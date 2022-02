Még a saját gyerekei is féltek Charlie Chaplintől, sötét titkokat rejt a múltja

Sir Charles Spencer Chaplin, ismertebb nevén Charlie Chaplin 65 éves pályafutása során a némafilmkészítés legkiemelkedőbb alakjává vált, köszönhetően annak, hogy bohóckodásán nemzedékek tudtak jó ízűen nevetni. Hol főszereplőként, hol rendezőként vagy producerként vett részt egy-egy film megalkotásában. Az évek alatt gondosan felépített kultuszát azonban egy olyan, most megjelenő film döntheti teljesen romba, amelyben a színész magánéletének egyik eddig nem ismert oldalára derítenek fényt.

A filmben megszólal a színész tizenegy (!) gyermeke közül négy, akik utolsó feleségével, Oona O’Neill-lel kötött házasságából születtek, továbbá volt neje, aki egyébként 36 évvel volt fiatalabb nála. A The Real Charlie Chaplin (azaz Az igazi Charlie Chaplin) címet viselő alkotásban többek között arról is szót ejtenek, hogy Chaplin az élete folyamán állítólag több mint kétezer nővel bújt ágyba – bár nem meglepő, ha ezzel szemben bárkinek is erős kétségei támadnak. Azt is állították róla, hogy különös vonzalmat érzett a gyerekkorú lányok iránt, sőt sokan egyenesen perverz hajlamúnak titulálták.

A művész egyik fia, a 75 éves Michael például arról számolt be, hogy gyermekként némileg tartott a színésztől:

Kicsit féltem apámtól. Olyan határozott volt, nem lehetett vele vitatkozni, mert képtelen volt elismerni, ha tévedett

– fejtette ki.

Chaplin egyik lánya, a 77 éves Geraldine is hasonlóan állt az apjához, mivel nem úgy látta őt otthon, mint a képernyőn.

Az apám nem Charlie Chaplin volt. Tudtam, hogy ugyanaz a személy, de semmiben nem hasonlítottak

– mondta Geraldine, illetve azt is hozzátette: amikor apjának közönsége volt, egyből Charlie Chaplinné változott, egy másik emberré.

Másik lánya, a 64 éves Jane bonyolultnak írta le a kapcsolatukat, mivel szó szerint elérhetetlen volt. Anyjuk mindig azt mondta nekik, ne zavarják, mert elveszti az ihletet. Elmondása szerint az egész világuk a színész körül forgott. Hozzátette: Chaplin arról is beszámolt nekik, hogy hatalmas kétségei vannak, ahogy egész életében voltak.

Beteljesítette élete álmát, de nem hiszem, hogy valaha is túljutott volna a kétségein

– fejtette ki Jane.

Gyűjtötte a feleségeket, mint a bélyeget

Chaplin a London déli részén fekvő Lambethben látta meg a napvilágot 1889-ben, majd 24 évesen az Egyesült Államokba költözött. Öt évre rá, 1918-ban elvette feleségül az akkor 16 éves Mildred Harris színésznőt, miután azt hitték, teherbe esett. Egy évre rá megszületett első gyerekük, Norman, aki három napra rá meghalt, majd a színész egyből ott is hagyta a nejét. Amikor 1920-ban elváltak, a nő a lelki bántalmazást említette a szakításuk okai között.

A színész ekkor már hírességnek számított, köszönhetően A kölyök és az Aranyláz című filmnek, amelyekkel berobbant a köztudatba. A népszerűsége növekedésével egyenes arányban nőtt azon nők száma, akik kiszemelték maguknak. A kölyök forgatásán ismerkedett megy 1920-ban a 12 éves Lillita Louis MacMurray-vel, akit felkarolt, és segített neki abban, hogy színésznővé válhasson. Még a nevét is megváltoztatta Lita Greyre. Állítólag 1924-ben kerülhettek közeli viszonyba, amikor a lány még csak 15 éves volt, míg Chaplin 35, ez pedig csak még inkább táplálta azt a felvetést, hogy a színész a fiatalokra bukik. Bár született két gyerekük, de 1927-ben elváltak, aminek következtében Chaplinnek 625 ezer fontot kellett kifizetnie a feleségének, ami jelenleg 38 millió fontra, azaz 16,2 milliárd forintra jönne ki – ez volt Hollywood legdrágább válása abban az időben.

Grey ezt követően szerette volna megszerezni két gyermekük felett a felügyeleti jogot, illetve azt állította, hogy Chaplin kegyetlen volt vele, és többször is szexre kényszerítette. Ezzel szemben a színész aranyásóként, zsarnokként és kis k*rvaként emlegette volt nejét. Grey egy 1966-ban megjelent könyvében, a My Life with Chaplinben így emlékezett a kapcsolatukra:

Mexikóban házasodtunk össze, mert Charlie nem akarta nagy dobra verni a házasságot. Visszafelé a vonaton azonban nagyon csúnyán viselkedett. A peronon álltunk, a vagonok között, miközben a vonat elhaladt mellettünk, mire ezt mondta: »Mindennek véget vethetnénk, ha most ugranál.«

A színész évekkel a második válása után, 1932-ben megismerkedett a 22 éves gyerekmodellel, Paulette Goddarddal, aki azt állította, hogy 17 éves. Négy évre rá, 1936-ban összeházasodtak, de 1942-ben elváltak az útjaik. Különválásuk után egy évvel Chaplin megismerte utolsó feleségét, Oona O’Neillt, aki nyolc (!) gyereket szült neki, és egészen 1977-ben bekövetkezett haláláig vele maradt.

Évek múltán jelennek meg az áldozatok

Kérdéses, mennyire etikus ennyi idő után előhozakodni a múltban elszenvedett sérelmekkel, amikor a másik fél már nem tudja megvédeni magát. Hasonló karaktergyilkosság áldozata lett mostanában Hugh Hefner, köszönhetően a Secrets of Playboy című sorozatnak, amelyben egykori nyuszilányok és alkalmazottak feketítik be a Playboy alapítóját. A tízrészes széria eddig megjelent részeiben többek között arról számoltak be, hogy Hefner bedrogozta a villában lakó lányokat annak érdekében, hogy olyan dolgokat is megtegyenek, amiket józanul nem. Ugyanakkor voltak olyan nyuszilányok és korábbi dolgozók, akik nyílt levelet írtak, amelyben megvédték Hefnert, mondván, az ellene felhozott vádak a közelében sem állnak a valóságnak. Ember legyen a talpán, aki meg tudja ítélni, hol az igazság, már ha létezik egyáltalán olyan.

