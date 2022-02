Több díjat is az Oscar-gála kezdete előtt adnak át

Ahogy azt korábban megírtuk , több év után újra lesz házigazdája az Oscar-díjátadónak, szám szerint három is, Amy Schumer, Wanda Sykes és Regina Hall. Bár az idei gálán nem izgulhatunk magyar filmért, mivel a Post mortemet nem jelölték egyik kategóriában sem. Ám a Magyarországon forgatott Dűne című filmnek köszönhetően mégisjelöltek egy magyart , Sipos Zsuzsannát, a legjobb látványtervezés kategóriában. Az idei Oscaron egyébként akár történelem is születhet, ha a West Side Story megnyeri a legjobb filmnek járó elismerést, mivel ezzel az első alkotás lenne, aminek két változata is eredményes volt ebben a kategóriában – tekintve, hogy a korábbi, 1961-es adaptáció is díjat zsebelt be. A március 27-én megrendezett eseményen

való részvétel egyébként ahhoz lesz kötve, hogy a vendégek és a jelöltek is tudják-e bizonyítani, hogy be lettek oltva koronavírus ellen, sőt két negatív PCR-teszttel is rendelkezniük kell a bejutás érdekében.

A szervezőknek nagy érvágás lehetett, hogy az elmúlt évben az eddigi legalacsonyabb nézőszámot produkálta a díjátadó, ami köszönhető többek között annak, hogy a jelölt filmeket nem sokaknak volt lehetőségük megnézni a mozikban a járvány miatt, illetve a gálát is a járványügyi protokoll szerint kellett megrendezniük. Annak érdekében pedig, hogy kicsit pörgősebbé tegyék a díjátadót, illetve hogy több nézőt is a képernyők elé szegezzenek, idén összesen nyolc elismerést már az élő közvetítés kezdete előtt át fognak adni.

David Rubin, az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia elnöke ugyanis azt közölte, hogy idén a vágás, a látványtervezés, a hang, a smink és haj, az eredeti filmzene és a három rövidfilmes kategória - a rövid dokumentumfilm, a kisjátékfilm és a rövid animáció - Oscar-díját közvetlenül a gála előtt adják majd át. Ezt azonban nem fogják közvetíteni és a köszönőbeszédeket is csak összevágva fogják beilleszteni az élő műsorba, amit három órásra terveznek. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy ha Sipos Zsuzsanna Oscart is nyer, azt is csak egy visszajátszásban nézhetjük majd meg. Rubin azt is kifejtette, erre azért van szükség, mert az Oscar-gála jövője érdekében a nézők érdekeit kell előnyben részesíteniük, hogy növelni tudják a nézettséget. Ugyan azt mondta, ezzel a megoldással minden nyertes átélheti az Oscar-pillanatot, bár ezzel azért tudnánk vitatkozni.

Már egy ideje tervben volt

A filmakadémia fontolgatta már korábban is, hogy 23 kategória nyertesének járó díjat az élő közvetítésen kívül fogják átadni, ám eddig még nem merték ezt meglépni. Ugyan 2019-ben készültek arra, hogy a legjobb operatőr, vágó, smink és haj, valamint a kisjátékfilm kategóriák nyertesének járó elismerés átadását előre felvett, vágott formában játsszák be a műsorba, de végül a döntést visszavonták. Kérdéses, hogy a mostani változtatás mennyire fogjak felkorbácsolni a kedélyeket.



(Borítókép: Andrew H. Walker / Getty Images)