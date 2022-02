Most már büntetőjogi pert is indítottak Alec Baldwin ellen

Kedden beperelte Alec Baldwint és a Rust című film több stábtagját a forgatáson történt lövöldözés halálos áldozatának, Halyna Hutchinsnak a családja is.

A fiatal nő tavaly októberben, a Rust című film forgatásán vesztette életét. Emiatt Alec Baldwint és számos más stábtagot már többen is bepereltek azóta.

Halyna Hutchins halála után megözvegyült párja, Matthew Hutchins, 9 éves közös fiuk pedig félárván maradt. Ügyvédjük, Brian Panish kedden nyújtotta be az iratokat a bíróságon. Ezekben idézték az egyik stábtag, Lane Lupe e-mailjeit is, aki nem sokkal a tragédia előtt hagyta ott a filmet. Ezekben a levelekben – a felperesek szerint – arra hívta fel a figyelmet, hogy már korábban is történtek súlyos balesetek,

és már a tragédia előtt is volt példa rá, hogy elsült egy-egy fegyver a forgatáson.

A perirat szerint Alec Baldwin több biztonsági szabályt is megszegett, a fegyver elsütésével pedig lényegében bűncselekményt követett el Új-Mexikó állami törvényei szerint (ebben a tagállamban forgatták ugyanis a filmet).

Baldwin egyébként korábban azt nyilatkozta, nem számít büntetőjogi perre a történtek után. Randi McGinn helyi ügyész azt mondta, hogy számításai szerint

másfél-két éven belül már eljuthatnak az ügy tárgyalásáig, ami viszonylag rövid időnek számít.

Hozzátette: Új-Mexikóban ők „hozzá vannak szokva ahhoz, hogy az emberek kijönnek a városból és cowboyosdit játszanak, miközben nem tudják kezelni a pisztolyt”, de szerinte ezeknek az embereknek a kezébe egyáltalán nem kellene fegyvert adni addig, amíg nem kapják meg a megfelelő biztonsági képzést.

Halyna Hutchins családja mellett – polgári perben – a film scriptese, a gaffere (fő világosítója) és a stáb egyik orvosa is beperelte már Baldwint és a stábtagokat. Hannah-Reed Gutierrez fegyvermester – aki maga is a vádlottak közt van e perekben – pedig a töltények szállítóját fogta perbe.

Alec Baldwin egyébként nemrég kezdett el újra forgatni, amint arról az Instagramon beszámolt.

