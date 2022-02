Justin Biebernek és DiCapriónak sem kell a luxusterepjáró

Vannak, akik sportautókkal és luxusterepjárókkal tűnnek ki a szürke hétköznapi tömegből, mások pedig pont az ellenkezőjével, a hollywoodi sztárok között is jócskán akadnak olyanok, akik a négykerekűek terén is az egyszerűségre és a hétköznapiságra törekszenek.

Justin Bieber

A tinilányok bálványa, a kanadai származású Justin Bieber stílusával ugyan mindig feltűnést kelt, a forgalomban azonban már jóval nehezebb kiszúrni, ugyanis az énekes egy, a magyar utakon is sűrűn látható Smart kisautó büszke tulajdonosa. A 285 millió dolláros (89,9 milliárd forintos) vagyona mellett nemcsak méretével, de árával is igazán eltörpülhet az autó, amely mindössze 14 ezer dollárjába (4,4 millió forintjába) került az énekesnek. A választása vélhetően amiatt esett erre a járgányra, mert köztudottan igyekszik távol maradni az újságírók és a fotósok reflektorfényétől, elvegyülni pedig mégiscsak egyszerűbb egy hétköznapi négykerekűvel, mint egy feltűnő luxusjárgánnyal.

Cameron Diaz

Napjaink egyik legnépszerűbb hollywoodi filmcsillaga, Cameron Diaz a vörös szőnyeg és a filmvászon mellett nincs oda a feltűnésért, így a garázsában is egy egészen hétköznapi darab kapott helyet: a színésznő egy Toyota Prius tulajdonosa – szúrta ki a Bright Side. A 26 ezer dolláros (8,2 millió forintos) járgány részben elektromos meghajtású, ami nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy Diaz választása erre a típusra essen, a színésznő ugyanis igyekszik minél környezettudatosabb életmódot folytatni. Bevételei alapján nem is lenne komoly oka spórolásra, 140 millió dolláros (44,1 milliárd forintos) vagyonával nem nagyon kell azon agyalnia, mit engedhet meg éppen magának.

Tom Hanks

A kétszeres Oscar- és négyszeres Golden Globe-díjas színész, Tom Hanks sem felvágós az autók terén, annak ellenére sem, hogy 400 millió dolláros (126,2 milliárd forintos) vagyona mindezt jócskán lehetővé tenné számára. A Forest Gump és a Számkivetett című filmek főhőse egy 16 ezer dollárt (5 millió forintot) érő Scion xB típusú autóval furikázik, amelyet különös formája miatt sokan csak egyszerűen rondának titulálnak. Hanks mégis odavan a járműért, amely vélhetően megjelenésével, és nem elképesztő menettulajdonságaival tűnik ki a szürke hétköznapokból.

Jennifer Lawrence

A 2015-ös év legjobban fizetett színésznője, Az éhezők viadalából és a Vörös verébből ismert Jennifer Lawrence sem állt a fejére az elképesztő bevétele miatt – legalábbis az autók terén biztosan nem. Az Oscar-díjas Lawrence 130 millió dolláros (41 milliárd forintos) vagyona ellenére a hétköznapokhoz teljesen átlagos autót választott, egy 24 ezer dolláros (7,5 millió forintos) Volkswagen Eost vezet.

Mark Zuckerberg

A Facebook-vezér vagyonával valóban a világ elitjébe tartozik, azonban ahogyan ruhatárát illetően, úgy az utakon is az egyszerűség híve. Zuckerberg egy mindössze 21 ezer dolláros (6,6 millió forintos) Acura TSX-et volánja mögött ül, ami magasan kielégíti igényeit annak ellenére is, hogy vagyona a 78 milliárd dollárt is eléri. Így könnyedén megtörténhet, hogy ha valaki a dollármilliárdos mellé kerül a piros lámpánál, többet ér majd az autója, mint a tech. vezéré.

Mel Gibson

A Halálos fegyver, a Passió és A rettenthetetlen című filmek sztárja, az ausztrál színész-rendező Mel Gibson sem Lamborghinivel vagy Porschéval gurul végig Los Angeles utcáin, a filmcsillag ragaszkodik a régi, jól bevált dolgokhoz. Ehhez mérten egy égszínkék Toyota Cressida volánja mögött tűnik fel gyakran, ami még az átlag amerikaiak között is egy régi, olcsó autónak számít. A 90-es évekig gyártott modell mindössze 10 ezer dollárjába (3,2 millió forintjába) került, így a 425 millió dolláros (134,1 milliárd forintos) vagyont felhalmozó Gibson vélhetően nem a garázsának bővítésére költi a legtöbb pénzt.

Britney Spears

Az elmúlt években leginkább gyámsági ügyével rivaldafénybe került énekesnő turnéival, lemezeivel hatalmas vagyont halmozott fel, mégis egy egyszerű Mini Cooper volt az, ami elrabolta a szívét. A brit kisautó ára körülbelül 26 ezer dollár (8,2 millió forint), ami nem csak méretben, de árban is jócskán eltörpül a 70 millió dollárra (22 milliárd forintra) becsült vagyona mellett. Amennyiben az egész kasszát Minikre költené, akár 2600 darabot is megvásárolhatna a kedvenc kisautójából.

Justin Timberlake

A 41 éves amerikai színész-énekes, Justin Timberlake ugyan szereti a stílusos megjelenést, a színpadon és a vörös szőnyegen is rendre kitesz magáért, ízlése pedig az autók terén is határozott. Az ő szívét is a régi klasszikus Volkswagen Jetta ejtette rabul, így nem volt kérdés, hogy beszerezzen egyet. A 24 ezer dollárért (7,5 millió forintért) vásárolt, 2001-es gyártású autójával előszeretettel köröz otthona környékén, akár gyerekeivel együtt is, akik a képek tanúsága szerint aligha bánják, hogy a nagyjából 250 millió dolláros (78,9 milliárd) vagyonnal rendelkező sztárapuka nem egy vadiúj, tűzvörös sportautóval furikázza őket.

Daniel Radcliffe

A Harry Potter-filmekből ismertté vált brit színész, Daniel Radcliffe is odavan az egyszerű kisautókért; a söprűt ugyan lecserélte, de hiba lenne azt gondolni, hogy egy gyorsabb négykerekűre vágyna. Radcliffe egy 17 ezer dollárt (5,3 millió forintot) érő Fiat Punto büszke tulajdonosa, ami 110 millió dolláros (34,7 milliárd forintos) vagyonához képest szintén igencsak különleges választás. Akárcsak több, fent említett társa, úgy ő is főként a feltűnést szerette volna kerülni a hétköznapi autóválasztással, azonban a szemfüles fotósok elől ő sem tudott elrejtőzni. Végül is mégsem egy láthatatlanná tévő köpenyt vásárolt…

Leonardo DiCaprio

A környezetvédelem mellett mindig határozottan kiálló Oscar-díjas színész, Leonardo DiCaprio választása talán nem meglepő, hogy nem egy benzinfaló terepjáróra esett. A színész a zöld életszemlélet jegyében egy hibrid Toyota Priust vezet, amelyet mindössze 22 ezer dollárért (6,9 millió forintért) vásárolt. A Titanicban, a Visszatérőben és A Wall Street farkasában is szereplő DiCaprio vagyona egyébként a 260 millió dollárt (82 milliárd forintot) is eléri, ennek ellenére büszkén viszi el barátait is egy körre az ezüst Priusszal.

Colin Farrell

Az ír sorozat- és filmszínész Colin Farrell, a Fülke, a Miami Vice és a S.W.A.T sztárja ugyan kollégáihoz hasonlóan milliókat keresett már a munkájával, mégsem szeret felvágni a pénzével: egy mindössze 28 ezer dollárért (8,8 millió forintért) vásárolt 1996-os Ford Bronco terepjáróval szeli a kilométereket. Ráadásul nem is szalonból, hanem használtan vásárolta meg a régi terepjárót, annak ellenére, hogy vagyona a 80 millió dollárt (25,2 milliárd forintot) is elérheti. Ebből a legújabb típusokból is jócskán bevásárolhatna…

Ferenc pápa

A hollywoodi sztárok mellett a katolikus egyház első embere, Ferenc pápa is egészen hétköznapi autót választott útjaihoz, általában egy Fiat 500 L-ben fuvarozzák testőrei társaságában. Meglepő lehet az olasz kisautó választása, ugyanis a gépjármű semmilyen biztonsági rendszerrel nincs felszerelve, pedig a közel másfél millió ember lelki vezetőjeként számontartott Ferenc pápa elődei szinte sosem voltak láthatók a golyóálló, páncélozott pápamobilon kívül másik járműben. Az olasz négykerekű megvásárlása egyébként a Vatikánnak sem okozott vélhetően komoly fejfájást, az említett Fiat körülbelül 17 ezer dollárért (5,3 millió forintért) már beszerezhető.

(Borítókép: Toyota Prius autó. Fotó: Shutterstock)