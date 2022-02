Ritka fotók kerülnek kalapács alá Kurt Cobain 55. születésnapján

A Nirvana tragikus sorsú frontembere idén töltené be 55. életévét. A tiszteletére most olyan képeket bocsátanak áruba, amelyek a Nirvana egyik koncertjén készültek, ám csak kevesek láthattak őket.

Nagy dobásra készülnek a hétvégén, ugyanis február 20-án, vasárnap, amikor Kurt Cobain 55 éves lenne, olyan fotókat adnak majd el NFT-ként, amelyeket még 1991. október 1-jén rögzített egy fotós, Faith West a Nirvana philadelphiai koncertjén. West elmondása szerint azon az estén mindent átjárt az izgalom, és sejteni lehetett, hogy valami elképesztő fog történni. Hozzátette, még mindig érzi azt az energiát, holott a koncert óta már eltelt több mint három évtized.

A 28 képből álló sorozat egyébként több formában is elérhető, a Rarible oldalán lehet rájuk licitálni. A rajongók már akár 99 dollárért – 30 ezer forintért – megkaparinthatják a kedvencükről készült ritka felvételt. Sőt GIF-ként elkészített fotóra is lehet licitálni, ami 67, Ethereum nevezetű kriptovalutába kerül, ez körülbelül 63,8 millió forintot jelent.

Mi az az NFT?

Az NFT, azaz a non-fungible token a nevéből adódóan egy nem helyettesíthető zseton, ami az utóbbi években váltott ki igazán nagy érdeklődést. Leegyszerűsítve egy olyan digitális kódsorról van szó, ami az Ethereum-blokklánc technológiáján alapul, és arra szolgál, hogy igazolni lehessen egy kép, videó vagy akár hangfájl eredetiségét.

Bár már 2014 óta létezik, napjainkra vált az egyik legnépszerűbb módjává a digitális műalkotások vásárlásának és eladásának. 2017 novembere óta ugyanis összesen 174 millió dollárt – jelenlegi árfolyamon 54,5 milliárd forintot – költöttek NFT-kre.

Cobain élete nem indult könnyen

Az 1967. február 20-án Washingtonban született Kurt Cobain a Nirvana frontembereként és gitárosaként vált ismertté, őt tartják az alternatív rock műfaj egyik legmeghatározóbb alakjának, akinek hatása még hosszú évekkel a halála után is érezhető. A zenekar a Smells Like Teen Spirit című nótával robbant be igazán a köztudatba, bár ezt a zenész igencsak nehezményezte, mivel úgy érezte, nem jött át a közönségnek a dal eredeti üzenete. A dallal hozzájárultak ahhoz is, hogy a ’80-as évekbeli rockbandák inkább a grunge és az alternatív rock felé kezdtek el tolódni.

Az énekes az élete során nemegyszer lépte túl az ingerküszöböt, már tiniként is a lázadók csoportjához tartozott. Nem volt egyszerű a gyerekkora, mivel elvált szülők fia volt, és egyik fél sem tudta biztosítani számára azt a hátteret, amire szüksége lett volna. Kibékíthetetlenek voltak az ellentétek, így végül az apjánál kötött ki, mert az anyja nem tudta elviselni lázadó viselkedését. Ám itt sem maradt sokáig, az apa ugyanis a családra és a barátokra bízta Cobaint. Az egyik barátnak köszönhetően került közelebbi viszonyba a vallással. Zenekara, a Nirvana neve is a buddhista életszemléletre utal, és az énekes számára egyet jelentett a fájdalomtól és szenvedéstől való szabadulással.

Még iskolás volt, amikor összebarátkozott egy homoszexuális fiúval, ami miatt bántották is. Ám erről úgy nyilatkozott a későbbiekben, hogy szerette, amikor homoszexuálisnak nézték, mivel senki nem kedvelte őket, így nyugta volt. Sőt arról is beszélt egy 1993-as interjú alkalmával, hogy ugyan nem homoszexuális, de örülne, ha az lenne, mert így legalább felidegesíthetné a homofób embereket.

14 éves volt, amikor lehetősége nyílt belevetni magát a gitározás világába, ezt követően kezdett el dalokat is írni. 1985-ben hozta létre első zenekarát, a Fecal Matterst, amit 1987-ben követett a Nirvana megalapítása Krist Novoselic-csel karöltve, akivel még az iskolából ismerték meg egymást. Az együttes dobosának kezdetben Chad Channinget választották, akivel felvették a Bleach című albumot 1989-ben, ám végül egyáltalán nem vált be, így őt lecserélték Dave Grohlra. Ekkor kezdtek el dolgozni az 1991-ben megjelent, Nevermind című albumon, ami a banda legsikeresebbje lett. Pontosabban a lemezen található Smells Like Teen Spirit tette igazán ismertté a zenekart. Egy generáció himnuszaként emlegették.

Ugyanakkor Cobaint mindig is nagyon kényelmetlenül érintette az, hogy ennyire híres, mert ő igyekezett csak a zenélésre koncentrálni. Sőt azt állította, hogy a közönség teljesen félreértelmezte azt, amit szeretett volna közölni. 1993-ban kiadott lemezük, az In Utero éppen ezért sokkal inkább rétegzenét tartalmazott. A dalok ugyanis nyersebb hangzásúak voltak, az albumot mindössze két hétbe telt elkészíteni, ám a kiadó kiadhatatlannak ítélte. Végül két dalt újrakevertek, és piacra dobták a lemezt, ami már nem lett akkora átütő siker, mint a Nevermind.

Sokként ért mindenkit a halála

Az énekest 1994. április 5-én találták holtan seattle-i otthonában, halálát fejlövés okozta. A heroinfüggőségben és mentális betegségben szenvedő Cobaint egy villanyszerelő, Gary Smith fedezte fel, aki egy biztonsági rendszer telepítésére érkezett a házához. A szerelő a garázs feletti szobába érve vette észre az ágyban fekvő énekest, akinek az állánál volt a pisztoly.

A halottkém úgy ítélte meg, hogy a 27 éves Cobain – akinek ekkor már volt feleségétől, Courtney Love-tól született egy kislánya is – öngyilkos lett. A zenész szervezetében nagy mennyiségben heroint, illetve kisebb koncentrációban diazepámot találtak, ami egy nyugtató hatású szer.

Öt nappal később, április 10-én nyilvános virrasztást tartottak az emlékére, ahol az özvegy felolvasta a zenész búcsúlevelének egy részét a hétezer fős tömegnek, majd Cobain néhány holmiját is odaadta a rajongóknak:

Jól vagyok, nagyon jól vagyok, és hálás vagyok, de hétéves korom óta gyűlölettel teltem meg az emberek iránt. Csak azért, mert az emberek szemében aki empatikus, annak oly könnyű. Azt hiszem, csak azért, mert túlságosan szeretem és sajnálom az embereket. Égő, émelygő gyomrom poklából köszönöm mindenkinek az elmúlt években kapott leveleket és aggodalmakat. Túlságosan is szeszélyes hangulatember vagyok! Nincs már bennem szenvedély, és úgy emlékszem, jobb kiégni, mint elenyészni

– írta levelében a zenész.

A frontember korábban is próbálkozott öngyilkossággal, ugyanazon év március 3-án Rómában akarta megölni magát pezsgő és altató túladagolásával. Az esetet követően a nejével, Courtney Love-val visszarepültek Seattle-be, majd a feleség felhívta a rendőröket, hogy Cobain bezárkózott a szobájába egy fegyverrel és egy doboz gyógyszerrel. Amikor a rendőrök megkérdezték Love-ot, hogy fenyegetőzött-e öngyilkossággal a zenész, azt felelte, csak elbújt előle. Az énekes ezt követően bekerült egy Los Angeles-i rehabilitációs intézménybe, ahol lányával, Francesszel töltötte az utolsó pillanatait, majd március végén megszökött. Több napon át keresték, de nem találták, végül kiderült, hogy visszarepült Seattle-be, ahol véget vetett saját életének.

A Nirvana dobosa, Dave Grohl így nyilatkozott Cobain halála után:

Emlékszem, hogy az azt követő napon felébredtem, és megszakadt a szívem, hogy elment.

(Via Kerrang, IN, Forbes, The Sun, Wikipedia)

(Borítókép: Kurt Cobain. Fotó: Frank Micelotta Archive / Getty Images Hungary)