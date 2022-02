Puskás Petit elengedte az RTL, beülhet a TV2 stúdiójába

Néhány hete indult a Sztárban Sztár című TV2-s műsor új évada, amelyben Lékai-Kiss Ramóna ezúttal nem műsorvezetőként, hanem zsűritagként bizonyíthat. A versenyzők között is akadt egy-két meglepetés, például Stohl András, akinél fordult a kocka. Eddig műsorvezetőként láthattuk, most azonban ő is harcba száll a legsokoldalúbb előadó címért. A másik nagy dobás Dallos Bogi volt, akit az utóbbi években RTL Klubon futó műsorokban lehetett látni, a tavalyi szériáig az X-Faktor zsűrije volt, ahol a jubileumi évadban Csobot Adél váltotta.

Dallos Bogi a Sztárban Sztár című műsorban már sokadjára bizonyít, a Pamkutya formációt alakítva férfiként is feltűnt, ám most nagy falat vár rá. Az e heti adásban ugyanis férjét, Puskás-Dallos Pétert kell alakítania. A Sztárban Sztár korábbi évadaiban már előfordult, hogy az élő adásra ellátogatott az a híresség, akit alakítanak a színpadon, ám kérdéses volt, hogy Puskás esetében ez megvalósulhat-e.

Bár az énekes egy TV2-s műsornak, a Megasztárnak köszönhetően vált ismertté, ám már évekkel ezelőtt az RTL Klubhoz igazolt, ahol 2016 óta az X-Faktor oszlopos zsűritagjának számít. A Bors információi szerint azonban hosszú egyeztetés után végül az RTL átengedte Puskást egy adás erejéig a TV2-höz.

Igaz a hír, Puskás Peti is ott lesz vasárnap a Sztárban Sztár stúdiójában, így a nézők is találkozhatnak majd vele a képernyőn

– erősítette meg a lapnak a TV2 sajtóosztálya.

(Borítókép: Puskás Peti. Fotó: Kaszás Tamás / Velvet)