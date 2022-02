Shane Tusup eljegyezte Szabó Zsófit

Shane Tusup, akit annak idején a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka férjeként, illetve edzőjeként ismert meg a világ, nyár végén szakított Courtney Brewerrel, akivel válása után néhány évig boldog párkapcsolatban élt. Az amerikai és japán felmenőkkel rendelkező hölggyel még Kaliforniában, egy bortúrán ismerkedett meg, és idővel olyannyira komolyra fordult a kapcsolatuk, hogy Courtney Magyarországra költözött Shane-hez. Semmi jel nem utalt rá, hogy gond lenne közöttük, ezért is volt meglepő, amikor az edző augusztus végén egy Instagram-posztban arról tájékoztatott, hogy a jövőben külön utakon folytatják.

Azt korábban is sejteni lehetett, hogy az edző már nem szomorkodik a lány után, a sajtóhírek hetek óta arról szóltak, hogy ismét megtalálta a boldogságot, méghozzá Szabó Zsófi oldalán. A dolog azért sem tűnt lehetetlennek, mert az RTL Klub műsorvezetője tavaly év elején bejelentette, hogy tönkrement a házassága, és gyermeke apjával úgy döntöttek, hat év után elválnak. Időközben lesifotók is készültek arról, hogy Shane Tusup a tévésnél töltött egy éjszakát, illetve egy kávézóban is lencsevégre kapták őket.

A pár persze mindvégig hallgatott arról, hogy esetleg lenne köztük valami, végül december elején, a Best magazinban erősítették meg, hogy valóban együtt vannak. Bár többször is hangsúlyozták, hogy a privát életüket szeretnék maguknak megtartani, a közösségi felületeiken azért elég gyakran megosztottak egy-egy intim pillanatot a kapcsolatukból. A napokban Tusup Monacóba vitte szerelmét, ahonnan szintén egy csomó fotót közzétettek az Instagram- és Facebook-oldalukon.

A hivatalosan még alig féléves kapcsolat a jelek szerint elég komolyra fordult. Szabó Zsófi és Shane Tusup ugyancsak a közösségi oldalain tudatta, hogy mostantól jegyben járnak. Képeket sajnos nem tudunk mutatni, hiszen mindkettejük engedélyhez köti a fotók felhasználását, de mivel a tartalomra a tiltás nem vonatkozik, így megosztjuk önökkel, amit az edző a posztjában megfogalmazott.

2022.02.22 22:22-kor a világ legszerencsésebb férfijává tett. Életem szerelme igent mondott

– ennyit írt Tusup a megosztott képekhez, amelyeken Szabó Zsófi büszkén mutatja az ujjára húzott gyűrűt. Az egygyermekes édesanya ugyanazokat a fotókat tette közzé, mint az edző. Ő annyit írt:

2022.02.22 22:22-kor azt mondta, szeretné ha együtt élnénk le életünk. Megkérdezte szeretném-e... Szeretném.

Láthatóan a két szöveg is stimmel. Furcsa egybeesés, hogy Tusup előző feleségét, Hosszú Katinkát is nemrég jegyezték el. A háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizenötszörös Európa-bajnok magyar úszónő a spanyol tengerparton mondta ki a boldogító igent kedvesének, Gelencsér Máténak. A nagy hírt a sportoló kereken egy hónappal ezelőtt tudatta a közösségi oldalán.