Sorra törlik oroszországi fellépéseiket a világsztárok

Az AJR indie-pop trió, majd a Green Day után az MTV EMA-díjas Yungblud, a The Killers, Iggy Pop és az Imagine Dragons is lemondta a koncertjeit Oroszországban az orosz–ukrán háború miatt. Egyre több híresség áll ki az ukránok mellett, hangot adva annak, mennyire elítélik Vlagyimir Putyin agresszióját.

Csütörtök óta tart az orosz–ukrán háború, a felek ugyan hétfőn megkezdték a béketárgyalásokat, de egyelőre változatlanul feszült a helyzet Ukrajnában. Hétfőn több ukrán várost is lőttek rakétákkal és tüzérséggel, az eddigi legnagyobb riadalmat viszont az okozta, hogy Vlagyimir Putyin vasárnap a legmagasabb készültségbe helyezte az orosz atomrakétákat.

A háborús helyzet azokat a világsztárokat is lépésre késztette, akik a közeljövőben az érintett területekre látogattak volna. Putyin agresszióját ellenezve a zenekarok sorra mondják le az oroszországi fellépéseiket, az AJR indie-pop trió után hétfőn az amerikai Green Day is törölte a májusra meghirdetett koncertjét Moszkvában.

Nehéz szívvel, de a jelenlegi események fényében úgy érezzük, le kell mondanunk a közelgő koncertünket a Szpartak Stadionban. Tisztában vagyunk vele, hogy ez a pillanat most nem a stadionrockról szól, hanem valami sokkal nagyobbról. De azt is tudjuk, hogy a rock and roll örök, és bízunk benne, hogy a jövőben lesz hely és idő, hogy visszatérjünk. A megváltott jegyek árát a vásárlás helyszínén visszatérítik

– írta a zenekar a sztorijában, hozzátéve: vigyázzatok magatokra.

Yungblud és a The Killers sem megy Moszkvába

A Green Day bejelentése után az MTV EMA egyik tavalyi díjazottja, az angol Yungblud is lemondta a közeljövőben, illetve a nyár folyamán tervezett oroszországi fellépéseit.

Megszakad a szívem, mert tudom, hogy az orosz rezsim Ukrajnában művelt ördögi és brutális tettei nem tükrözik azoknak a csodálatos embereknek a hozzáállását és eszméit, akikkel korábban Oroszországban találkoztam

– írta bejegyzésében az énekes, majd az ukránokhoz fordult:

Egy ország, ahol oly sok időt töltöttem, és ahol annyi kedves barátom van. A szívem veletek van – micsoda erőt és elszántságot mutattok, ellenállva ennek a szükségtelen inváziónak. Mindenki megérdemli, hogy a saját sorsát alakítsa, ahelyett hogy háborús cselekmények és agresszió kényszerítené ebben. Ukrajna, ígérem, amint lehet, visszajövök hozzátok. A szívem örökké veletek van.

A The Killers szintén úgy döntött, hogy a háború miatt nem vesz részt a Park Live Fesztiválon, ahol júliusban állt volna színpadra, nemrég pedig Iggy Pop is ugyanezt közölte Facebook-oldalán. A nemzetközi zenei fesztivál további fellépői, akik között olyan nevek szerepelnek, mint a My Chemical Romance, a Sum 41, a Gorillaz, a Deftones, a Five Figners Death Punch, a Slipknot vagy a Limp Bizkit, egyelőre nem követték – írja a TMZ.

Az Imagine Dragons szintén lemondta az oroszországi és ukrajnai fellépéseit. A zenekar tagjai erről Instagram-oldalukon tájékoztatták a közönségüket. Hozzátették: gondolatban az ukránokkal vannak, és mindazokkal, akik a szükségtelen háború miatt szenvednek. Louis Tomlinson is kihagyja Oroszországot és Ukrajnát a turnéjából. Az énekes, aki szintén az ukránokat támogatja, Twitter-oldalán azt írta, rajongói biztonsága mindennél előbbre való számára.

Az Eurovízió-győztes olasz Maneskin tagjai ugyan friss híreket ígértek a közelgő turnéjukkal kapcsolatban, hétfőn azt közölték, ebben a helyzetben nem érzik úgy, hogy alkalmas lenne koncertdátumokat hirdetni.

Annak ellenére hogy március 1-jéig szerettük volna megosztani veletek az európai és olasz turnénkkal kapcsolatos információkat, ebben a feszült helyzetben, ami Európát és az egész világot érinti, nem áll módunkban ezt megtenni.

Hozzátették: mindazokhoz, akiket ez a háború sújt, közelebb állnak, mint valaha. Együttéreznek velük, és bíznak benne, hogy véget ér az erőszak.

Elton John és a Pet Shop Boys is megszólalt

A hírességek közül egyre többen nyilvánulnak meg a történtek kapcsán a közösségi felületeken, kivétel nélkül az ukránokat támogatva. Elton John néhány nappal ezelőtt Instagram-oldalán írt arról, mennyire elítéli az orosz agressziót. Kiemelte, hogy az Elton John AIDS Fundation több mint húsz éve támogatja Ukrajnában a HIV-fertőzötteket. Azt írja, szívük az ukránokkal van, akik nem érdemlik meg, hogy átéljék ezt a rémálmot, így kiállnak a szenvedésük és az erőszak megszüntetése mellett, támogatva, hogy az életmentő szolgáltatások és a humanitárius segélyek eljussanak a rászorulókhoz.

A Pet Shop Boys tagjai is megszólaltak a közösségi oldalukon. Azt írták:

Tisztelet minden bátor orosznak, aki tiltakozik Putyin fasiszta inváziója ellen, amelyet a szomszédos Ukrajna ellen indított. És még nagyobb tisztelet az ukrajnai védőknek.

Mindeközben a duó egykori nagy slágere, a Go West című daluk klipje alatt már több kommentelő is megjegyezte a YouTube-on, hogy a videó, amelyben a két énekes kék-sárga öltözetben szerepel, a jelenlegi helyzetben új értelmet nyert számukra.

(Borítókép: Billie Joe Armstrong, Yungblud és Dan Reynolds, az Imagine Dragons éneke. Fotó: FilmMagic / FilmMagic for Life is Beautiful Music & Art Festival / Jason Kempin / Getty Images / Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images / AFP)