Az énekesnő még szeptember elején jelentette be, hogy hármas ikreket hord a szíve alatt, ami nem mindennapi kihívások elé állította a párjával. Bár még várandósan is adott jó néhány koncertet, a babák biztonsága érdekében már karácsony előtt befeküdt a kórházba. Azt már korábban elárulta, hogy két kisfiú és egy kislány érkezik a családjukba, akiknek nagyon különleges neveket választottak: Lujzának, Kevének és Zalánnak hívják a csöppségeket, akik február 1-jén a Honvédkórházban jöttek világra.

Rúzsa Magdi most ismét a közösségi oldalán jelentkezett, hogy elújságolja, végre elhagyhatta a kórházat.

Hazaértünk! A nagy család. Elmondhatatlan érzések kavarognak bennünk. A hála, amit a Honvédkórház szülészete, terhespatológiája és koraszülöttosztálya iránt érzek, az szavakkal kifejezhetetlen. Amíg élek, a szívemben hordozok mindenkit, azt a majdnem 30-40 embert, aki azon dolgozott, hogy a babáink épségben érkezzenek a világra, és egészségesen, életre felkészülten jöhessenek velünk haza

– kezdte bejegyzésében az édesanya, aki borzasztóan hálás azoknak, akik az elmúlt 62 napban gondoskodtak róla.

Dr. Vermes Gábor, amíg vagyok, imába foglalom a neved mindennap! Dr. Bodrogi Eszter, a tiédet is. A PIC minden nővére nem is ember, hanem angyalok, hősök, akik naponta küzdenek a legkisebb életekért. Köszönöm a szeretetet és a törődést, amit a legnehezebb és a legboldogabb pillanatokban kaptunk és megéltünk együtt, és hogy ennyi mindent tanítottak nekünk. A szívem vigyáz rátok!

Rúzsa Magdi ezután a szülésznőket is a terhespatológián dolgozó nővéreket is kiemelte, megköszönve a gondoskodásukat. Azt írja, amit a szülőszobában megélt, az több volt mint profizmus – két csapat dolgozott együtt, ami legalább 15 embert jelent, csak azért, hogy minden jól alakuljon. Úgy érzi, sehol a világon nem lett volna ennél profibb ellátásban részük. Ezt követően név szerint is megemlítette azokat, akik az elmúlt időszakban gondoskodtak róla.

Mi jól vagyunk, bekuckóztunk. Boldogok vagyunk 62 nap után újra otthon, de már három csodával gazdagabban. Köszönöm, édes Istenem, hogy a tenyereden hordozol bennünket!

– zárta sorait az énekesnő.