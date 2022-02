Elvesztette gyerekét Szegedi Fecsó és párja, Bea

Vasvári Vivien exe, Szegedi Fecsó és jelenlegi kedvese, Bea nemrég jelentették be, hogy összeházasodnak Las Vegasban, ám arról csak a szűk családi és baráti körük tudott, hogy Bea várandós lett. Most a Blikknek arról nyilatkozott, elvesztették gyermeküket. Mint mondta, az orvosok azt javasolták, hogy pihenjen sokat, illetve sok gyógyszert is kellett szednie, amitől nagyon vizesedett.

Aztán váratlanul megtörtént a baj, nagyon véreztem, spontán elvetéltem. Először úgy volt, hogy nem kell megműteni, de később belázasodtam, operációra volt szükség

– tette hozzá, továbbá azt is kifejtette, nagyon megviselte őt a baba elvesztése, de úgy gondolja, hogy talán a sors akarta így.

Meg kellett gyászolni a baba elvesztését, hiszen már ott növekedett bennem, éreztem, láttam az ultrahangon azt a kis pöttyöt, aki ő volt. Még most is fáj visszagondolni arra az időszakra, de erősebbé tett

– mondta, azonban azt is megjegyezte, hogy egyelőre nem szeretne teherbe esni.

A gyermek elvesztésével járó teher pedig a pár kapcsolatára is rányomta a bélyeget, mivel a történtek után szakítottak, ám végül újra egymásra találtak, már tervezik az esküvőt.

Ha minden jól megy, télen összeházasodunk, és bár egyelőre nincs tervben a családalapítás, ha a sors is úgy akarja, lesz közös gyermekünk

– erősítette meg Szegedi Fecsó.