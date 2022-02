Majkáék leültetik a közönséget – már ha lesz, aki kibírja

Hétvégén startol Majka és Curtis kilencállomásos SWING-turnéja. A csapat, amely a rendhagyó koncertsorozatra igencsak kibővült, már gőzerővel készül a premierre, amelyet február 26-án a budapesti BOK csarnokban tartanak. A napokban az Index stábja is ellátogatott a zenekari próbára, ahol Majoros Péter és Széki Attila elárult néhány kulisszatitkot és adott egy kis ízelítőt is a műsorból.

2020 augusztusában egy YouTube-videóval jelentette be Majka és Curtis, hogy SWING-turnéra készülnek, a járványügyi szabályozások miatt azonban csak most tudnak elindulni. A rapperek már hetek óta javában készülnek a február 26-i budapesti debütáló estre, ahol nagyzenekaros kíséretben, swingesítve hangzanak majd el a dalaik. Majoros Péter és Széki Attila korábban már bevállalt egy hasonló műsort, 2019-ben a 100 Tagú Cigányzenekar zenészei csatlakoztak hozzájuk a színpadon, ám most egészen más hangulatú koncertekre számíthatnak az érdeklődők, akik a jelenleg érvényben lévő szabályoknak megfelelően,

védettségi igazolvány nélkül is részt vehetnek a swing-esteken.

Ez egyébként azért is fontos, mert sokaknak az oltási kártya hiányában kell lemondaniuk olyan szórakozási lehetőségekről, amelyekkel a járvány előtt rendszeresen élhettek. Zenés-táncos rendezvényként a nagykoncertek például ilyenek, ám miután Majka és Curtis ültetett nézőtérrel megrendezett előadásokat szervez, azok is látogathatják ezeket az eseményeket, akiknek nincs védettségi igazolványuk. A produkció részleteiről a két rapper maga számolt be az Indexnek, amikor meglátogattuk őket egy zenekari próbán.

Már egy ideje nem álltak színpadon. Sikerült kipihenniük magukat?

Majka: Én ki tudtam magam pihenni. Voltam nyolc napot egy nagyon egzotikus helyen, utána hét napot még Dubajban, úgyhogy nem panaszkodom. Mondjuk amióta hazajöttem, megint rosszul alszom. Szerintem picit rajtam van már a nyomás, hogy kezdünk. Ilyenkor izgulok, Ati viszont nem.

Curtis: Peti izgul helyettem is. (nevet) Én a gyerekkel voltam sokat, ez engem nagyon feltölt. Meg meccsekre jártam. Nem utaztam sehova, számos elfoglaltságom volt az utóbbi időszakban.

Mennyire nehéz visszacsöppenni a körforgásba?

Majka: Én már vágytam rá, mi ezt szeretjük csinálni.

Curtis: Egyáltalán nem kellett megerőszakolni magunkat. Szeretünk együtt lenni, meg ez egy újdonság megint. Olyasmi, ami kihívást jelent. Mi pedig pont azok a csávók vagyunk, akiket ez inspirál.

15 Galéria: Majka és Curtis kilencállomásos SWING-turnéja - zenekari próba Fotó: Bodnár Patrícia / Index

Egyébként kinek az ötlete volt a SWING-turné?

Majka: Nem is tudom... Mindig kitalálunk valamit, amit más még nem csinált.

Curtis: Meg ami valahogy összepasszol a rappel.

Majka: Volt már egy swinglemezünk kilenc évvel ezelőtt, nagyon szerettük azokat a dalokat. A produkció életében ragaszkodunk ahhoz, hogy soha ne csináljunk olyasmit, amit már ezerszer megnyúztak előttünk. Ezért nincsenek akusztikus koncertjeink, számomra sem lenne nagy élmény. Amikor 2019-ben felléptünk a 100 Tagú Cigányzenekarral, az unikum volt, és azt gondoljuk, ez a mostani Swing is az. Ilyet sem csinált még senki, főleg nem ebből a műfajból átültetve. Eleve szeretjük ezt a zenei stílust.

A koncertjeik általában nagyon energikusak. Ehhez képest a mostanit hogyan kell elképzelni? Mert ugye ültetett eseményekről van szó.

Majka: A cigányzenekaros koncertek is ültetettek voltak – soha nem bírták ki ülve (nevet). De ez extra! Aki ezt kibírja ülve – majd meglátjátok, hogy hangzik tizenhárom fúvóssal meg hogy néz ki tíz táncossal kiegészülve! Belepjük a színpadot, és nagyon extra lesz ritmusban is – még kongásunk is van!

Curtis: A közönséget is bevonjuk egyébként az estébe, és számos olyan elemmel készülünk, ami földobja majd a koncertet. Az egész egy hatalmas színházi show lesz!

Amihez még védettségi kártya sem kell.

Majka: Így van. Nagyon fontos mindenki fejébe belesulykolni, hogy ide nem kell védettségi igazolvány. Bárki eljöhet megnézni és jól érezni magát. Ülni fognak az emberek, és tudjuk nagyon jól 2020 óta, hogy a vírus ülve nem terjed.

Hangzásban ez most teljesen más lesz. Hogyan nyúltak hozzá a dalaikhoz?

Majka: Ez egy külön műfaj. Romhányi Áron jazz-zenész dolgozta át a dalainkat, kiegészítve fúvósokkal, ami emblematikussá teszi az egészet, amitől swing lesz a swing. Miután megkaptuk az anyagot, a zenekarral még mi is átformáltuk a saját szájízünkre. Árontól igazából csak annyit kértünk, hogy a már említett energia ne vesszen el, végig legyen jelen most is, ahogy a többi koncerten megszokott.

15 Galéria: Majka és Curtis kilencállomásos SWING-turnéja - zenekari próba Fotó: Bodnár Patrícia / Index

Mennyiben más egy ilyen koncertre felkészülni?

Curtis: A normál koncerteknél nincs nagy truváj, ugyanazt hallják az emberek, mint a lemezeken, sokkal egyszerűbb a zenekarnak megtanulni, igazából nincs benne olyan rész, ami az eredeti daloktól eltérne. Ez a helyzet viszont teljesen más, a fúvósok és a vokalisták csatlakozásával olyan emberekkel dolgozunk együtt, akikkel azelőtt soha. Velük azért össze kell csiszolódnunk.

Majka: Ez rengeteg meló és sok próba, nemcsak nekünk, hanem a zenekarnak is. Főleg a dobosunk van ki nagyon. Daninak egészen más szekciót kell megjelenítenie, ami nem egyszerű.

Curtis: Igazából mi vagyunk a legkényelmesebb helyzetben most is, mert a mi szövegeink nem változnak. A zenészek viszont megszívják.

Nagyszabású show-t ígérnek. Ez látványban mit jelent?

Majka: Eleve sokkal többen leszünk a színpadon, a fúvósokkal és a vokalistákkal együtt összesen harmincheten. Óriási LED-fallal és hatalmas technikai stábbal dolgozunk, ráadásul én végig csipkés kombinében leszek.

Curtis: Én pedig nagyanyám bodyjában. (nevet)

Nem túl komfortos öltözet.

Majka: Abszolút az! Hétköznapi viselet! (nevet)

15 Galéria: Majka és Curtis kilencállomásos SWING-turnéja - zenekari próba Fotó: Bodnár Patrícia / Index

A közönség egyébként mennyire vevő ezekre a bulikra? Sok helyről hallani, hogy a járvány miatt eleve csökkent az érdeklődés a koncertek iránt.

Majka: Hál istennek abban a fázisban van a zenekar, amikor nagy érdeklődés övezi a munkánkat. Ráadásul az elmúlt években megszokhatta a közönség, hogy mi mindig valami nagyon különlegeset viszünk a színpadra. A szombati budapesti premierre már elkelt a jegyek kilencven százaléka, de persze érezzük, hogy ez most küzdelmesebb, mint két éve. Sokkal többet kell vele melózni – te is itt ülsz, Ati.

Curtis: Így van. (nevet)

Majka: Szóval jelentősen több munka zajlik a háttérben, de nincs ezzel semmi gond.

Kilenc állomást írtak ki. Az év további részében is ezt a műsort viszik tovább?

Majka: Nem. Tavasszal ezzel a programmal megyünk, nyáron pedig visszatérünk a hagyományos Majka & Curtis-bulikra. A fesztiválokon és valamennyi helyszínen a már megszokott, kőkemény, zúzós poprock-hiphop koncerteket toljuk majd.

15 Galéria: Majka és Curtis kilencállomásos SWING-turnéja - zenekari próba Fotó: Bodnár Patrícia / Index

A SWING-turné próbái a kőbányai Dürer Stúdióban zajlanak, ahol mi is belehallgathattunk egy picit a műsorba. Az ízelítő alapján egyelőre biztosnak tűnik, hogy az energiájából valóban nem veszített a produkció, sőt! Bár a fúvósok és a vokalisták közreműködése a daloknak egészen más típusú hangzást kölcsönöz, a kibővített ritmusszekciónak köszönhetően dinamikájában ugyanolyan pörgős maradt a műsor, amit a táncosok jelenléte még inkább felerősít majd. Ők ezen a próbán egyébként nem voltak jelen.

Majorosék tulajdonképpen egy nagyszabású színházi show-t ígérnek, amelyet nem csak a fellépők száma előlegez meg.

Profi csapat dolgozik a háttérben, beleértve a szervezőket, a technikai stábot, a stylistokat és a táncosokat felkészítő szakembereket. A turné ugyanis nem csak elnevezésében swing, részletekbe menőkig ügyelnek arra, hogy a hangzás mellett látványában és hangulatában is megidézze a harmincas és a negyvenes években meghatározónak számító zenei stílust a produkció.

A kibővült zenekarban a vokálszekciót egyébként a Fool Moon tagjai alkotják, közülük Németh Miklós készítette az átiratokat, amelyeket Óvári Évával, Bakó Krisztinával, Mészáros Tamással és Molnár Gáborral szólaltatnak meg a koncerteken. A színpadra lépők megjelenéséért Demeter Richárd jelmeztervező és Holdampf Linda stylist felel, a táncosokat pedig (név szerint Stana Alexandrát, Jalcs Alexandrát, Litauszki Enikőt, Markovics Emesét, Soós Lucát, Bődi Dénest, Tisza Dánielt, Baranya Dávidot, Bonyhádi Ferenc Andrást és Csorba Mátét) Szabó Anikó koreográfus vezetésével Simonka Mózes, Andrei Mangra, Hegyes Berci és Baranya Dávid készítette fel. Az állandó zenekari tag Veres Mónika (Nika) énekesnő mellett a showmankedés ezúttal is a két főhős feladata lesz a koncerteken.

(Borítókép: Veres Mónika, Majoros Péter, Széki Attila. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)