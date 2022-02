Ahogy korábban megírtuk, András herceg azzal sározta be a királyi család becsületét, hogy egy amerikai nő, Virginia Roberts Guiffre megvádolta szexuális erőszakkal. II. Erzsébet királynő fia ugyan mindent tagadott, ám az uralkodó komoly döntést hozott, és elvette hercegi titulusát, illetve egyéb királyi címeit.

A herceg egy dokumentumot is benyújtott a New York-i bíróságra, amelyben egyrészt tagadta az ellene felhozott vádakat, másrészt esküdtszék előtti tárgyalást kért. Azonban a tárgyalásig nem kellett várni, mivel a két fél végül peren kívüli megállapodást kötött, aminek értelmében András hercegnek egy tetemes összeget kell kifizetni Guiffre áldozatsegítő szervezetének.

Bár arról nem lehet tudni, hogy milyen jelentős kártérítésről van szó, ám az eddigi információk szerint a királynő 12 millió fonttal, azaz több mint ötmilliárd forinttal fog segíteni fiának, így könnyen meglehet, hogy körülbelül ennyi lehet az az összeg, amiben megegyeztek. A Sun forrásai szerint a herceg a héten minden estét a Windsor-kastélyban töltött, hogy megbeszéljék a királynővel a további teendőket. Sőt, a kegyvesztett királyi sarj bocsánatot is kért II. Erzsébettől, illetve a gyermekeitől, Eugénia és Beatrix hercegnőktől. A bennfentes elmondása szerint a herceg attól tart, hogy unokái szembesülni fognak majd a szégyenletes esettel, amikor felnőnek. Eugénia hercegnőnek eddig egy fia született, August, illetve Beatrix hercegnőnek egy lánya, Sienna.

Az informátor hozzátette, András igyekszik meghúzni magát, ahogy Károly herceg is kérte tőle. Tisztában van az ügy súlyosságával, ahogy azzal is, mekkora kárt okozott ezzel a monarchiának. A forrás beszámolója szerint a herceg főleg sötétedés után érkezett a kastélyba, mert tudta, hogy fotósok hada várja napközben, hogy lefényképezhesse.

– tette hozzá, majd így folytatta:

András herceg viselkedése egyáltalán nem meglepő, mivel már korábban is az anyja szoknyája mögé bújt, amíg tartott a jogi hercehurca. Tavaly nyáron kétszer is a skóciai Balmoral-kastélyba utazott, amíg Guiffre ügyvédei megpróbálták kézbesíteni a nő által benyújtott keresetet.

Egy bennfentes elmondta: Harry herceg támogatását fejezte ki András hercegnek, mivel ha valaki, akkor ő tudja, milyen a nyilvánosság kereszttüzében élni. Harry herceg és Meghan Markle már egy ideje az Egyesült Államokban élnek, hátrahagyva királyi kötelezettségeiket. Mint kiderült, a herceg arról kérdezte Harryt, mivel kell számolnia a jövőben, mert András azt gondolta, neki is sikerülhet egy új élet felépítése az Egyesült Államokban.

Mint azt a forrás kifejtette, a Buckingham-palota segédei is kigúnyolták a herceget. A The Grand Old Duke of York című gyerekdal szövegének első strófáját ugyanis átírták erre:

The grand old Duke of York, he had 12 million quid. He gave it to someone he’d never met, for something he never did.