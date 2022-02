Egri János akkorát influenszerkedett, hogy Kádár titkárságáról jött levél

Egri János, Gálvölgyi János, Kertész Zsuzsa, Dévényi Tibor – csak néhány név azok közül, akik meghatározták a hatvanas, hetvenes és nyolcvanas évek televíziózását, rádiózását. Többek között velük és még jó pár ismerősen csengő névvel február 17-én visszatér Radnai Péter Az első influenszerek című sorozata a második évaddal.

Az évadnyitó részben Egri János többek között a téli olimpiai kiküldetésről, a televíziózás változásáról és műsorainak eddig soha nem hallott titkairól is mesélt.

Egri János 1972-től, 25 éven át szinte megállás nélkül vezetett szórakoztató műsorokat a Magyar Televízióban, így az évtizedek alatt több változást is megtapasztalhatott, azonban a szakma szerinte teljesen eltér már attól, amit ők anno csináltak.

Nekem egyszerű dolgom volt, hiszen akkoriban egy csatorna volt, az is fekete-fehér adást sugárzott csak. Most nincs olyan ember, akinek az okostelefonja ne adna több információt, mint az én műsoraim régen összesen. Most a televíziós személyiségek hiányoznak. Antal Imre pillanatai halálát követően is még mindig kellemes emlékek, de ki fog emlékezni a mostani műsorvezetőkre harminc év múlva?