Alec Baldwin-ügy: megszólalt a Rust forgatásán lelőtt operatőr férje

Alec Baldwin még tavaly év végén, egy forgatáson sütött el egy kellékfegyvert, amelyben éles lőszer volt. A kilőtt golyó megölte az ott dolgozó operatőrt, Halyna Hutchinst. Az elhunyt nő férje most először szólalt meg a tragédia óta. Mérhetetlenül dühös a színészre, aki továbbra sem tartja magát felelősnek a történtekért.

Alec Baldwin még tavaly októberben a Rust című film forgatásán halálosan megsebesített egy operatőrt, amikor egy jelenet felvételénél elsütött egy kellékfegyvert, amelyben éles lőszer volt. A találattól Halyna Hutchins életét vesztette.

A forgatás leállt, a hatóságok a stáb több tagjának és Baldwin felelősségét is vizsgálták a tragikusan végződött baleset miatt. A színész decemberben könnyek között nyilatkozott arról, hogy mennyire sajnálja a történteket, és milyen borzalmasan érzi magát emiatt. A sokak által csak színészi alakításnak tartott magyarázkodásról most az elhunyt operatőr férje, a tragédia óta először megszólaló Matt Hutchins is erős kijelentéseket tett.

Mérhetetlenül dühös voltam, amikor néztem őt. Annyira mérges voltam, amikor láttam, milyen részletességgel beszél a feleségem haláláról. Semmiféle felelősséget nem vállal a tettéért, még azután sem, hogy leírta, hogyan ölte meg Halynát. Hallva, hogy a feleségemet és másokat hibáztat, miközben sír a kamerák előtt, most nekünk kellene rosszul érezni magunkat ön miatt, Mr. Baldwin?

– tette fel a kérdést a gyászoló férj.



Az áldozat családja nemcsak a színész, de több, a filmhez és a tragédiához köthető személy ellen is kártérítési pert indított, véleményük szerint ugyanis a produkción dolgozók gondatlansága vezetett végül Halyna Hutchins halálához.

A színészt és a filmen dolgozókat képviselő ügyvéd közleményben reagált a férj szavaira:

Továbbra is együttérez mindenki Halyna családjával ennek a szörnyű tragédiának a feldolgozásában. Együttműködünk a hatóságokkal, elsődleges célunk, hogy kiderítsük, hogyan került éles lőszer a forgatásra. Minden olyan állítás, amely szerint Alec meggondolatlansága vezetett a balesethez, hamis.

A közlemény kitér arra is, hogy a színészek a fegyverekkel foglalkozó szakemberek munkájára vannak ilyenkor bízva, így volt ez Baldwin esetében is – írja az ET.

(Borítókép: Halyna Hutchins fotója egy megemlékezésen. Fotó: Mostafa Bassim Adly / Anadolu Agency / Getty Images Hungary)