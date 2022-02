Brad Pitt beperelte Angelina Jolie-t

Arról, hogy a Chateau Miraval nevű szőlőbirtok sorsa a bíróságon dőlhet el az egykori sztárpár között, már korábban is írtunk.

Most Brad Pitt és jogi csapata be is nyújtotta a periratot. A színész azért perelte be exét, mert eladta a birtok ráeső részét, noha – állítása szerint – korábban hivatalosan is megegyeztek abban, hogy egyikük sem adja el a saját tulajdonrészét a másik beleegyezése nélkül.

A perirat szerint Angelina Jolie ezzel szemben egy olyan, luxemburgi székhelyű röviditalgyártó cégnek adta el a saját tulajdonrészét, amely egy orosz milliárdos, Jurij Sefler tulajdonában áll. Erről pedig a színésznő csak 2021 januárjában értesítette írásban Brad Pittet, miután már nyélbe ütötték az üzletet.

Brad Pitt ügyvédei mindeközben azt állítják, hogy a dél-franciaországi birtok „a férfi szenvedélyévé vált”, és hogy az igazgatása alatt egy „több millió dolláros nemzetközi sikertörténetté” nőtte ki magát az elmúlt években.

Ezt az üzleti sikert viszont veszélyezteti az, hogy az orosz milliárdos is tulajdonrészt szerzett a Chateau Miravalon, ráadásul az ügyvédek szerint Angelina Jolie szándékosan akart kárt okozni Brad Pittnek a tulajdonrésze eladásával. Angelina Jolie jogi képviselői egyelőre nem adtak ki hivatalos nyilatkozatot az üggyel kapcsolatban.

A birtokot Angelina Jolie és Brad Pitt 2008-ban vásárolta meg, állítólag mintegy 25 millió eurónak megfelelő összegért. Hat évvel később, 2014-ben, aztán itt házasodtak össze.

A Chateau Miraval körüli jogi vita csak egyike azoknak a bírósági ügyeknek, amelyek a két fél között folyamatban vannak, és amelyekről még mindig csak viszonylag kevés információ látott napvilágot.

(via BBC)

(Borítókép: Brad Pitt és Angelina Jolie 2014-ben. Fotó: Fred Duval / FilmMagic / Getty Images)