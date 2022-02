Áll a bál a királyi család körül mostanában, erről főképp a szexuális erőszakkal megvádolt András herceg tehet. Bár annak köszönhetően, hogy sikerült peren kívül megegyeznie, valószínűleg csillapodni fognak a kedélyek. András herceg előtt azonban Harry herceg és Meghan Markle voltak porondon, akik úgy határoztak, búcsút mondanak királyi kötelezettségeiknek, majd az Egyesült Államokba költöznek. A pár pedig azóta is kap hideget-meleget, főképp a brit sajtótól.

Harry és Meghan a következménnyel valószínűleg nem számoltak, amikor meghozták a nagy döntést, mégpedig azzal, hogy a távozásukat követően nem fogják finanszírozni a védelmüket sem. Így ha esetlegesen úgy döntenek, hogy a kétéves Archie-val és a 8 hónapos Lilibettel együtt visszatérnének látogatóba az Egyesült Királyságba, akkor nem lesznek jogosultak az államilag finanszírozott védelemre, azt saját zsebből kéne megoldaniuk – ahogy azt jelenleg is teszik az Egyesült Államokban –, ám korábban már közölték, hogy erre nincs keretük.

Már folynak az egyeztetések azzal kapcsolatban, hogy Harryéknek továbbra is biztosítsák a védelmet, bár a meghallgatáson a herceg nem vett részt. Az ügyvédje, Shaheed Fatima viszont kifejezte Harry aggodalmát azokkal a biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban, amelyeket akkor vezettek be, amikor ő és Meghan Markle 2020 januárjában visszaléptek a királyi tisztségtől.

A herceg jogi csapata pénteken a londoni legfelsőbb bíróságon közölte, Harryék nem érzik biztonságosnak, hogy hazautazzanak az Egyesült Királyságba, mióta megvonták tőlük az adófizetők által finanszírozott rendőri védelmet. Különösképp a 2021 júniusában bekövetkezett incidens óta, amikor is Harry hazautazott, hogy testvérével, Vilmos herceggel együtt felavassák a Kensington-palota kertjében felállított Diana-szobrot. Egy jótékonysági esemény után Harry autóját üldözni kezdték a fotósok. A herceg ezt követően szeptemberben döntött úgy, hogy a biztonsági intézkedések bírósági felülvizsgálatát kéri, a pénteki tárgyalás ennek a folyamatnak a kezdeti szakaszát jelenti, és egy elhúzódó bírósági eljáráshoz vezethet.

A felperes nem érzi biztonságban magát, amikor az Egyesült Királyságban tartózkodik, tekintettel a 2021 júniusában alkalmazott biztonsági intézkedésekre, amelyeket továbbra is alkalmaznának, ha úgy dönt, hogy hazatér. Természetesen az is magától értetődő, hogy vissza akar jönni, hogy lássa a családját, a barátait, és továbbra is támogathassa a szívéhez közel álló jótékonysági szervezeteket