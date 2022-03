Kanye West beismerte, ő az új barátnője

Kanye Westre igencsak rájár a rúd mostanában, mivel hosszú évek után elválik gyermekei anyjától, Kim Kardashiantól. Bár próbálta őt visszahódítani, nem járt sikerrel. Válásuk bejelentése után a Kardashian lányra is rátalált a boldogság Pete Davidson oldalán, illetve úgy tűnt, a rapper is megtalálta számításait, ugyanis összejött a színésznő Julia Foxszal.

A kapcsolatuk azonban nem tartott sokáig, mivel már szakítottak is, de West nem sokáig bánkódott, hiszen nemrég egy újabb lány társaságában kapták lencsevégre. Ugyan a zenész kezdetben tagadta, hogy együtt lennének, ám egy friss Instagram-bejegyzéséből már teljesen más derül ki.

Kanye Westet még a múlt héten fotózták le vásárlás közben a 24 éves modell, Chaney Jones mellett Miamiban, bár akkor még csak találgatták, vajon együtt lehetnek-e a fiatal lánnyal, aki egyébként kísértetiesen hasonlít exnejére, Kim Kardashianra.

A rapper most a közösségi oldalán vetett véget a találgatásoknak, mivel megosztotta a The Shade Room Insta-oldalán közzétett egyik fotót, amelyen a pár látható. A képhez pedig csak egy fekete szívet biggyesztett, ami többet mond minden szónál. Árulkodó továbbá az is, hogy West a The Shade Room bejegyzéséhez is egy fekete szívet kommentelt, mire újdonsült szerelme csak annyit válaszolt: „My love”, azaz „Szerelmem”. Bár kérdéses, ez a kapcsolata is tiszavirág-életű lesz-e.

