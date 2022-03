Vlagyimir Putyin világhírű barátai is kínosnak érzik az orosz agressziót

Putyin barátai között hollywoodi színészek, sztársportolók és zenészek is vannak, akik a politikust érő súlyos kritikák és vádak ellenére is igencsak közel kerültek Oroszország legismertebb emberéhez. A legtöbben vélhetően nem rontanák el a jó viszonyt azzal, hogy Ukrajna mellé állnak a fegyveres konfliktusban, ezért az elnököt korábban nyíltan támogató ismert barátok többsége egyelőre nem reagált a történtekre, ám voltak olyanok is, akik már megszólaltak a napok óta tartó háborúról.

Steven Seagal

A nyolcvanas és kilencvenes évek akciófilmhőse, a zenészként, dalszerzőként és harcművészként is tevékenykedő amerikai színész igencsak közeli kapcsolatot ápol Putyinnal. A 2014-es krími krízis során a teljes Nyugat és az Egyesült Államok elítélő álláspontja ellenére is az orosz elnök mellé állt, ő volt az egyik legnagyobb mentegetője, sőt a világ egyik ma élő legnagyobb vezetőjeként emlegette a Rosszijszkaja Gazetának. Az interjúban akkor elmondta azt is, szeretné, ha Putyinnal testvérként tudnának egymásra tekinteni. Seagal 2015-ben a Vörös téren megrendezett győzelemnapi parádéra is meghívót kapott az orosz elnöktől, amelyen a katonai vezérkar magas beosztású tisztjeivel nézte végig az eseményt.

Az orosz elnök mellett a most szintén Ukrajnában az oroszok oldalán harcoló csecsenekkel is jó kapcsolatot ápol a 69 esztendős színész, a köztársaság vezetőjével, Ramzan Kadirovval is összefutott korábban. A kultúra is teljesen elrabolta a szívét, csecsen népi táncot lejtett több-kevesebb sikerrel. Ráadásul a Kreml 2018-ban különleges megbízottnak nevezte ki, feladata az orosz–amerikai kapcsolatok javítása volt.

Annak ellenére hogy 2017-ben, miután orosz útlevelet kapott Putyintól, kitiltották Ukrajnából, a színész az ukránok felé is barátsággal fordul.

Mindannyiunknak vannak barátai Oroszországban és Ukrajnában is, mindkét országra családként tekintek. Úgy gondolom, van egy külső erő, amely hatalmas összegeket költ propagandára, provokálva a két ország közti ellentétet. Imádkozom, hogy a két ország pozitív, békés megegyezésre jusson, hogy békében élhessünk tovább

– idézte a NYpost a színész FoxNewsnak adott nyilatkozatát.

Gérard Depardieu

Nem Seagal az egyetlen színész, akit megbabonázott Putyin és országa. A tiszteletbeli csecsenből honosított orosz állampolgárrá váló Gérard Depardieu az egyik legnagyobb név azon a listán, amelyen a kényelmes nyugati életüket Oroszországra cserélő hírességek szerepelnek.

A filmrendezőként és producerként is tevékenykedő, 73 éves Depardieu 2013-ban élesen tiltakozott a hazájában bevezetett adótörvények ellen. Olyannyira felháborodott, hogy orosz állampolgárságot igényelt, amelyet végül meg is kapott. Oroszország teljesen elrabolta a szívét, korábban úgy nyilatkozott, az életét adná érte, nem úgy, mint Franciaországért. A 2014-es orosz–ukrán konfliktusról akkor azt mondta, nem szeretne állást foglalni, de csak jót tud mondani Putyinról és az országáról, sőt az orosz elnök legfőbb politikai támogatójával, a fehérorosz elnökkel, Aljakszandr Lukasenkával is hamar szót értett.

Depardieu sem siette el, csak az Ukrajna elleni támadás hatodik napján szólalt meg. Az AFP francia hírügynökségen keresztül azt üzente a harcoló feleknek, hogy hagyják abba a háborúskodást, és tárgyaljanak.

Oroszország és Ukrajna mindig is testvérnemzet volt. Én a testvérháború ellen vagyok. Azt mondom: tegyétek le a fegyvereket, és tárgyaljatok!

– idézte kedden a hírügynökség a francia színészt.

Mickey Rourke

A Sin City és a Pankrátor-filmek sztárja, a Golden Globe-díjas színész, Mickey Rourke is igencsak közeli kapcsolatot alakított ki Vlagyimir Putyinnal. A filmcsillag, aki már korábban, fiatalként is incselkedett az ökölvívással, 2014-ben Oroszországban visszatért a ringbe egy gálamérkőzés erejéig. A megnyert összecsapást követően Moszkva utcáin egy Vlagyimir Putyin-os pólóban kapták lencsevégre, amire akkor csak annyit reagált, hogy találkozott az elnökkel, akivel kapcsolatban jó érzései vannak csak.

„Nagyon jól kijöttünk, igazán jó srácnak tűnt” – mondta akkor Rourke.

A küzdősportokat kedvelő elnökről 2018-ban egy régi ökölvívós képet is posztolt, amelyhez azt írta: „Kőkemény”.

Lehet, hogy a véleménye némileg változott az elnöki barátról, mivel az orosz–ukrán háború kitörését követően videóüzenetet osztott meg Vlagyimir Klicsko ukrán ökölvívóról, akivel a közös szenvedély miatt már régóta jól ismerik egymást. A bejegyzéshez Rourke annyit írt, hogy ő is a háború ellen van, szerinte a szeretetnek kell győznie, emellett pedig arra kérte Klicskót, vigyázzon magára és testvérére, Vitalij Klicskóra, Kijev polgármesterére.

Fred Durst

Nem csak a színészvilágban akad azonban olyan, aki Putyin és Oroszország rajongója. Az amerikai Limp Bizkit metálzenekar frontembere, Fred Durst 2015-ben sokkolta a közvéleményt, amikor a Krím félsziget kapcsán tett hajmeresztő kijelentéseket, miszerint ő filmeket, tévéshow-kat és zenét szeretne készíteni ott, mindezt az orosz állam segítségével.

Boldog lennék, ha megkaphatnám az orosz állampolgárságot, és egy kis házban élhetnék a Krímen

– írta egy nyilvánosságra került levelében akkor a zenész.

Emellett úgy érzi, igazán könnyedén megértenék egymást az orosz elnökkel is, ugyanis ha Putyin a szemébe nézne, egyből látná rajta, milyen jó szövetségese lenne. Durst 2015-ös, orosz turnéjukon Voronyezsben Russia feliratú pulóverben még egy, a közönség soraiból a színpadra dobott molinót is a magasba emelt, amelyen az állt: Krím=Oroszoroszág, így nehezen elképzelhető, hogy a mostani konfliktusban az ukránokat támogatja. Az ominózus koncertrészlet itt látható:

Conor McGregor

A korábbi UFC-bajnok ír ketrecharcosra, Conor McGregorra is nagy benyomást tett az orosz elnök, akivel a 2018-as oroszországi labdarúgó-világbajnokságon sikerült összefutnia. A politikus és a sportember között láthatóan meglehetősen jó kedélyű volt a találkozás, az erről készült felvételen jól látható, hogy McGregor többször megöleli, majd meg is hajol az elnök előtt.

Putyin és McGregor egy fotóra is összeállt, a képhez pedig a ketrecharcos kedélyes sorokat is csatolt:

Ez az ember az egyik legnagyobb vezető a világon napjainkban, megtiszteltetés, hogy vele együtt vehettem részt ezen az eseményen. Megtiszteltetés volt önnel ez a nap, Putyin úr! Köszönöm, és gratulálok a csodálatos világbajnoksághoz!

– írta a sportoló, aki a jelenlegi fegyveres konfliktus kitörése óta nem állt ki egyik oldal mellett sem, közösségi oldalára jó hangulatú, bulizós képeket töltött csak fel.

(via Newsweek)

(Borítókép: Vlagyimir Putyin és Gérard Depardieu 2013. január 5-én. Fotó: Mikhail Klimentyev / Ria-Novosti / AFP)