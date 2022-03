Fenegyerekből lett az első olyan popsztár Justin Bieber, aki a YouTube-on futott fel

A zenész ugyan korábban még nem koncertezett hazánkban, azonban most elkényezteti a rajongókat: nemcsak az idei Sziget Fesztiválon lép fel, hanem 2023 márciusában az Arénában is. Rögös út vezetett odáig, hogy a legnépszerűbb popsztárrá válhasson, és nemegyszer kellett kimásznia a gödörből.

A ma 28. életévét betöltő kanadai énekes mondhatni egy szempillantás alatt vált a világ kedvencévé. Bár az élete nem indult könnyen: édesanyja, Pattie Mallette egyedül nevelte őt az egyesült államokbeli Stratford városában. Már gyerekkorától kezdve különös kapcsolatot ápolt a zenével. Második születésnapjára egy dobkészletet is kapott, miután szó szerint mindenen dobolt, amit talált. 12 éves korától autodidakta módon megtanult zongorázni, gitározni és trombitázni. Büszke édesanyja videóra is vette az előadásait, és feltöltötte a YouTube-ra, hogy minden családtag láthassa – arra valószínűleg nem is számított, hogy ekkora népszerűsége lesz.

Justin Bieber lett ugyanis az első zenész, aki a YouTube-on futott fel. A nézők elkezdtek dalokat is kérni az énekestől, akinek a feldolgozásai egyre nagyobb sikert értek el. Egy producer, Scooter Brown szeme is felcsillant, amikor rátalált a YouTube-csatornájára. Egyből megkereste, és Atlantába repítette édesanyjával együtt, hogy felvegyenek pár demót. Bieber ezt követően két világsztár, Usher és Justin Timberlake figyelmét is felkeltette, ám végül Usher győzedelmeskedett, és leszerződtette a Def Jam Recordshoz az akkor 13 éves énekest. Két évvel később meg is jelentette első dalát, az azóta már rongyosra hallgatott One Time-ot, amely világsiker lett. Még a Fehér Házba is meghívást kapott az éppen akkor regnáló Barack Obama amerikai elnöktől, hogy karácsonykor adjon nekik egy koncertet.

Az ezt követő évben, 2010-ben egy újabb slágert dobott a piacra: a Babyvel feltörölte a padlót. A My World 2.0 című albuma, amelyen a Baby is helyet kapott, már az első helyen debütált a slágerlistán – ő lett a legfiatalabb férfi előadó, akinek ez sikerült. Előtte Stevie Wonder tartotta ezt a rekordot, már 1963 óta. A My World 2.0 lemezt egy karácsonyi album, az Under The Mistletoe követte 2011-ben, majd a Believe 2012-ben. Akkor már két nagy turnén is túl volt, illetve több mint 70 díjat kapott. Bieberért szó szerint megőrültek a tinik, nemcsak a karrierje, hanem a magánélete is reflektorfénybe került. Egyszer például együtt fotózták le Kim Kardashiannal, akit halálosan megfenyegettek a rajongók, mivel nem akarták kedvencük közelében tudni.

Biebert viszont ebben az időben kicsit sem foglalkoztatta a Kardashian-lány, 2011-ben a Vanity Fair Oscar-partiján Selena Gomez oldalán jelent meg, igaz, csak két évig alkottak egy párt. 2011-re az énekes már tetemes vagyonra tett szert, 53 millió dollárt zsebelt be egy év alatt, ami jelenlegi árfolyamon 21,8 milliárd forintot jelent. A slágergyártással ugyan ekkor leállt néhány évre, és csak 2015-ben jelentkezett újabb albummal, amely a Purpose címet kapta. Ennek főképp az volt az oka, hogy Biebernek meggyűlt a baja a törvénnyel. Nehezen viselte a rá irányuló hatalmas figyelmet, azonban az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy nagyon fiatalon csöppent bele a zeneiparba, így ideje sem volt arra, hogy feldolgozza a hirtelen jött ismertséget.

Sokszor vezetett ittasan

Bár a zenészt 2014-ben tartóztatták le legelőször, előtte is volt jó néhány említésre méltó ügye. Már 2012-ben is bajba került, amikor a szomszédai kifogásolták a vezetési stílusát, sőt Brazíliában vandalizmussal vádolták meg 2013-ban. Egy évre rá egy újabb szomszéd gyanúsította meg, hogy tojásokkal dobálta meg az otthonát, ami több ezer dolláros kárt okozott. Biebernek végül közel 81 ezer dollárt kellett kicsengetnie kártérítés gyanánt, illetve két év próbaidőre bocsátották.

A 2014-es év elején ittas vezetésen is kapták, az meg csak tetézte a bajt, hogy hat hónapja lejárt a jogosítványa, illetve a későbbi toxikológiai vizsgálat kimutatta, hogy marihuána és Xanax is volt a szervezetében, amikor letartóztatták. Bieber zenei pályafutását mindig is egyfajta kettősség jellemezte, egyesek nagyon szerették a munkásságát, mások nagyon utálták. Utóbbit támasztja alá az is, hogy a letartóztatása után 270 ezren írtak alá egy petíciót, hogy kitoloncolják az Egyesült Államokból a zenészt, ám a tervük meghiúsult – mondjuk elég erős lett volna, ha ittas vezetés miatt ezt megteszik. Az ügy végeztével 2014 augusztusában egy egészen nevetséges, 500 dolláros pénzbírságot kellett befizetnie, illetve haragkezelési tréningen kellett részt vennie, továbbá 50 ezer dollárt adományoznia egy alapítványnak.

Fotó: Miami Police / Northfoto Biebert 2014-ben tartóztatták le, akkor készítette róla a rendőrség ezeket a fotókat

Ugyan arra számítani lehetett, hogy Bieber ezt követően meg fog komolyodni, szeptemberben viszont újra letartóztatták, majd vádat emeltek ellene egy baleset miatt. 2014 novemberében a Buenos Aires-i bíróság arra kötelezte, hogy 60 napon belül jelenjen meg Argentínában, hogy tanúvallomást tegyen egy 2013. november 9-én történt esettel kapcsolatban, amikor állítólag megtámadott egy fotóst. Miután ezt nem tette meg, elfogatóparancsot adtak ki ellene, két testőrét el is kapták, csak 2015-ben engedték szabadon őket Argentínában.

Hová lettél, Bieber?

A zenész a 2015-ös albumát követően eltűnt, mint szürke szamár a ködben. A korábbi balhés időszakát tekintve nem meglepő, hogy megpróbált inkább a mentális egészségére koncentrálni, hiszen volt ott mit rendbe rakni fejben. Bieber mindig is nyíltan beszélt depressziójáról és szorongásáról, amelyekkel egész élete során küzdött. Sőt, 2020-ban azt is bejelentette, hogy Lyme-kórt és súlyos mononukleózist diagnosztizáltak nála. A nehéz időben viszont rátalált a szerelem Hailey Baldwin oldalán, akivel 2018-ban össze is házasodtak. Hailey nagybátyja egyébként az az Alec Baldwin, aki a Rust forgatásán véletlenül lelőtt két stábtagot, egyikük meg is halt.

Fotó: NDZ / starmaxinc.com / Northfoto Justin Bieber és Hailey Bieber a Met-gálán 2021-ben

A 2010-es év közepétől Biebernek csak néhány közös dala jelent meg, köztük Luis Fonsival és Daddy Yankee-val a Despacito, Jack Ü-vel a Where Are Ü Now, utóbbi egyébként Grammy-díjat is nyert, ahogy a Dan + Shay formációval közösen készített 10,000 Hours című dalával is sikerült bezsebelnie egyet. Ám az újabb lemezre öt évet kellett várniuk a rajongóknak, a Changes csak 2020-ban jelent meg, pont Valentin-napon. Bár a lemezen szereplő egyik dalt, a Yummyt már korábban kiadta kislemezként, felrobbantotta az internetet, így számítani lehetett rá, hogy az albumon szereplő többi dal sem fog csalódást okozni.

A Changes nemcsak abból a szempontból volt nagy jelentőségű, mert öt év után ez volt Bieber első kiadott lemeze, hanem amiatt is, mert ennek volt köszönhető, hogy egyre többen kezdték megkedvelni a zenész dalait. Korábban ugyanis főképp úgy hivatkoztak rá, mint a tinilányok kedvencére, aki ráadásul még azzal is csak szította a tüzet, hogy egyre több balhéba keveredett, nem kicsit rontva a megítélésén. Az albumot hallgatva azonban valószínűleg a legtöbb fan meg tudott bocsátani Biebernek a nagy szünet miatt, mivel jól hallhatóan rátalált arra a zenei műfajra, amelyben továbbra is jeleskedni tud.

A Changes után sem állt le a slágergyártással, és 2021 januárjában megjelentette a Justice című lemezt, majd ugyanezen év nyarán a Freedomot, amely a gospel stílushoz áll közelebb.

Újra turnézni kezd

A járvány alatt új albummal visszatérő Bieber terveit is derékba törte a koronavírus, kétszer is el kellett halasztania világ körüli turnéját. Bár a Justice lemez, amellyel kapcsolatban meghirdették a koncertsorozatot, még 2020-ban jelent meg, nem volt lehetősége arra, hogy turnézni kezdjen. Ahogy azt korábban megírtuk, nagyot dobbantott a Sziget Fesztivál az előző héten, ugyanis bejelentették, hogy idén Justin Bieber is a fellépők között lesz. Azt csak remélni lehet, hogy a koncerten nem lesz akkor tumultus, mint legutóbb Ed Sheeran fellépésén. Ám nem csak a Szigeten láthatják a rajongók, 2023. március 11-én a Papp László Budapest Arénában koncertezik az énekes. Így, mondhatni, csak az nem láthatja élőben Biebert, aki tényleg nem akarja.

Justin Bieber pénztárcája az utóbbi években a nyilvánosságtól való elszigeteltsége ellenére is vastagabb lett. Jelenleg körülbelül 285 millió dollárra becsülik a vagyonát, ami jelenlegi árfolyamon 94 milliárd forintot takar. A Forbes még 2015-ben közölte, hogy információik szerint Bieber egymillió dollárt – ami jelenleg 330,2 millió forintot jelent – tehet zsebre a koncertekért, bár kérdéses, hogy ez az adat még 2022-ben is releváns-e.

(Via Hello, Wikipedia, StyleCaster)

(Borítókép: Justin Bieber kanadai énekes a 2021-es Met-gálára érkezik a Metropolitan Museum of Artba 2021. szeptember 13-án. Fotó: Angela WEISS / AFP)