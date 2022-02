Tom Hardy miatt rettegett a Mad Max színésznője

Már a film megjelenése előtt jelentek meg pletykák, miszerint a két hollywoodi sztár között korántsem volt felhőtlen a viszony a 2015-ben bemutatott Mad Max: A harag útja című film forgatásán, azonban úgy tűnik, viszonyuk sokkal rosszabb és ijesztőbb volt, mint azt bárki gondolta volna.

A forgatásáról készült, most megjelent The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road című könyvből kiderült, a viszony olyannyira fagyos volt a két színész között, hogy Charlize Theron szabályosan fenyegetve érezte magát Tom Hardy agresszív viselkedése miatt.

A filmvásznon általában igazi keményfiút alakító színész – mint azt bebizonyította – nemcsak a szerepében ilyen, a kolléganő elmondása szerint ugyanis a forgatás alatt végig profihoz nem méltó módon viselkedett. Állandóan több órát késett a megbeszélt forgatási időpontokról, miközben az egész stáb rá várt, majd amikor ezt szóvá tették neki, azonnal fenyegetően és agresszívan reagált – írja a Guardian.

Számonkérés váltotta ki a viszályt

Volt, hogy a stáb reggel nyolcra volt összehívva, amikorra mindenki meg is érkezett, kivéve Hardyt. A filmen dolgozók, köztük Theron is tűkön ülve várta, hogy végre elkezdhessék a munkát, még a mosdóba sem ment ki senki, hogy azonnal kezdhessenek, ha megérkezik Hardy, akire azonban várhattak, a színész csak órákkal később ért a helyszínre. Theron emiatt a teljes stáb előtt kérte számon Hardyt.

Tényleg ennyire tiszteletlen vagy? A producernek százezer dolláros bírságot kéne rád kiszabnia, amiért reggel óta feltartottad az egész stábot

– idézte a könyvben a színésznő szavait az író. A színészben erre azonnal fel is ment a pumpa, sűrű bocsánatkérés helyett pedig kikérte magának, hogy ilyen hangnemben esnek neki a munkamódszerei miatt. Ráförmedt, és fenyegetően közeledett a Golden Globe- és Oscar-díjas dél-afrikai színésznő felé. A reakción az egész stáb ledöbbent, Theront pedig olyannyira megrémisztette Hardy dühkitörése, hogy kérte, valakit rendeljenek ki mellé, aki megvédi a heves vérmérsékletű színésztől.

Kicsúszott a kezemből az egész szituáció, csak most esik le igazán, hogy mi történt akkor. Nem hiszem, hogy ilyen tisztán láttam a forgatás alatt, hogy mi zajlik ott, teljesen túlélő üzemmódra kapcsoltam. Komolyan meg voltam ijedve, szabályosan összesz...rtam magam a helyzettől

– emlékezett vissza a színésznő, hozzátéve: érthető, hogy a rendező mindenáron szeretné egyben tartani a stábját, de amikor ilyen dolgok történnek, és kikerül a kezéből az irányítás, akkor képesnek kell lennie más szempontok szerint is döntést hoznia. Theron elmondása szerint a forgatás alatt hetekig élt bizonytalanságban, úgy érezte magát, mintha vékony jégen táncolna.

Hardy elviccelte a dolgot

A kettejük között szikrázó feszültség az egész stáb számára ismert volt. Egy, a filmen dolgozó szakember szerint nyilvánvaló volt, hogy utálják egymást – amikor leálltak a kamerák, nem is néztek a másikra. Hardy szerint ennek a kiélezett helyzetnek volt köszönhető a kettejük közötti viszály.

„Ez mindkettőnk számára egy stresszes időszak volt. Amire neki akkor szüksége volt, az egy nálam érettebb, tapasztaltabb partner. Szeretném azt hinni, hogy most már idősebb és egyben rondább is vagyok, így megállom a helyem ebben a szerepben is”

– reagált meglehetősen szórakozottan a kényes eset kapcsán a színész.

A film ugyan 2016-ban a színészpárosnak is köszönhetően hat Oscar-díjat kapott, a 2024-ben megjelenő folyatás forgatása során Hardy és Theron már nem fog egymás agyára menni, ugyanis a színésznő szerepét Anya Taylor-Joy veszi át.

(Borítókép: Charlize Theron és Tom Hardy. Fotó: Stephane Cardinale – Corbis / Getty Images Hungary)