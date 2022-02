Matt LeBlanc úgy elhízott, hogy rá se ismerni

Nagyot robbant a tavalyi év közepén a Jóbarátok – Újra együtt című film, amelyben a kultikussá vált sorozat szereplői 17 év után újra összegyűltek, és felelevenítették a legemlékezetesebb pillanatokat. A Jóbarátok a '90-es évek egyik legjobb sorozatának számított, összesen 10 évadot élt meg.

A széria szereplői természetesen azóta évtizedeket öregedtek, azonban a Joey Tribbiani szerepében feltűnő Matt LeBlanc talán az, aki a legnagyobb változáson ment keresztül. Az 54 éves színészt legutóbb Los Angeles-ben kapták lencsevégre, amint épp az autója felé tartott, ám feltűnően sok kilót szedett magára. Ahhoz képest legalábbis, ahogy legutóbb a Jóbarátok – Újra együtt című filmben láthattuk, jelentősen megváltozott a külseje. A Twitteren sokan azzal viccelődtek, hogy felvette az apastílust, ami nem is áll messze a valóságtól.

Bár az szinte biztos, hogy Matt LeBlanc nem egy jövőbeli szerep miatt szedhetett magára néhány plusz kilót, vannak olyan színészek is, akik hajlandóak a saját egészségüket kockára tenni egy-egy szerep kedvéért.

Mark Wahlberg

A színész az idén megjelenő Father Stu című filmben nyújtott alakítása miatt akart magára pakolni legalább 13 kilót. Ennek érdekében napi hétezer kalóriát vitt be a szervezetébe, ami több tucat tojást, steaket és egy sült csirke felét takarta. Továbbá lefekvés előtt elfogyasztott egy olyan keveréket is, ami zabpehelyből, almaszószból, lekvárból, mandulavajból és melaszból állt. A filmben egyébként – ami tavasszal fog megjelenni a mozikban – egy papból lett bokszolót alakít. Igen látványos átalakulását az Instagram-oldalán is megosztotta:

Matthew McConaughey

Nem keveset hízott Kenny Wells szerepéért Matthew McConaughey sem, akit az Arany című filmben alakított. A színész összesen 22 kilóval lett nehezebb. Mint mondta, a hízás főképp a sok sajtburgernek meg sörnek köszönhető, amit ez idő alatt elfogyasztott. Sőt, egy interjúban azt is hozzátette, a családja kifejezetten örült neki, hogy bármelyik este ehettek pizzát. Bár azt is kifejtette, hogy fél évébe telt, amíg le tudta adni a plusz kilókat.

Russel Crowe

Az Oscar-díjas ausztrál színész a 2008-ban megjelent Hazugságok hálója című filmben alakított egy CIA-ügynököt. Azonban a szerep kedvéért 28 kilót kellett híznia, így mondhatni sajtburgeren meg muffinon élt. Egy interjúban elmondta, a rendezővel, Ridley Scottal úgy látták, akkor tudja tökéletesen hozni a karaktert, ha egy ilyen áldozatot is képes meghozni. Kifejtette, hogy nem is ment olyan nehezen, mivel felhagyott a mozgással és azt evett, amit akart, így a kilók elég könnyen rárakódtak.

Évtizedek teltek el, de ugyanúgy néznek ki

Bár az előbbiekben felsorolt színészek egy filmbeli szerep kedvéért vállalkoztak arra, hogy a leghitelesebb alakítás érdekében megváltoztassák a külsejüket, ám vannak olyan hírességek is, akiken egész hihetetlen módon nem fog a kor. Keanu Reeves-ről például az is elterjedt az utóbbi időben, hogy halhatatlan. Sőt, még egy weboldalt is készítettek, a KeanuIsImmortal.com-ot, amelyen többek között azt vesézik ki, hogy a színész semennyit nem öregedett az évek alatt.

Ebbe a táborba tartozik a The Morning Show sztárja, Jennifer Aniston is, aki ugyan a napokban lett 53 éves, ám ez kicsit sem látszik rajta. A Jóbarátokban való szereplésétől kezdve szinte ugyanúgy néz ki. Itt lehet még említeni az 52 éves énekesnőt, Jennifer Lopezt , aki ugyan már túl van az ötödik X-en is, de annyira fitt, hogy a huszonéves nők is elbújhatnak mellette. Azt már mindannyian tudjuk, hogy a kor csak egy szám, ami JLo-t nézve hatványozottan igaz.

