Félresikerült randi vagy eljegyzés? Sosem lehet tudni, mit tartogat a Valentin-nap

Bár a Valentin-nap vallási eredetű, már teljesen elvesztette ezen jellegét. A Szent Bálint – aki nemcsak a szerelmesek, hanem az epilepsziások és a lelkibetegek védőszentje is – napjához kötődő szokás, miszerint a párok megajándékozzák egymást, a 90-es évektől kezdett begyűrűzni, ám azt igen kevesek tudják, hova vezethető vissza ez a hagyomány. Az egyik legismertebb történet szerint Szent Bálint püspök a szerelmeseket összeeskette, beleértve a katonákat is, akiknek az akkori császár, II. Claudius parancsának értelmében nem szabadott volna összeházasodniuk. A püspököt ezt követően halálra ítélték. A február 14-i kivégzése előtt azonban a börtönőre vak lányának visszaadta a látását, illetve küldött egy üzenetet neki ezzel az aláírással:

A te Bálintod.

A Valentin-nap azóta ugyan már egy olyan ünneppé nőtte ki magát, amikor nemcsak hogy nem ciki soknak lenni, hanem még el is várt. Legalábbis, ha azon világsztárokat vesszük alapul, akiknek az otthonát ilyenkor elöntik a virágcsokrok és egyéb méregdrága ajándékok, míg a hétköznapi embereknél már egy csokor virág vagy doboz csoki is megugorja a szintet. Azonban az is megtörténhet, hogy a kezdetben még romantikusnak ígérkező Valentin-napi ünneplés egy váratlan esemény miatt dől dugába, és veszi el örökre a kedvét bárkinek attól, hogy újra ekkora felhajtást csináljon belőle. Az alábbiakban azok történeteit olvashatja, akik nem szeretettel telve gondolnak vissza a Valentin-napra, hanem sokkal inkább elátkozzák.

Romantikából mérgezés

A 23 éves Sydney elmondása szerint a vőlegényével – akivel még fél éve se voltak együtt ekkor – a Cheesecake Factoryba szerettek volna menni, azonban nem foglaltak asztalt. Ez pedig azt eredményezte, hogy szabad hely híján a kocsiban kellett elfogyasztaniuk a sajttortát. Ha ez még nem lenne önmagában elég kellemetlen, a lány ételmérgezést kapott és órákon át hányt, így a meghitt Valentin-napozásból az lett, hogy amíg ő kiürítette a gyomra tartalmát a padlóra, a párja takarított fel utána. Mi ez, ha nem romantika?

Csak a padlót ne

A 32 éves Allison története egyben szívmelengető és kínos. A férje ugyan próbált mindent megtenni annak érdekében, hogy boldog perceket tölthessenek együtt Valentin-napon. Még egy háromfogásos vacsorát is rittyentett, ám a készülődés közepette sikerült eltömítenie a konyhai mosogatót, illetve a fürdőszobai mosdóban is túlcsordult a víz. Úgyhogy a férj helyette a gondnokkal töltötte az éjszakát, hogy megoldják a problémát, és a fürdőszobából kiömlő víztől ne menjen tönkre legalább a parketta.

Utazásból rémálom

A 30 éves Alexandra akkori párjával a mesés Indiába utazott, ahol összesen tíz napot töltöttek, pont Valentin-napon készültek hazarepülni, ám az Indiában töltött utolsó perceiket egy csirkeburger tette pokollá. A nő elmondása szerint már a reptéren voltak, amikor elkapta a rosszullét, mindezért a korábbiakban elfogyasztott hamburgert tette felelőssé. Azonnal kiszaladt a mosdóba, ahol sikerült is könnyítenie magán, ám a beszállásnál ismét felfordult a gyomra. Pánikszerűen próbálta jelezni a párjának, hogy baj van, aki erre az utastársai felé fordult:

Elmennétek az útból? A barátnőm mindjárt összesz.rja magát

– szólt hozzájuk, nem kicsit kellemetlen helyzetbe hozva ezzel párját, aki ráadásul még csak nem is ért ki időben a WC-re, így takarítani kellett utána. A nő az ezt követő öt órát a mosdóban töltötte, és örült, hogy túlélte egyáltalán a repülőutat.

Halálközeli élmény

Cirrus Cloud majdnem az életével fizetett a Valentin-napi romantikáért. Randizni ment ugyanis egy fiúval, akivel korábban már többször is találkozott. Igazi gavallérként meglepte őt egy doboz csokoládéval, ám azt is tudta, hogy a lánynak súlyos dióallergiája van, az édességhez viszont nem volt leírás, hogy megtudják, tartalmaz-e diót. Hogy elkerüljék a rosszullétet, azt csinálták, hogy elsőként a fiú harapott bele a csokiba, majd Cloud, ám a baj így is utolérte őket. A lánynál pillanatok alatt allergiás reakció lépett fel, aminek következtében nem tudott lélegezni, a hallása, illetve a látása is elment, így kórházba került, de szerencsére sikerült túlélnie az estét.

Az anyját is elhozta

Egy másik nő a korábbiaknál is meghökkentőbb sztoriról számolt be. Az eset 2009-ben történt, természetesen Valentin-napon, amikor a párjával egy pincészetben szerettek volna vacsorázni, ám a férfi elhívta az anyját is. Itt kezdődtek a gondok. Az anya ugyanis késésben volt, ezért felhívta a fiát, de mindenképp szeretett volna beszélni telefonon gyermeke szíve választottjával is, akinek ezt találta mondani:

Igyekszem minél hamarabb odaérni. Menj, vegyél neki egy steaket, tedd szét a lábad és pofa be mindkettőtöknek.

– jelentette ki az anyós.

Nem mindenkinek alakult rosszul

A korábbi példákat nézve talán azt gondolhatnánk, Valentin-napon a párokra nehezedő nyomás miatt még nagyobb az esély arra, hogy valami rosszul süljön el, ám van, akinek ehhez a naphoz kötődik élete egyik legboldogabb emléke. Köztük Lady Gaga és Taylor Kinney, akik 2015-ben pont Valentin-napon jegyezték el egymást, bár tény, hogy egy évre rá már külön is váltak útjaik. A Valentin-napot látta a legmegfelelőbbnek az eljegyzésre Harrison Ford is, aki 2009-ben kérte meg szerelme, Calista Flockhart kezét, aki természetesen igent mondott, és azóta is együtt vannak. Szintén 2009-ben Valentin-napon vette feleségül Salma Hayeket a párja, François-Henri Pinault, majd a fogadalmat meg is újították Bora Borán 2018 augusztusában. A párnak egyébként van egy kislánya, aki történetesen a Valentina nevet viseli.

