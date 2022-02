Aurelio Caversaccio nem azok közé tartozik, akik csendben meghúzzák magukat, ha kiderül, hogy olyat tettek, amit nem kellett volna. A 2014-es ValóVilág győztesét emberrablásért és drogügyekért 3 év 5 hónapra ítélte el a bíróság, ám a börtönbe vonulásából is kisebb parádét csinált, először azzal, hogy élőben jelentkezett be az utolsó szabadlábon töltött órájában, amit pénzért lehetett megtekinteni, másodszor pedig amikor kiderült, hogy ez a netes közvetítés nem közvetlenül a rács mögé kerülése előtt zajlott. Aurelio ugyanis állításával ellentétben nem vonult be február 16-án a Kozma utcai börtönbe.

Erről először a TV2 Tények című műsorában számoltak be, amelyben az elítélt ügyvédje is megszólalt.

A dátum és a megadott helyszín nem felel meg a valóságnak. Ebben van egy pici szándékos félrevezetési szándék, de ez csak annyiban öncélú, hogy nem szeretnénk a börtönbe vonulás történetét egy olyan sajtóeseménnyé avatni, ami sem az intézményrendszernek, és az én véleményem szerint, illetőleg a közös véleményünk alapján, Aureliónak sem tenne jót

– nyilatkozta dr. Galgóczi Zoltán, hozzátéve: nem akarja elárulni a bevonulás időpontját. Hogy elítéltként pontosan mi vár Aurelióra, arról annyit mondott: először egy 10 napos karantén következik a járvány miatt, majd megtörténik a rezsimbe sorolása, ami azt jelenti, hogy az elkövetett bűncselekményhez mérten megállapítják, milyen körülmények közé kerül, illetve milyen kedvezményeket kaphat. Abban reménykednek, hogy a valóságshow-hős jó magaviseletért előbb szabadulhat.

Mindenkit betörnek

Hogy ehhez képest mi mindenre számíthat az egykori villalakó, arról az RTL Klub Fókusz című műsorában a Viszkis rablóként elhíresült Ambrus Attila mesélt, aki korábban 13 évet ült rács mögött. A férfi szerint, Aureliót a fegyházban elkülönítik majd, ugyanis egyetlen börtönvezetőnek sem jó, „ha ezt a fiatalembert péppé verik az első vagy a második napon”.

Ha Aurelio úgy dönt, nem vonul be a börtönbe, abban az esetben Ambrus szerint a kedvezménye is ugrik, már ha egyáltalán van neki olyan. Kihangsúlyozta, hogy a szabályokat minden esetben be kell tartani, hiába lázadozik az ember, úgyis megtörik.

Bent a börtönben pojácáskodni, arcoskodni hosszútávon nem fog működni. Előbb-utóbb úgyis lehull a lepel és valószínűleg ő is a helyére kerül. Nyilván kell kapjon egy-két pofont ahhoz, hogy tudja, merre van az arra, de gondolom, hogy előbb-utóbb neki is megjön az az esze, ami bízunk benne, hogy van

– jegyezte meg Ambrus Attila, aki azt követően került rács mögé, hogy 1993 és 1999 között közel harminc bankot, postát és pénzintézetet rabolt ki. A hosszú börtönévek alatt ő viszont kitanult egy szakmát, és ma már keramikusként dolgozik, azt azonban még így ismeretlenül sem gondolja, hogy Aurelio az ő példáját követi. De kiemelte: bent biztos, hogy dolgozni kell majd, szerinte cipő-, labda- és párnavarráshoz hasonló dolgok jöhetnek szóba. Olyasmi nem történhet meg, hogy „csak ülök a zárkában és simogatom a bal herémet vagy a jobbat”.

Rászállhatnak Aurelióra

A Viszkis azt is megemlítette, hogy a börtönben csak heti két alkalommal lehet fürdeni, legalábbis az ő idejében ez így volt. Ha valaki dolgozik, akkor is megvan a fürdési menetrend, de nem háromszor-négyszer – akármennyire „csókos valaki”, ezt nem lehet megoldani.

Arról is beszélt, hogy a rács mögött megvan a hierarchia. Akit korábban többször láttak a televízióban, megkóstolják, aminek megvan a folyamata. Ha Aureliónak szerencséje van, elkülönítik és nem hagyják, hogy úgymond megkopasszák, Ambrus szerint ugyanis az is benne van a pakliban, hogy rászállnak, főleg ha kiderül, hogy van egy kis pénze. Azt mondja, az ilyesmit általában egy kinti kapcsolattartón keresztül intézik, szépen kipuhatolva, mije, kije, illetve milyen kapcsolatai vannak az újonc elítéltnek, majd a kinti kapcsolattartók fölkeresik Aurelio barátait, illetve kapcsolattartóit, és

konkrétan bezsarolják.

A Viszkis szerint ez egy működőképes dolog, ami az ő idejében így zajlott. Bár a börtönben senkinél nincs készpénz, telefon viszont van, amin keresztül lehet üzenni, így simán rászállhatnak az emberre, ha észreveszik, hogy jól áll anyagilag és esetleg még lúzer is az illető.

Mostanra rács mögött van

A Blikk időközben kiderítette, hogy szabályszegésről egyelőre nincs szó, legalábbis, ami a börtönbe vonulás dátumát illeti. Aureliónak nem szerdán, hanem csütörtökön délelőtt kellett jelentkeznie egy fővárosi fegyházban, ám a portál úgy tudja, a behívópapírján megjelölt intézmény helyett a férfi Kecskeméten jelentkezett, hogy megkezdje a büntetésének letöltését.

Aurelio ügyvédje a lapnak megerősítette, hogy a 31 éves férfi bevonult a börtönbe, ám további kérdésekre nem kívánt válaszolni.

A Blikk érdeklődésére dr. Mikófalvi Ádám, büntetőjogban jártas ügyvéd mondta el, hogy a raboknál már bevett szokás, hogy jobb körülményeket remélve egy másik fegyházban jelentkeznek – de ez csak egy darabig lehet megoldás számukra. Az ilyesmi ugyan szankcióval nem jár, ám ha nincs hely az intézményben, ahol jelentkezett, átszállítják oda, ahova a behívója szólt, vagy ahol épp üresedés van.

A rabokat egyébként is átszállítják bizonyos időközönként más-más börtönbe, a klikkesedés és a hierarchiai rendszer mérséklése miatt

– tette hozzá Mikófalvi.