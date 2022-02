Az egészség mindannyiunk számára az egyik legfontosabb dolog, nincs a világon az a siker, csillogás és vagyon, amely megvédene bennünket egy esetleges betegségtől. De kik azok a világsztárok, akik a vörös szőnyeg csillogásának és a fotósok reflektorfényének árnyékában a mindennapokban komoly egészségügyi gondokkal küzdenek?

Lady Gaga

Talán kevesen tudják, hogy az Oscar-, Golden Globe- és Grammy-díjas amerikai énekesnőnek egy komoly betegség okoz szenvedést a mindennapokban. Gaga a 2017-es önéletrajzi filmjében vallott először arról, hogy életét egy gyógyíthatatlan betegség keseríti meg. A fibromyalgiával diagnosztizált 35 éves énekes folyamatos ízületi és izomfájdalommal küzd, ami a mentális egészségére is kihatással van, és komoly alvászavart okoz. A kór ugyan valóban gyógyíthatatlan, de a tünetei mára már enyhíthetők, a megfelelő táplálkozás és az állandó testmozgás segíthet a fájdalom csökkentésében.

Daniel Radcliffe

A brit színészt legtöbbünk a Harry Potter-filmek Harryjeként ismerte meg, azonban a filmben eljátszott karakterrel ellentétben Radcliffe korántsem él annyira varázslatos életet, mint azt sokan gondolnák. A színész koponyaűri nyomástól szenved. A fájdalom enyhítésére korábban alkoholhoz nyúlt, ami komoly függőséggé alakult át nála. Orvosai javaslatára végül az italt többszöri próbálkozás után sikerült letennie, azóta gyógyszerekkel igyekszik enyhíteni a mindennapos szenvedést.

Radcliffe emellett diszpraxiával is küzd, amely egy olyan neurológia rendellenesség, aminek a legfőbb fizikai tünete a koordinálatlanság. A betegek általában nehezen lépcsőznek, beleütköznek dolgokba, nehezen koordinálják a mozgásukat. A fiatal Radcliffe karrierjét végül pont ez indította be, ugyanis a nehézségei miatt sokan csúfolták az iskolában, emiatt kezdett végül meghallgatásokra járni.

Sia

Folyamatos fájdalom nehezíti meg az ausztrál énekesnő, Sia azaz Sia Kate Isobelle Furler mindennapjait is. A betegségéről 2019-ben rántotta le a leplet, akkor derült ki, hogy örökletes Ehlers–Danlos-szindrómában, röviden EDS-ben szenved. A betegség elsősorban a kötőszövetet érinti, és komoly ízületi fájdalommal jár, emellett pedig kórós fáradtságot is okozhat. Az énekesnő egyébként nagyon keveset árul el a magánéletéről, emiatt is volt különös, hogy a egészségügyi problémájáról kendőzetlenül vallott évekkel ezelőtt a Twitter-oldalán.

Nick Jonas

A Jonas Brothersszel, azaz a testvéreivel alapított közös bandájával a köztudatba még tinédzserként berobbanó Nick Jonas egy, a magyar lakosságot is súlyosan érintő egyes típusú cukorbetegségben szenved. A legfiatalabb Jonas korábban élete egyik legijesztőbb pillanatának nevezte, amikor 13 évesen diabéteszt diagnosztizáltak nála, és megtudta, hogy injekcióznia kell magát. Azóta természetesen már megszokta a helyzetet, ráadásul célként tűzte ki a cukorbeteg gyerekek megsegítését, ezért egy alapítványt is létrehozott Change for the Children néven.

Selena Gomez

A korábbi Disney-sztár énekesnő, Selena Gomez élete sem felhőtlen: 2015-ben lupust diagnosztizáltak nála. Emiatt az akkor induló turnéját is kénytelen volt lemondani, ugyanis veseműködése annyira leromlott a betegség következtében, hogy állapotán már csak a veseátültetés segíthetett. Végül egy barátja felajánlotta számára a veséjét, így sikeresen megoperálták, egy hosszabb felépülési folyamatot követően pedig újra visszatérhetett abba a környezetbe, ahol igazán jól érezheti magát, azaz a színpadra.

Billie Eilish

A még mindig csak 20 esztendős fiatal brit énekesnőt, Billie Eilisht sem kímélte az élet, a népszerű Golden Globe-díjas tehetség Tourette-szindrómával küzd. A betegség ugyan hatással van a mindennapjaira, barátainak és családtagjainak köszönhetően mégsem érzi már tehernek a mindennapokban. A Tourette-szindróma a központi idegrendszer rendellenessége, tünetei az akaratlan mozgások, rángások, különböző hangok kiadása. Bár nála is sokszor okoztak kellemetlen pillanatokat ezek az úgynevezett ticek, de mivel már gyerekkora óta küzd a problémával, megtanult együtt élni vele.

Kim Kardashian

A most 41 éves, milliárdos üzletasszonynál tizenegy évvel ezelőtt jelentkeztek először a pikkelysömör tünetei, amely egy immunológiai gyulladás által kiváltott bőrbetegség. A közösségi médiában és a nyilvánosság előtt mindig a legjobb formáját nyújtó Kim Kardashian nyíltan beszélt a betegségéről, amit elmondása szerint édesanyjától, Kris Jennertől örökölt. A betegség a bőr felszínén vörös színű foltokat okoz, melyek idővel hámlásnak indulnak. Kim a kellemetlenségek ellenére sem rejtegeti a testét, véleménye szerint nincs miért rosszul éreznie magát, hiszen nem tehet a dologról.

Khloé Kardashian

Ahogyan a testvére, Kim, úgy Khloé is komoly bőrbetegséggel küzd, a modellnél 2008-ban diagnosztizáltak bőrrákot. Betegségét egy percig sem titkolta, olyannyira nem, hogy az akkoriban még forgó, 20 évadot megélt Kardashian-realityben, a K, mint Kardashianban a nézők is végigkísérhették a küzdelmét. A legifjabb Kardashian nővér az évek során több bőrátültetésen is átesett, és ugyan gyógyultnak nem mondhatja magát, évek óta tünetmentes.

Charlie Sheen

Az amerikai színész 2015-ben állt ki a nyilvánosság elé, hogy bejelentse, HIV-fertőzéssel küzd. Az akkor már négy éve diagnosztizált és erős gyógyszerekkel kezelt Sheen bejelentése komoly visszhangot keltett, de a színész állította, nem AIDS-beteg, továbbá azt is, hogy senkit sem fertőzhetett meg, ugyanis csak védekezés mellett létesített szexuális kapcsolatot a diagnózist követően. A HIV-vírusfertőzés ugyan gyógyíthatatlan, a kezelése ma már nagyban hozzájárulhat a beteg életének javításához.

Michael J. Fox

A Vissza a jövőbe sikerfilmek főszereplőjeként berobbant, azóta visszavonult amerikai–kanadai színészt, Michael J. Foxot már harminc éve diagnosztizálták Parkinson-kórral. A jelenleg 60 éves hollywoodi csillag azóta méltósággal viseli a betegséget.

Nem tudtuk, hogy mire számítsunk, nem tudtuk, hogy lesznek-e a rángatózáson kívül később további tüneteim is vagy sem, de az orvosok azt mondták, biztosra vehető, hogy később rosszabb lesz a helyzet

– mondta korábban a CBC Newsnak egy interjúban.

Az azóta tolószékbe kényszerült színész számára ugyan mindennap nehézséget okoz a betegség, szerettei körében jól érzi magát. A kór kialakulása a legtöbb esetben genetikai okokra vezethető vissza. Legfőbb tünetei a test különböző részeit érintő remegés, a merev izmok és a beszéd elmosódása.

(Borítókép: Lady Gaga. Fotó: Pascal Le Segretain / Getty Images for Victoria's Secret)