor egy versenyzőt olyan szerepbe kényszerítenek, ami már-már nevetség tárgyává teszi – a pink dresszbe bújtatott, kitömött idomok és a folyamatos vonaglás látványa ezt most igencsak súrolta.

Marics Peti továbbra is az élen

Ember Márk produkciója a túltoltakkal szemben pont az egyszerűsége miatt volt kevés. Mester Tamásként ugyan egyedül is zúzhatott volna, valahogy mégsem kelt életre a produkció. Marics Péteré viszont annál inkább. Az előző adás napi győztese, akivel a napokban az Indexen is olvashattak egy interjút, ezúttal Post Malone szerepében remekelt, és ismételten ő lett az, aki veszélyzóna nélkül továbbjutott. Ráadásul most a zsűritől is maximumpontot kapott, nem véletlenül: hangban és gesztusaiban is tökéletesen hozta a rappert.

32 Puskás-Dallos Bogi Galéria: Sztárban Sztár - 2022. 02. 13. (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Marics Petit egyébként a ValMar duó másik tagja is mindig elkíséri. Valkusz Milán az Index kérdésére elmondta: nagyon örül, hogy a zenésztársa szerepel a műsorban, és úgy gondolja, hogy ennek kedvező hatásai lesznek a közös formációjukra is. Arra, hogy ismét Marics lett a napi győztes, valahol számított, hiszen nagyon erős az internetes rajongóbázisa és a produkciója is jól sikerült – bár Post Malone ezen dalát kicsit unalmasnak tartja, szerinte Maricsnak sikerült megtöltenie energiával. Ahogy az a műsor végén kiderült, jövő héten kicsit nehezebb dolga lesz, mert egy női előadót, történetesen Tina Turnert kell majd alakítania – Valkusz Milán azonban nem aggódik, szerinte ezt a feladatot is tökéletesen megugorja majd.

Puzsér Róbert is előkerült a műsorban

Ahogy minden héten, ezúttal is távozott egy versenyző a műsorból: Galambos Dorina után most Palya Bea volt az, aki a legkevesebb szavazatot kapta. Jövő vasárnap már csak tízen állnak színpadra, akik közül az egyik legjobban várt versenyző szinte biztos, hogy Puskás-Dallos Bogi lesz, neki ugyanis a férjét kell alakítania.

Till Attila el is viccelődött a feladaton, azt firtatva, hogy vajon Puskás Peti eljön-e megnézni a produkciót élőben – poénból még Bakács Tibort is felhozta, aki nemrég egy interjúban sértő megjegyzést tett az egykori megasztárosra, amiből aztán elég kemény üzengetés robbant ki a neten – a Biebers énekesét védve a vitába még Majoros Péter is becsatlakozott. Puskás-Dallos Bogi meg is jegyezte, hogy Puzsér Róbert biztosan ír majd egy kritikát róla.

32 Till Attila, Palya Bea és Puskás-Dallos Bogi Galéria: Sztárban Sztár - 2022. 02. 13. (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

(Borítókép: Stohl András produkciója. Fotó: Kaszás Tamás / Index)