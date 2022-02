Rubint Réka cáfolja, hogy ordibáltak vagy meztelenkedtek volna a bulijukon

Rubint Rékáékat azután tiltotta ki a Hotel Füred Spa & Conference vezetősége a szállodából, hogy a fitneszlady és csapata állítólag ordibálva, a berendezéseken táncolva bulizott, egyes vendégek szerint pedig többen meztelenkedtek is a partin.

A felháborodást keltő estén történteket Rubint Réka már korábban is tagadta, sőt elnézést is kért érte, most viszont kamerák elé állva is megpróbálta tisztázni a helyzetet.

Senki nem meztelenkedett és rohangált ordibálva a folyosón. Meg lehet nézni a kamerafelvételeket, semmi ilyen nem történt. Szerintem a biztosítékot az verte ki a kommentelőknél, hogy ott volt kétszáz, egymást szerető, energiától lüktető ember, akik annyira jól érezték magukat, hogy az teljesen elképzelhetetlen számukra

– nyilatkozta az RTL Klub Fókusz című műsorában.

Schobert Norbert felesége szerint – aki egyébként családjával táncolta végig a farsangi bulit – azok a leghangosabbak most az ügyben, akik elképzelni sem tudják, hogy komolyabb mennyiségű alkoholfogyasztás nélkül is ennyire jól tudja magát érezni az ember.

Sajnos vannak olyan emberek, akik magukból indulnak ki, és azt gondolják, hogy mindenkinek mattrészegre kell innia magát, hogy tudjon bulizni. Hát ez a csapat nem olyan. Ez a csapat a reggel kilences edzésemen ugyanúgy mulat, mint este, nulla alkohollal

– folytatta, majd kitért arra is, hogy szerinte a kialakult helyzet egyértelműen a hotel felelőssége, ugyanis ők nem különítették el a kétszáz fős társaságot a többi szállóvendégtől, akik végül emiatt reklamálhattak.

A teljes riport itt látható:

(Borítókép: Rubint Réka. Fotó: Gorondy-Novák Edit / Index)