Gálvölgyi János és Benny Hill közös műsort tervezett a brit komikus halála előtt

Gálvölgyi János nevét talán senkinek sem kell bemutatni az országban. Bár a Jászai- és Kossuth-díjas színművész a színpadon is elképesztő alakításokat nyújt, mégis a legtöbbünk tudatába a szórakoztató televíziós műsorai miatt égett be. Hogy hogyan és miért lehetett ekkora hatással paródiáival a most 73 éves színész, arról Az első influenszerek című sorozatának legújabb epizódjában beszélt.

A magyar Benny Hill?

Gálvölgyi igazi úttörő volt a paródia-show-műsor műfajban Magyarországon, annak ellenére, hogy korábban több kiváló humorista is megjelent a képernyőn. A kisebb csatornákon azóta is fel-feltűnő paródiák ötlete mégsem egy külföldről átvett formátum volt, annak ellenére sem, hogy sokszor kapta meg azt a kritikát, hogy az angol humorista, Benny Hill show-jából nyúlta az ötleteit. Hiába adott temérdek interjút az évek során, azt a kérdést sosem tették fel neki, hogy ki volt az a művész, humorista, aki inspirálta a népszerűvé váló show elindítására, vagy komoly hatással volt a karrierjére.

„Fura, de még sosem kaptam meg ezt a kérdést, nem volt nekem olyan sosem, aki nagy hatást gyakorolt volna arra, amit csináltam. Régen megvádoltak Benny Hill másolásával, pedig én azt a műfajt nem láttam, és nem is láthattam korábban, mert nálunk az érettségimig nem is volt tévé, mert a szüleim úgy voltak vele, hogy hátha akkor jobban tanulok majd. Nagyot tévedtek – Isten nyugosztalja őket –, mert nem tanultam jobban, de még tévénk sem volt” – mondta Gálvölgyi.

Ennek ellenére majdnem sikerült egymásra találnia a kor két szórakoztatójának.

Gálvölgyi jános és benny Hill ugyanis egy közös műsor indításán is gondolkodott,

azonban a megvalósításig már nem jutott el az ötlet, ugyanis az 1992 decemberére tervezett találkozó előtt, áprilisban Benny Hill meghalt.

Rózsa György, a szigorú főnök

A Gálvölgyi Show 1988-tól 1996-ig a Magyar Televízióban, majd 2011-ig az RTL Klubon volt látható. Középpontjában mindig a névadó Gálvölgyi szerepelt, mellette pedig további neves színészek gondoskodtak arról, hogy a nézők jól szórakozzanak.

A műsor nagyon kényelmes dolog volt az elején, évente négy-öt darab félórás adást kellett elkészíteni. Aztán lett egy nagyon tehetséges, ambiciózus producerem, ő volt Rózsa György, aki elindította a Rózsa György-produkciókat, és az enyém volt az egyik első műsor, ami a közreműködésével forgott. Nem volt protekcióm, életem egyik legkeményebb főnöke volt

– mesélte Gálvölgyi. A színművész Rózsa – aki Az első influenszerek előző évadában is feltűnt – sosem látott oldaláról is megosztott egy történetet.

Egyszer betették a műsort nulla óra huszonnégy percre, és ott előttem felhívta a nem tudom, milyen elvtársnőt a harmadikról, aki intézte a műsort. Előadott egy magánszámot az édes drága Gyurim, ahol esküdözött, hogy most tulajdonképpen az életéről van szó, mert lehet, hogy egy olyan műtétje lesz, hogy ha nem rakják be húsz óra öt percre a Gálvölgyi Show-t, akkor ő azt már nem fogja látni, mert a temetésén is túl lesz. És akkor berakták a főműsoridőbe

– idézte fel a történteket a színművész.

Régen érték, ma pogácsazabálás

A színész szerint a régen paródiának tartott műfaj ma már nem létezik, az influenszerek mögött pedig semmilyen hozzáadott érték nincs.

Régen nem volt ismert az influenszer kifejezés, de akiket így nevezhettünk volna, mögöttük mindig volt tartalom vagy teljesítmény. A maiak mögött nincsen, legalábbis én ezt látom. Botrányaik vannak, meg arról szól a munkájuk, hogy ki hány pogácsát tud megzabálni egy-egy összejövetelen, ahova meghívják őket

– mondta a színész.

Ekkora baj volt az országban?

Gálvölgyi a show mellett a közéleti véleményműsorban, a Heti Hetesben is szerepet vállalt a kereskedelmi csatornánál. Kiemelte, hogy ez egy német produkció mintájára készült, amelyben soha semmit nem írtak meg előre, tulajdonképpen egy színházi estének számított. Annak kapcsán, hogy a műsornak mekkora hatása volt, úgy fogalmazott:

Ha valaki úgy gondolja, hogy a Heti Hetes miatt dőlt meg egy rendszer, vagy nagyon nagy baj volt, vagy tényleg nagyon jó volt a műsor.

A teljes adás itt tekinthető meg:

(Borítókép: Gálvölgyi János 2018-ban. Fotó: Kaszás Tamás / Dívány)