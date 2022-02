Későn ébredt rá Courteney Cox, hogy szörnnyé botoxoltatta magát

A túlzásba vitt plasztikázás a rajongóknál is jócskán kiverte a biztosítékot, ugyanis a színésznő a hollywoodi sztárok között is kitűnt szépségével az 1994 és 2004 között készült Jóbarátok forgatása alatt.

Az idő múlásával a most 57 éves Cox mégis úgy érezte, szeretné megőrizni a nézők által a sorozatban Monica Gellerként megismert arcát, az öregedés jeleit pedig botoxinjekciókkal igyekezett orvosolni. A kezelések azonban nem teljesen úgy sültek el, ahogyan azt Cox megálmodta. Arca a fiatalos és szép hatás helyett sokkal inkább ijesztően festett.

Egy ideig nem is értette a sok támadást, amit emiatt kapott, és csak évekkel később, most eszmélt rá, mit tettek az injekciók az arcával.

Volt egy időszak, amikor észrevettem, hogy változok, hogy öregebben nézek ki. Évekig próbáltam kergetni a fiatalságot, és nem vettem észre, hogy a francba is, nagyon furcsán nézek ki a sok injekció meg minden szarság miatt, amit az arcommal műveltem. Rájöttem, hogy le kell állnom, mert ez őrület

– mondta Cox egy friss interjúban a The Sunday Timesnak.

Fiatalabb pedig már ő sem lesz, a kerek 60. születésnap gondolatától már most retteg.

„Jaj, Istenem, ezt olyan nehéz hallani vagy kimondani! El sem hiszem. Nincs semmi rossz abban, ha valaki 60 éves, csak nem tudom elhinni. Az idő olyan gyorsan elrepül. De az kétségtelen, hogy ma már sokkal inkább két lábbal állok a földön” – mondta a Jóbarátok sorozat Monicája, aki úgy véli, kora ellenére jóval fiatalosabb.

Nem meglepő, hogy így érzi, hiszen elmondása szerint barátai nagy része a harmincas–negyvenes éveiben jár, és párja, a Snow Patrol zenekar gitárosa, Johnny McDaid is csak 45 éves. Courteney Cox így a botoxkezelések nélkül is, bár főként szellemileg, könnyedén fiatalos maradhat.

A népszerű szereplőgárda tavaly újra összeállt, a Jóbarátok: Újra együtt forgatásán a legendás sorozat legemlékezetesebb pillanatait élték újra a rajongók nagy örömére. A találkozás azonban több spekulációt is szőtt a nézők körében, sokan aggodalmukat fejezték ki a sorozatban Monica férjét, Chandlert alakító Matthew Perry miatt, aki korábban komoly alkohol- és drogfüggőséggel is küzdött. A színésznő azonban most ezeket a kétségeket is eloszlatta.

Sokáig szenvedett, de most már jól van szerintem

– mondta Cox, akit a rajongók a mozivásznon is láthattak már idén, a januárban bemutatott Sikoly 5. című filmben. A színésznő a közelmúltban a második sztár, aki a nyilvánosság előtt beszélt a rosszul végződött kozmetikai beavatkozásáról, előtte Linda Evangelista tárta a világ elé vesszőfutását.

(Borítókép: Courteney Cox. Fotó: Matt Crossick / PA Wire/PA Images / Northfoto)